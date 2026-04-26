レアル・マドリードが有望なアカデミー出身選手の復帰を正式決定するカウントダウンが始まった。2024年夏にセリエAコモへ移籍したパズは、リオネル・メッシとともアルゼンチン代表で急成長。フロレンティーノ・ペレス会長は迅速な対応を余儀なくされている。買い戻し条項の期限は5月30日だが、クラブはギリギリまで待たない方針だ。

バルデベバスでの内部協議の結果、2026-27シーズンがトップチーム復帰の最適タイミングと結論付けた。 選手やイタリアクラブにも、復帰が最優先と伝えられた。パズは来季の“第1号補強”となり、クラブは「ラ・ファブリカ」育ちの才能を取り戻す方針を続ける。