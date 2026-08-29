アルゼンチン代表のパレデスは、スペインとのワールドカップ決勝での自身の振る舞いをめぐって10試合という驚きの出場停止処分を科されたことを受け、FIFA懲戒委員会を批判した。ベテランMFは、大会の大一番を汚した一連の醜い場面の中心におり、とりわけ複数のスペイン人選手との件が問題となった。

今週末にボカ・ジュニアーズでの国内戦後に話したパレデスは、この処分の重さに驚きをあらわにした。 「誇張されているように思う。奇妙なのは、僕の胸を殴ったガビにも1試合の処分が科されたことだ……まあ、そういうことだ。今はこの制裁に対して控訴しなければならないし、こういうことに詳しい人たちが、それを覆せるかどうかを見ることになる。僕にとっては過剰だし、軽減される可能性はあると思う」とパレデスは語った。