「過去との向き合い方を変える必要がある」：ボリス・ベッカーがアレクサンダー・ズベレフに助言

パリ制覇後、ツベレフは仏スポーツ紙のインタビューで、元パートナーへのDV疑惑にどう対応しているかと問われた。彼は「告発は虚偽と判明済みだ」と憤慨し、インタビューは打ち切られた。

「彼は話題に触れたくなく、説明も避けている。もう少しオープンに、積極的に向き合うべきだ」とベッカーは語った。「何が問題なのか、私は誰より知っている。 『過去にはそういうことがあったが、誇れることではない』あるいは『それは間違っている、事実ではない』と語るべきだ。何もなかったかのように振る舞うのはできない」と述べ、「その件を執拗に追及するジャーナリストたちを知っている」と結んだ。