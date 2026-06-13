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【速報】ライアン・レイノルズとロブ・マックが追加資金を投入。今夏も記録更新が期待される移籍市場で、レックサムが補強を目指す4ポジションが判明。
パーキンソンは改善すべき4つの主要分野を挙げている。
チャンピオンシップ復帰初シーズンを7位で終えたレッド・ドラゴンズ。レースコース・グラウンドには現状維持ではなく挑戦への雰囲気が漂う。フィル・パーキンソン監督はスカウトチームと連携し、6位との2ポイント差を埋めるために補強ポイントを検討している。今夏の最優先事項は、戦術の要であるウイングバックの補強だ。
さらに、プレミアリーグから降格したクラブと渡り合うため、セントラルMF、ストライカー、GKの補強も計画されている。レイノルズ・アンド・マック社の資金支援により、ワトフォードは他の中位クラブより有利に高レベル選手を獲得できる立場にある。
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ワールドカップのスカウト活動で世界へ進出
レックサムは2026年ワールドカップを主要なスカウティングの場とする。すでにスコットランド代表ドム・ハイアムとニュージーランド代表リベラート・カカーチェを擁するが、パークソン監督はさらにトップ選手を加えたい考えだ。 同監督は、大会期間中、クラブのスカウトが米・メキシコ・カナダ全域で活動すると明かした。
「注目リストには大会に出場する数名がいる。米国滞在中に彼らの様子を注視する。昨年はカカーチェを獲得し海外市場に参入したが、どの国でプレーしていても、戦力を高めると判断すれば常にチェックしている」と語った。
国際的な才能とチャンピオンシップの闘志のバランス
世界的なスター選手は魅力的だが、パーキンソン監督はイングランドのサッカーへの適応について慎重だ。海外リーグから過酷なチャンピオンシップへの移行は、レックサム監督が慎重に検討している。彼はこう語る。「重要なのは、彼らがプレーしてきたリーグのレベルをチャンピオンシップと比較すること。可能性は閉ざさない。」
来季はプレミアリーグから降格した3クラブも加わり、例年以上に競争が激化する。首脳陣は勢いを維持するため、的確な補強が必要だと認識している。目標は明確だ。5年で4度目の昇格を果たし、「ハリウッド時代」を英国サッカー史に確固たるものにする。
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カカーチェのレッスンと身体的な負荷
レックサムが海外市場に踏み切ったカカーチェの獲得は、成功と教訓の両面を示す。セリエAエンポリから加入したディフェンダーは、フィジカル適応と怪我でデビューシーズンは13試合の出場だった。彼は最近、イタリアの戦術的サッカーとチャンピオンシップの激しいスタイルの大きな違いを指摘した。
「サッカー面では、ここはただひたすら過酷です」とカカーチェはポッドキャスト『The Unused Subs』で語った。「まるでバスケットボールの試合のようです。特に私のポジションではエンド・トゥ・エンドの攻防が続き、大きな負担です。 今シーズン私がこうなったのも、そのせいだ。ただひたすら激しく、レベルが高い。それが最大の違いだ。イタリアはすごく戦術的だ。まるでチェスだ。ここではピッチが広く、高速で走り回らなければならない。どちらのチームがよりフィジカルに優れていて、得点できるか、というところに近いんだ。」