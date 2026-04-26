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【速報】レアル・マドリードがニコ・パスの買い戻し条項を行使する期限が判明。クラブはコモ所属、メッシの代表チームメイト再獲得へ準備中。
パスのベルナベウ復帰期限
レアル・マドリードが有望なアカデミー出身選手の復帰を正式決定するカウントダウンが始まった。2024年夏にセリエAコモへ移籍したパズは、リオネル・メッシとともアルゼンチン代表で急成長。フロレンティーノ・ペレス会長は迅速な対応を余儀なくされている。買い戻し条項の期限は5月30日だが、クラブはギリギリまで待たない方針だ。
バルデベバスでの内部協議の結果、2026-27シーズンがトップチーム復帰の最適タイミングと結論付けた。 選手やイタリアクラブにも、復帰が最優先と伝えられた。パズは来季の“第1号補強”となり、クラブは「ラ・ファブリカ」育ちの才能を取り戻す方針を続ける。
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セスク・ファブレガス監督率いるセリエAでの成功
イタリアでのパスの活躍は、マドリードがなぜ急ぐかを示している。元バルセロナとアーセナルのMFセスク・ファブレガスの指導の下、このアルゼンチン人選手は欧州で注目の創造的選手に成長した。セリエAとコッパ・イタリア37試合で13ゴール8アシストを記録し、コモの戦術の要としてイタリア全土で称賛されている。
数字だけでなく、ピッチでの成熟と影響力がマドリードのスカウトを魅了した。2024年の移籍時に抱かれた期待を彼はすでに上回っている。復帰の費用はパフォーマンス連動型だが、アルゼンチン代表の定位置を確保する彼への投資は極めて価値があるとマドリードは確信している。
エース選手不在にどう備えるか
主力選手の退団は痛手だが、コモとファブレガス監督はパズとの契約がまもなく終了する可能性を知っている。両クラブの関係は依然として強く、選手育成で協力している。マドリードは、イタリアのクラブを若手が欧州トップ5リーグで指導を受け、出場機会を得られる最適な移籍先とみなしている。
この一環でコモ幹部は先日マドリードを訪問し、協力強化を協議した。パズがスペインへ帰国する一方、コモは後任探しをすでに開始。候補に挙げられているのはウイングのダニエル・ヤネスと右サイドバックのヘスス・フォルテアだ。両選手ともクラブ内で高評価で、コモは獲得関心を伝達済み。3年連続での夏市場の取引が期待される。
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ラ・ファブリカの卒業生を管理し続ける
パズへの戦略は、マドリードが若手選手を管理する広範な計画の一部だ。 同クラブは、アカデミー出身選手との移籍契約に買い戻し条項や優先交渉権を盛り込み、支配権を失わないようにしている。これは現在オサスナに所属するビクトル・ムニョスにも当てはまる。マドリードはバルデベバスで育成したほとんどの選手と同様に、彼に対しても強い支配権を維持しており、復帰を後押ししたり望ましくない移籍を阻止したりできる。