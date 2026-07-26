ガブリエルへの期待は高まる一方だが、ユナイテッドは15歳の彼の成長を慎重にサポートする。攻撃の才能を評価され、先日のノルウェーでのプレシーズン遠征に帯同。クラブ史上最年少でのトップチーム出場が噂された。

それでも、5－0で勝利したローゼンボリとのプレシーズンマッチでベンチ入りしたものの、トップデビューの機会は訪れなかった。彼はベンチから、他のアカデミー仲間が主役を務める様子を見守った。