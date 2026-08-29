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「過剰だ！」 パレデスがスペインのワールドカップ決勝乱闘後のFIFAによる10試合出場停止を非難
パレデス、懲戒委員会の決定を痛烈批判
アルゼンチン代表のパレデスは、スペインとのワールドカップ決勝での自身の振る舞いをめぐって10試合という驚きの出場停止処分を科されたことを受け、FIFA懲戒委員会を批判した。ベテランMFは、大会の大一番を汚した一連の醜い場面の中心におり、とりわけ複数のスペイン人選手との件が問題となった。
今週末にボカ・ジュニアーズでの国内戦後に話したパレデスは、この処分の重さに驚きをあらわにした。 「誇張されているように思う。奇妙なのは、僕の胸を殴ったガビにも1試合の処分が科されたことだ……まあ、そういうことだ。今はこの制裁に対して控訴しなければならないし、こういうことに詳しい人たちが、それを覆せるかどうかを見ることになる。僕にとっては過剰だし、軽減される可能性はあると思う」とパレデスは語った。
- AFP
アルゼンチン代表のチーム全体に重い制裁措置
パレデスだけが懲戒委員会の処分を受けたアルゼンチン人選手ではなかったが、その中でも10試合の出場停止は最も重いものだった。FIFAは、試合終盤にロドリに対して挑発のない攻撃を行ったとして、ナウエル・モリーナにも7試合の出場停止処分を科した。
スペイン側では、出場停止処分を受けたのはバルセロナMFガビだけで、1試合の出場停止となった。これは、パレデスにも突き飛ばされていたチームメートのエリック・ガルシアを守るためにガビが介入した後のことだった。これらの出場停止期間の長さの違いは、アルゼンチン陣営の神経を明らかに逆なでしており、偏見があるとの非難につながっている。
FIFAが重い罰金を科し、AFAは異議申し立てへ
アルゼンチンサッカー協会（AFA）はすでに、選手たちと組織そのものを代表して、これらの裁定と争う意向を示している。選手への出場停止処分に加え、AFAには大会期間中を通じたFIFA懲戒規定のさまざまな違反により、27万5000ユーロ（32万1000ドル）の罰金も科された。
これらの違反の中で最も注目を集めたのは、アルゼンチンがイングランドとの準決勝に勝利した後の出来事だった。リオネル・メッシ、クリスティアン・ロメロ、ジョバニ・ロ・チェルソ、リサンドロ・マルティネスら主力選手が試合後の祝賀の中で、フォークランド諸島に対するアルゼンチンの主権を主張するバナーを掲げ、大きな論争を引き起こした。
- Getty Images Sport
AFA、CASへの控訴を計画する中で出場停止処分の抜け道となる親善試合を見いだす
AFAは、パレデスとモリーナに科された重い出場停止処分の影響を最小限に抑えるため、FIFAから戦略的な抜け道を確保することに成功した。正式な要請を受け、FIFAの懲戒委員会はAFAの提案を承認。これにより両選手は、公式競技の試合だけに限らず、今後予定されているクラスAの親善試合でも出場停止処分を消化できることになった。
この戦術的なアドバンテージを得た一方で、AFAは処分をさらに争う準備も進めていると発表した。協会は現在、FIFAによる完全な書面での理由説明を待っており、その後、FIFA上訴委員会、必要であればスポーツ仲裁裁判所（CAS）にも正式に上訴する方針である。
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