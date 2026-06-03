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【速報】レアル・マドリードとバルセロナが関心を示す中、チェルシーが移籍金を設定。マルク・ククレラの希望額が明らかに。
アトレティコ・マドリードがスペインでの争いをリードしている
アトレティコ・マドリードがククレラ争奪戦の有力候補に浮上した。同クラブは27歳の彼を、守備強化の最優先補強と位置づけている。ディエゴ・シメオネ監督率いるチームは、ライバルが動き出す前に契約をまとめるため、数週間以内にチェルシーと正式交渉に入る見通しだ。スポーツディレクターのマテウ・アレマニーはすでに接触を開始している。
ただし両クラブには依然として移籍金に大きな開きがある。報道では、アトレティコは4300万ポンド（5000万ユーロ／5800万ドル）未満での合意を目指している。一方、talkSPORTによると、チェルシーは契約が残り3年あることから6100万ポンド（7000万ユーロ／8200万ドル）近い金額を要求している。
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バルセロナとレアル・マドリードが警戒態勢
ククレラ争奪戦はメトロポリターノだけでなく、バルセロナとレアル・マドリードも注目している。ラ・マシア育ちでカタルーニャ復帰に思い入れのある彼は、幼少期から応援するクラブのオファーを「断るのは難しい」と語った。だがバルサは、正式オファー前に選手を放出する必要がある。
レアル・マドリードも興味を示すが、現在は新センターバックが最優先。それでも、ククレラのエネルギーと技術は魅力的なオプションだ。国内リーグと代表での活躍で評価が上昇したため、チェルシーは高額移籍金を求めることができる。
チェルシーのユース政策への批判
安定したパフォーマンスを示す一方で、ククレジャはクラブの進路に失望感を漏らしている。チャンピオンズリーグでパリ・サンジェルマンに5-2で敗退した後、このDFは若手とベテランのバランス再考を訴えた。「経験が足りなかった」と彼は『The Athletic』に語った。「多くの選手にとってあれほどの試合は初めてで、その代償を払った」。 「若手を獲得して未来を見据える方針は理解している。だが、今もここに残り、大きなタイトルを勝ち取りたい我々全員にとって、このような瞬間は落胆させられる」
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将来は評価次第だ
チェルシーは、昨年契約延長したククレラについて冷静な姿勢を保っている。ただし、チーム編成の最適化のため放出も否定していない。 ただし、移籍を認めるのは希望額6100万ポンドが提示された場合に限る。2022年の加入時に巨額を支払ったクラブは、その大部分を回収する方針だ。夏の移籍市場が迫り、2026年W杯も目前。国際舞台での活躍次第でオファー額がさらに跳ね上がる可能性もある。