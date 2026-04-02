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【速報】退団説が浮上する中、ペップ・グアルディオラがマンチェスター・シティの去就について決断を下す時期が判明
決断を求める声が高まっている
2027年6月まで契約が残っているにもかかわらず、55歳の同監督は、契約期間満了まで留まるか、それとも今夏に退任するかについて、まだ明言していない。当初の報道では、3月の代表戦期間を利用して熟考する可能性があるとの見方もあったが、『テレグラフ』紙の取材によると、グアルディオラ監督は5月のシーズン終了まで待って、チームの現状と自身の心境を分析した上で、来季の続投を判断したいと考えているようだ。 一部の報道では、マンチェスター・シティが今夏の移籍市場を前にグアルディオラに正式に意向を打診したとされているが、クラブ側には彼に圧力をかける意図はないとみられている。クラブはカタルーニャ出身の監督と絶対的な信頼関係で結ばれており、答えを迫ることはないだろうが、沈黙は耳をつんざくほどに重くなっている。
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移籍の行方を待つ選手たち
ベンチを巡る不透明感が、すでにシティの補強部門に波紋を広げ始めている。スポーツディレクターのウーゴ・ヴィアナがクラブの移籍戦略を主導しているが、彼は、監督の去就が新加入候補者にとって依然として最大の懸念事項となっていることを認識している。報道によると、主要なターゲットとなる選手たちは、マンチェスターで16のタイトルを獲得した指揮官が来シーズンもチームを率いるのかどうかが分からない限り、契約書にサインすることを躊躇している可能性がある。
影響を受けているのは新加入選手だけではない。現在のチームの将来も流動的だ。キャプテンのベルナルド・シルバは、今夏に契約満了を迎えると広く予想されており、より広範なチームの再構築が行われる可能性もある。グアルディオラ監督からの明確な回答がない中、クラブは複雑な夏の計画策定に直面している。そこには、迫りくるワールドカップへの対応に加え、新監督が就任した場合の戦術哲学の変更も考慮に入れなければならない。
懐かしさが退団説に拍車をかける
エティハド・スタジアムでの10年近くにわたる精神的・肉体的な負担が、元バルセロナ監督に明らかに重くのしかかっている。最近のコメントは、彼の退任が間近であるという噂をさらに強めるものとなっており、グアルディオラは、この仕事を去る際に名残惜しく思う点について語る際、明らかに感慨深げな口調を帯びていた。
チャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦のレアル・マドリード戦を前にTNTスポーツのインタビューに応じたカタルーニャ出身の指揮官は、今後恋しくなるであろうヨーロッパの華やかな夜について率直に語り、まるで別れを告げる準備をしているかのような口調だった。「もちろん、あの試合たちは恋しくなるだろう。私はこの場所を心から愛している。 マドリードの人々はそうは思っていないだろうが、私はこのクラブに対して深い敬意を抱いている。」さらに彼はこう付け加えた。「カンプ・ノウに行けなくなるのも寂しいし、バイエルン・ミュンヘンも恋しくなるだろう…… これらの夜は特別だから、恋しくなるだろう」と語った。その郷愁は国内リーグにも及んでいた。「セルハースト・パークも恋しくなるだろう。あのスタジアムが大好きなんだ」と彼は説明した。「プレミアリーグ、これらのスタジアム……グディソン・パーク――こうしたスタジアムこそが、私がイングランドを愛する理由の一つだ。FAカップ！リーグ1のチームとの対戦……本当に好きだ！でも、いつかは終わりが来るだろう？」
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後継者候補の選定
シティは依然として主将の長期残留を望んでいるものの、すでに代替案も用意されている。クラブは、万が一の退任に備えて、複数の有力候補を注視していると報じられている。元アシスタントコーチのエンツォ・マレスカが候補リストの上位に挙がっており、元シティ主将のヴィンセント・コンパニや、バイエルン・ミュンヘン時代にグアルディオラの下でプレーしたシャビ・アロンソも候補に名を連ねている。
今のところ、シティは国内タイトル獲得に向けてピッチ上の戦いに集中している。リーグ優勝争いではアーセナルに9ポイント差をつけられているが、決勝でミケル・アルテタ率いるチームを破り、カラバオ・カップの優勝はすでに決めている。 リヴァプールとのFAカップ準々決勝を控える中、グアルディオラ監督は選手たちに目の前の任務に集中するよう強く求めている。しかし、5月に試合終了のホイッスルが鳴るまでは、来シーズンマンチェスター・シティを率いるのは誰かという疑問が、エティハド・スタジアムに重くのしかかり続けるだろう。