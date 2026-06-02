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【速報】ベンフィカの契約解除条項が失効し、レアル・マドリードはジョゼ・モウリーニョの獲得にさらに多額の費用を支払わなければならない
マドリードの遅れがモウリーニョの移籍金を押し上げる
『The Athletic』によると、レアル・マドリードはモウリーニョ監督の2度目の就任に向けて順調だが、費用は大幅に膨らんでいる。このポルトガル人監督は、アルバロ・アルベロアの後任として3年契約を結ぶ見通しだ。ベンフィカとの契約には、ポルトガルリーグ終了後10営業日以内に約600万ユーロで獲得できる解除条項があった。
条項は5月29日に失効し、現在は最大1500万ユーロの補償金を支払う必要がある。会長選の遅れが原因で、フロレンティーノ・ペレス会長の主導で交渉が進むも、契約締結はピッチ外の情勢次第だ。
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選挙手続きが任命を複雑にしている
ペレス会長は2029年まで任期があるにもかかわらず選挙を実施し、会見で「影で暗躍する」勢力が自分を追い出そうとしていると語った。
実業家エンリケ・リケルメ氏が対立候補に名乗りを上げたため、ペレス会長の再選は自動確定ではなくなった。これにより、モウリーニョ監督の契約解除条項の期限前に就任手続きを完了させる行政作業が遅れている。
コスト増にもかかわらず合意に達した
紆余曲折があったが、レアル・マドリードとモウリーニョ氏は合意に達したと報じられた。契約は5月16日以降の週に成立し、元チェルシー、インテル監督は3年契約に署名した。
当初は5月末の発表を予定したが、23日にリケルメが会長選に立候補したため時期は流動的となった。
クラブは通常通り運営を続け、アントニオ・ルディガーは契約延長に合意。2シーズン連続無冠を受けて、モウリーニョのコーチングスタッフや補強候補の検討も水面下で進んでいる。
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選挙の結果が出るまで正式発表は控えている。
レアル・マドリードは、6月7日の会長選挙をまず乗り切らなければならない。ベンフィカとの契約条項が切れたため移籍費は上がったが、クラブの計画に変更はない。モウリーニョは依然としてペレス会長の第一候補で、スペインと欧州での成功を取り戻すため再契約へ動いている。
ただし、リケルメが会長に就任した場合、同氏は「新監督はレアル・マドリードを率いた経験がないこと」を条件に挙げており、モウリーニョの復帰は頓挫する可能性がある。