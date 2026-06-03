【速報】レアル・マドリードとバルセロナが関心を示す中、チェルシーが移籍金を設定。マルク・ククレラの希望額が明らかに。

ククレラ争奪戦はメトロポリターノだけでなく、バルセロナとレアル・マドリードも注目している。ラ・マシア育ちでカタルーニャ復帰に思い入れのある彼は、幼少期から応援するクラブのオファーを「断るのは難しい」と語った。だがバルサは、正式オファー前に選手を放出する必要がある。

レアル・マドリードも興味を示すが、現在は新センターバックが最優先。それでも、ククレラのエネルギーと技術は魅力的なオプションだ。国内リーグと代表での活躍で評価が上昇したため、チェルシーは高額移籍金を求めることができる。