【速報】ライアン・レイノルズとロブ・マックが追加資金を投入。今夏も記録更新が期待される移籍市場で、レックサムが補強を目指す4ポジションが判明。

チャンピオンシップ復帰初シーズンを7位で終えたレッド・ドラゴンズ。レースコース・グラウンドには現状維持ではなく挑戦への雰囲気が漂う。フィル・パーキンソン監督はスカウトチームと連携し、6位との2ポイント差を埋めるために補強ポイントを検討している。今夏の最優先事項は、戦術の要であるウイングバックの補強だ。

さらに、プレミアリーグから降格したクラブと渡り合うため、セントラルMF、ストライカー、GKの補強も計画されている。レイノルズ・アンド・マック社の資金支援により、ワトフォードは他の中位クラブより有利に高レベル選手を獲得できる立場にある。