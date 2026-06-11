「テニスのスーパースター――今のザビエル・ズベレフはまさにそれだが――として、私生活など存在しないかのように振る舞うことはできない」とベッカーは、元選手アンドレア・ペトコビッチとのポッドキャストで語った。
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「過去との向き合い方を変える必要がある」：ボリス・ベッカーがアレクサンダー・ズベレフに助言
パリ制覇後、ツベレフは仏スポーツ紙のインタビューで、元パートナーへのDV疑惑にどう対応しているかと問われた。彼は「告発は虚偽と判明済みだ」と憤慨し、インタビューは打ち切られた。
「彼は話題に触れたくなく、説明も避けている。もう少しオープンに、積極的に向き合うべきだ」とベッカーは語った。「何が問題なのか、私は誰より知っている。 『過去にはそういうことがあったが、誇れることではない』あるいは『それは間違っている、事実ではない』と語るべきだ。何もなかったかのように振る舞うのはできない」と述べ、「その件を執拗に追及するジャーナリストたちを知っている」と結んだ。
ベッカー、疑惑について：「これは消えない」
2024年6月、全仏オープン決勝でカルロス・アルカラスに敗れる直前、ズベレフに対する暴行容疑裁判（ベルリン・ティーアガルテン地方裁判所）は判決なく終結した。不起訴の条件は20万ユーロの罰金支払いで、有罪判決はなかった。 有罪判決は無く、支払っても罪を認めたわけではないため、ズベレフは無実とみなされている。
それでもベッカーは、より率直な姿勢を示すよう勧めている。 「サシャ・ズベレフというブランドを守るため、彼は今、過去と向き合うべきだ」と述べ、こう続けた。「未解決のテーマについてプライベートなインタビューに応じれば、ドイツでは尊敬され、愛される存在になれるかもしれない。この問題は消えない。人々はサシャ・ズベレフという人間をもっと知りたいのだ。」