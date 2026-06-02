【速報】ベンフィカの契約解除条項が失効し、レアル・マドリードはジョゼ・モウリーニョの獲得にさらに多額の費用を支払わなければならない

紆余曲折があったが、レアル・マドリードとモウリーニョ氏は合意に達したと報じられた。契約は5月16日以降の週に成立し、元チェルシー、インテル監督は3年契約に署名した。

当初は5月末の発表を予定したが、23日にリケルメが会長選に立候補したため時期は流動的となった。

クラブは通常通り運営を続け、アントニオ・ルディガーは契約延長に合意。2シーズン連続無冠を受けて、モウリーニョのコーチングスタッフや補強候補の検討も水面下で進んでいる。