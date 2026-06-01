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【速報】ローマがグリーンウッド獲得に提示した移籍金総額。セリエAの強豪はマルセイユの決意を試す準備ができている。マンチェスター・ユナイテッドには夏の資金注入を提案。
チャンピオンズリーグ出場権の獲得がローマの野心を後押ししている。
7シーズンぶりにチャンピオンズリーグへ復帰したローマは、今夏、増額された移籍予算を背景に動き出している。ガスペリーニ監督は昨季、攻撃陣の層の薄さを指摘。クラブは多方面で戦える戦力を整え、監督の要望に応える方針だ。
ガスペリーニ監督は、自身のハイテンポな戦術に合うフォワードが不足していると公言。1月にアストン・ヴィラから加入したドニエル・マレンがチームに与えた変化を例に挙げた。クラブは欧州トップリーグに復帰した今、2026-27シーズンの攻撃陣を率いるスター獲得でベテラン監督を支える構えだ。
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グリーンウッドが最優先のターゲットとして浮上した
ガスペリーニ監督が最も欲しいのはメイソン・グリーンウッドだ。ローマは4000万ユーロを基本額とし、成績連動型ボーナス付きで最初のオファーを準備している。『Le10Sport』が報じた。24歳のグリーンウッドはマルセイユでリーグ・アン活躍し、ローマ首脳陣の注目を集める。
マンチェスター・ユナイテッドの下部組織出身で、2024年に2600万ユーロでマルセイユへ移籍してキャリアを再始動させた。3トップの右でプレーし、決定力と創造性を兼備。ガスペリーニ監督は、その能力がセリエAでも発揮できると判断し、ローマの攻撃陣に理想的な補強と位置づけている。
マルセイユ、エースFWの適正評価額を提示
ローマは迅速な動きを見せ、4000万ユーロの初オファーを提示したが、マルセイユを説得するには不十分だ。財政難でも、マルセイユは5000万～5500万ユーロの移籍金を求める見込み。グリーンウッドは公式戦45試合で26ゴール11アシストを記録し、価値が急騰している。
イタリアクラブが評価額の差を埋めるため交渉を継続する見込みだ。マルセイユは資金調達と得点源の流出という課題を天秤にかけ、今後数週間が取引の行方を左右する。
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マンチェスター・ユナイテッド、巨額の臨時収入が見込まれる
ローマとマルセイユが合意すれば、マンチェスター・ユナイテッドは大きな利益を得る。2024年のグリーンウッド移籍時に、ユナイテッドは移籍金の40％を転売条項として取り付けていた。この契約が実現すれば、夏に多額の資金が得られる。
移籍金がマルセイユ希望額の5000万ユーロになれば、ユナイテッドは多額の資金を得て補強に充てられる。