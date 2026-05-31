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Donny Afroni

翻訳者：

【速報】代表落選の危機を乗り越えたネイマール。2026年W杯ブラジル代表での背番号が判明。

ネイマール
ブラジル
ワールドカップ

ブラジル代表が2026年ワールドカップの背番号を発表し、主将FWの去就に関する憶測は終了した。負傷懸念がありながら最終メンバーに入ったネイマールは、再び10番を託された。

  • ネイマールが王座を守り抜いた

    このスター選手はふくらはぎの怪我でコンディションが100％ではなく、セレソンの開幕戦出場は不透明だ。それでもこの重要な背番号を託された。出場機会の不足と長引く体調不良から、この名高い背番号の行方を心配する声もあったが、ブラジルサッカー連盟（CBF）は継続性を重視した。 ネイマールはW杯前から続くふくらはぎのグレードIIのけがから回復し、最近初めてピッチで練習した。準備は波乱含みだったが、それでもチームは彼を精神的支柱とみなしている。

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    採用への不安を乗り越える

    ネイマールの代表招集と背番号10の付与は、数か月間続いた去就の憶測に終止符を打った。 若さと経験のどちらを重視するか検討する過程で、代表落ちの噂も流れた。しかし34歳のネイマールは危機を乗り越え、6つ目の星を目指すチームで依然として中心だ。代表入りを目指す15日間の調整期間こそあるが、希望する背番号を与えられたことで、計画に不可欠であることが示された。

  • アンチェロッティの信頼する側近たち

    ネイマールの報道の陰で、アンチェロッティ監督が北米遠征で頼る中核メンバーが明らかになった。ヴィニシウス・ジュニオールは7番、カゼミーロは5番を着用する。

    GKはアリソン・ベッカーが1番、ウェヴェルトンが12番、エデルソンが23番。優勝候補のブラジルにとって、守備の安定は死活的に重要だ。


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    差し迫った試練

    ファンがこれらの背番号をピッチで見る日は近い。ブラジルサッカー連盟（CBF）は、チームが最後の親善試合で新ユニフォームを初披露すると発表した。日曜にパナマ、土曜にエジプトと対戦する。リハビリ中のネイマールはエジプト戦を欠場する可能性があるが、代表に名を連ねていること自体がチームに大きな励みになる。

    「ファンとスタジアムに別れを告げる重要な試合だ。明日は全員がプレーするだろう」とイタリア人監督は語った。

親善試合
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