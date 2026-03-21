【速報】プレミアリーグの規定によりデビューが延期されたJJ・ガブリエル、マンチェスター・ユナイテッドでのトップチーム初出場はいつになるか

現在マンチェスター・ユナイテッドの監督を務めるキャリックは、ガブリエルについて問われ、この10代の選手には大きな可能性があると確信していることを明らかにした。「JJは本当に素晴らしい活躍を見せている。アカデミーには非常に優秀な若手選手が揃っており、我々はできるだけ多くの若手をトップチームに昇格させるよう努めている」と、彼は今月初めに記者団に語った。

「我々は常に、選手たちにトップチームでのトレーニングに参加させ、その雰囲気を感じてもらう機会を与えようとしている。JJは大きな才能の持ち主だ。それは一目瞭然だし、U-18チームでも本当に素晴らしいシーズンを送っている。我々が彼を高く評価しているのは言うまでもないが、それに伴うあらゆることを管理し、他の若手選手たちと同様に彼の成長を見守り、ステップアップさせる適切なタイミングを見極めるには、忍耐が重要だ。 トレーニングでの彼のパフォーマンスは、期待通り素晴らしいものでした。若い選手たちが我々のチームに加わってくれるのは喜ばしいことです。」