ESPNの情報筋によると、レアル・マドリードはリーガ・エスパニョーラ最終節後、つまり来週の日曜日か月曜日にジョゼ・モウリーニョ監督の復帰を発表する予定だ。チームは土曜、ベルナベウでアスレティック・ビルバオと最終戦を戦う。

2010～2013年に同クラブを率いた同氏との劇的な再会となる。モウリーニョはすでに昨季所属したベンフィカに別れを告げている。

彼は以前、リスボンに残る可能性が99％と示唆していたが、マドリードからのオファーは拒めなかったという。



