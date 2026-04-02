【速報】退団説が浮上する中、ペップ・グアルディオラがマンチェスター・シティの去就について決断を下す時期が判明

エティハド・スタジアムでの10年近くにわたる精神的・肉体的な負担が、元バルセロナ監督に明らかに重くのしかかっている。最近のコメントは、彼の退任が間近であるという噂をさらに強めるものとなっており、グアルディオラは、この仕事を去る際に名残惜しく思う点について語る際、明らかに感慨深げな口調を帯びていた。

チャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦のレアル・マドリード戦を前にTNTスポーツのインタビューに応じたカタルーニャ出身の指揮官は、今後恋しくなるであろうヨーロッパの華やかな夜について率直に語り、まるで別れを告げる準備をしているかのような口調だった。「もちろん、あの試合たちは恋しくなるだろう。私はこの場所を心から愛している。 マドリードの人々はそうは思っていないだろうが、私はこのクラブに対して深い敬意を抱いている。」さらに彼はこう付け加えた。「カンプ・ノウに行けなくなるのも寂しいし、バイエルン・ミュンヘンも恋しくなるだろう…… これらの夜は特別だから、恋しくなるだろう」と語った。その郷愁は国内リーグにも及んでいた。「セルハースト・パークも恋しくなるだろう。あのスタジアムが大好きなんだ」と彼は説明した。「プレミアリーグ、これらのスタジアム……グディソン・パーク――こうしたスタジアムこそが、私がイングランドを愛する理由の一つだ。FAカップ！リーグ1のチームとの対戦……本当に好きだ！でも、いつかは終わりが来るだろう？」