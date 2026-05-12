コップスタンドの改修計画は、当初案より野心的だ。クラブは昨夏、2,250席増で総収容7,750席とする改良案を申請した。

工事が完了すれば、歴史あるレースコース・グラウンドは再び4面式スタジアムとなり、総収容人数は1万8,000人を超える。

レイノルズは、物流の課題を克服したパートナーの粘り強さを称賛し、「この男は物事を成し遂げる。ロブに『不可能だ』と言ってみろ。彼の瞳孔が突然広がり、内面で何かが起きるのを目にするだろう」と語った。プレミアリーグを最終目標にEFLでの戦いに備えるクラブにとって、この原動力は不可欠だ。