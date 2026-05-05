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Chelsea v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport
Yosua Arya

翻訳者：

【速報】低迷するチェルシーがCL出場権を得るには、アストン・ヴィラの協力が不可欠。

チェルシー
チャンピオンズ リーグ
アストン・ヴィラ
プレミアリーグ
ヨーロッパリーグ

チェルシーはプレミアリーグトップ5争いから脱落したが、チャンピオンズリーグ出場へのわずかな可能性はまだ残っている。そのためにブルーズはリーグ6位に入り、アストン・ヴィラが欧州で好結果を残すことを期待するしかない。

  • チェルシーのチャンピオンズリーグ残留へのわずかな望みを解説

    チェルシーは月曜日のホームでノッティンガム・フォレストに0-3で敗れ、プレミアリーグ9位に後退した。残り3試合で5位との差は10ポイントとなり、リーグ順位でのCL出場は絶望的だ。しかし、6位でシーズンを終え、UEFAの「ヨーロッパ・パフォーマンス・スポット」制度と他リーグの結果次第で出場権を得る可能性が残っている。

    UEFAの「欧州パフォーマンス・スポット」制度により、リーグ全体の成績が最も良い国にはチャンピオンズリーグの追加枠が与えられる。つまり、ヨーロッパリーグを制したチームがプレミアリーグ5位以内に入った場合、イングランド6位にも出場権が回る可能性がある。

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    アストン・ヴィラが鍵を握っている

    チェルシーの望みは、事実上ウナイ・エメリ率いるアストン・ヴィラにかかっている。ヴィラはプレミアリーグで5位以内をキープしつつ、ヨーロッパリーグ制覇も狙う。もしヴィラがヨーロッパリーグで優勝しリーグでも5位以内に入れば、そのCL枠は「欧州パフォーマンス枠」として6位チームに回る。

    ただし、ヴィラは準決勝第2戦でフォレストに合計スコア1-0のビハインドを覆し、決勝ではフライブルクまたはブラガの勝者と戦う必要がある。

  • マクファーレンはチェルシーが依然として意欲的だと主張している。

    暫定監督のカルム・マクファーレンは、理論上の可能性に過度にこだわらず、シーズンを力強く締めくくることに集中していると強調した。また、計算よりもパフォーマンス向上に焦点を当てていると述べた。

    「私はこのチームをよく知っている。選手たちは意欲的で、自分たちとクラブにとって最善を尽くそうとしている。シーズン終了まで、勝てる試合はすべて勝ちに行く」と『Football London』の取材に語った。

    「我々が今集中すべきは、明日の試合とトレーニング、そして試合の振り返りだ。原因を突き止め、5日後のリヴァプール戦ではさらにパフォーマンスを上げる。大局や『なぜ』は考えない。重要なのは『今』、この瞬間を全力で戦うことだ。」

  • Chelsea v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport

    チェルシーは勝って、運を祈るだけだ。

    アストン・ヴィラが欧州で好結果を残しても、チェルシーはまず順位を上げる必要がある。 6位ボーンマスとは4ポイント差で、ブレントフォードとブライトンも上位に。エバートン、フラム、サンダーランドも射程圏内であり、チェルシーにミスは許されない。複数のライバルを抜き、かつヨーロッパでヴィラが好結果を残せば、チャンピオンズリーグ出場への望みをつなげる。

    チェルシーはプレミアリーグ残り3節でリヴァプール、トッテナム、サンダーランドと対戦し、5月16日にはマンチェスター・シティとのFAカップ決勝も控える。

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