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【速報】15歳の神童JJ・ガブリエルがマンチェスター・ユナイテッドで公式戦デビューを果たすのはいつになるか――「キッド・メッシ」はプレシーズンでトップチームデビューを控えている
ノルウェーでのデビュー延期
ガブリエルへの期待は高まる一方だが、ユナイテッドは15歳の彼の成長を慎重にサポートする。攻撃の才能を評価され、先日のノルウェーでのプレシーズン遠征に帯同。クラブ史上最年少でのトップチーム出場が噂された。
それでも、5－0で勝利したローゼンボリとのプレシーズンマッチでベンチ入りしたものの、トップデビューの機会は訪れなかった。彼はベンチから、他のアカデミー仲間が主役を務める様子を見守った。
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JJ・ガブリエルのシニアデビューに向けたスケジュール
キャリック監督はガブリエルの育成に慎重で、過度な注目を避けるよう配慮している。それでもガブリエルはファン交流会に参加するなど、ピッチ外でもベテランらしい役割を果たしている。
『マンチェスター・イブニング・ニュース』によると、ガブリエルが公式戦デビューを果たす最も現実的な機会は今のところカラバオ・カップの初期ラウンドだ。彼は10月6日まで16歳にならず一部のトップチーム登録要件を満たしていないが、リーグカップの第3または第4ラウンドは短い出場時間でのデビューに最適な舞台となる可能性がある。
忍耐についてのメッセージ
キャリントン内では、彼の身体が技術に追いつけば、自ずと出番が回ってくるとの見方が強い。現在は、高評価を受ける若手陣の主役であり、スタッフは彼がプレミアリーグの過酷な環境に耐えられる時期を見極めるため、日々成長を見守っている。
一方、ガブリエルはインスタグラムに「忍耐」と投稿。ノルウェー戦では出場しなかったものの、この若手FWはスタジアムで大きな注目を集めた。ファンは写真やサインを求めて列を作り、ユナイテッドのアカデミーで最も期待される才能の1人への期待を示した。
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天才の台頭
ガブリエルはすでにイングランドで最も評価される若手の一人だ。チェルシー、アーセナル、ウェストハムのユースを経て、2022年にマンチェスター・ユナイテッドへ加入した。 U-18デビュー戦のリーズ戦で2得点を挙げるなど、すぐに存在感を示した。昨季はU-18プレミアリーグとFAユースカップ計29試合で26ゴール4アシストを記録し、プレミアリーグU-18部門のシーズン最優秀選手に選ばれた。
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