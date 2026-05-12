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【速報】レックサムの新「コップ・スタンド」のオープン時期が判明。ロブ・マックとライアン・レイノルズが、プレミアリーグ昇格を目指す「レッド・ドラゴンズ」について刺激的な予想を語る。
新しいコップ・スタンドの締め切り
レックサム支持者は、象徴的なレースコース・グラウンド再開発のニュースを待ち望んできた。共同会長のマック氏が公式に表明し、観客を収容する段階の開始時期を明確にした。
『Collider Interviews』の取材に答え、マック氏は次のように明言した。「公に宣言しておく。2027-28シーズンの開幕に間に合うようにスタジアムをオープンし、ファンに座って観戦してもらえるようにする。来シーズンではなく、その次のシーズンだ。」 ファンが座ってサッカーを観戦できるようになる」と語った。
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生産能力の拡大とハリウッドへの野心
コップスタンドの改修計画は、当初案より野心的だ。クラブは昨夏、2,250席増で総収容7,750席とする改良案を申請した。
工事が完了すれば、歴史あるレースコース・グラウンドは再び4面式スタジアムとなり、総収容人数は1万8,000人を超える。
レイノルズは、物流の課題を克服したパートナーの粘り強さを称賛し、「この男は物事を成し遂げる。ロブに『不可能だ』と言ってみろ。彼の瞳孔が突然広がり、内面で何かが起きるのを目にするだろう」と語った。プレミアリーグを最終目標にEFLでの戦いに備えるクラブにとって、この原動力は不可欠だ。
北ウェールズ屈指の会場
この再開発は国内だけでなく、レックサムに国際的な名声を取り戻すことを目的としています。新しいスタンドが完成すれば、スタジアムはUEFAカテゴリー4の基準を満たします。
この最高カテゴリーを取得することで、将来チャンピオンズリーグ、ヨーロッパリーグ、欧州選手権の試合開催が可能になります。
- AFP
PLの夢を実現するための将来を見据えた取り組み
ハリウッドの注目を集めるレックサムが急成長する中、施設もピッチ上の成功に遅れを取らないよう整備されます。新設される「コップ」スタンドには、安全な立ち見エリア、ホスピタリティスイート、バリアフリー席など最新設備が整います。このスタジアムは2035年女子ワールドカップの英国招致候補会場にも選ばれています。
2027年への延期を残念がる声もあるが、オーナー陣はクラブの野心にふさわしいスタジアムにするため、待つ価値はあると確信している。