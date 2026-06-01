7シーズンぶりにチャンピオンズリーグへ復帰したローマは、今夏、増額された移籍予算を背景に動き出している。ガスペリーニ監督は昨季、攻撃陣の層の薄さを指摘。クラブは多方面で戦える戦力を整え、監督の要望に応える方針だ。

ガスペリーニ監督は、自身のハイテンポな戦術に合うフォワードが不足していると公言。1月にアストン・ヴィラから加入したドニエル・マレンがチームに与えた変化を例に挙げた。クラブは欧州トップリーグに復帰した今、2026-27シーズンの攻撃陣を率いるスター獲得でベテラン監督を支える構えだ。