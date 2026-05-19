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【速報】レアル・マドリードがジョゼ・モウリーニョ監督の復帰を発表する日が判明。「スペシャル・ワン」はサンティアゴ・ベルナベウからのSOSに応じる準備ができている。
モウリーニョ監督の復帰発表日が決定
ESPNの情報筋によると、レアル・マドリードはリーガ・エスパニョーラ最終節後、つまり来週の日曜日か月曜日にジョゼ・モウリーニョ監督の復帰を発表する予定だ。チームは土曜、ベルナベウでアスレティック・ビルバオと最終戦を戦う。
2010～2013年に同クラブを率いた同氏との劇的な再会となる。モウリーニョはすでに昨季所属したベンフィカに別れを告げている。
彼は以前、リスボンに残る可能性が99％と示唆していたが、マドリードからのオファーは拒めなかったという。
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2年間の契約で合意した
モウリーニョはレアル・マドリード監督就任で口頭合意し、2年契約が提示されている。正式契約は未署名だが、彼はポルトガルリーグ終了後に将来について言及した。
リーガ・エスパニョーラ2位、チャンピオンズリーグベスト8敗退を受け、フロレンティーノ・ペレス会長はモウリーニョ再招聘を決断した。
モウリーニョは「レアル・マドリードから直接連絡は受けていないが、皆が状況を理解している。私の代理人ホルヘ・メンデスと会長、経営陣が話し合っている」と語った。
さらに「来週、私が直接クラブと話し、その時点で決断する。今はメンデスとクラブが交渉中で、私との直接の話し合いはない」と続けた。
マドリードの選挙がモウリーニョの就任に与える影響
ペレス氏は先週、選挙の実施を決め、立候補者は今週土曜日（5月23日）までに届け出ることになった。
ペレスは再選を目指すと表明済み。実業家エンリケ・リケルメは月曜日、「2、3日中に」出馬かを判断すると明かした。対立候補がなければペレスは自動再選、リケルメが出馬すれば選挙戦に入る。
情報筋によると、ペレスはモウリーニョとの契約に「リケルメが当選した場合、新会長が後任監督を選ぶことができる」という条項を入れることを検討している。
それでもペレスはモウリーニョの招聘を推進しており、クラブの競争力を高め10年以上の成功をもたらしたとして同監督を高く評価している。
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ベルナベウでの危機への対応
モウリーニョは、1月にシャビ・アロンソの後任として就任したアルバロ・アルベロアの後任となる見通しだ。両監督はタイトルを獲得できず、レアル・マドリードは2年連続無冠に終わった。
報道によると、モウリーニョは選手に全力を尽くすよう求め、過去2シーズン続いた筋肉系ケガを減らすため、プレシーズンとローテーションの方針を見直すという。