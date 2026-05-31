【速報】代表落選の危機を乗り越えたネイマール。2026年W杯ブラジル代表での背番号が判明。

ネイマールの報道の陰で、アンチェロッティ監督が北米遠征で頼る中核メンバーが明らかになった。ヴィニシウス・ジュニオールは7番、カゼミーロは5番を着用する。

GKはアリソン・ベッカーが1番、ウェヴェルトンが12番、エデルソンが23番。優勝候補のブラジルにとって、守備の安定は死活的に重要だ。



