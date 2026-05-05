【速報】低迷するチェルシーがCL出場権を得るには、アストン・ヴィラの協力が不可欠。

チェルシーは月曜日のホームでノッティンガム・フォレストに0-3で敗れ、プレミアリーグ9位に後退した。残り3試合で5位との差は10ポイントとなり、リーグ順位でのCL出場は絶望的だ。しかし、6位でシーズンを終え、UEFAの「ヨーロッパ・パフォーマンス・スポット」制度と他リーグの結果次第で出場権を得る可能性が残っている。

UEFAの「欧州パフォーマンス・スポット」制度により、リーグ全体の成績が最も良い国にはチャンピオンズリーグの追加枠が与えられる。つまり、ヨーロッパリーグを制したチームがプレミアリーグ5位以内に入った場合、イングランド6位にも出場権が回る可能性がある。