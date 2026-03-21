(C)Getty Images
翻訳者：
【速報】プレミアリーグの規定によりデビューが延期されたJJ・ガブリエル、マンチェスター・ユナイテッドでのトップチーム初出場はいつになるか
マンチェスター・ユナイテッドの次なるスーパースター？
マンチェスター・ユナイテッドは、自クラブの育成選手をトップチームに引き上げることで世界的に知られており、ジョージ・ベスト、サー・ボビー・チャールトン、デビッド・ベッカム、ライアン・ギグス、ポール・スコールズといった選手たちは、世界的なスターへと成長した数多くのアカデミー出身選手の一例に過ぎない。 ガブリエルは、非常に明るい未来を約束された最新のアカデミー出身の有望株と見られており、U-18チームでの素晴らしい活躍ですでに注目を集めている。今シーズン、この15歳の選手は22試合で20ゴールを記録し、マーカス・ラッシュフォードから称賛され、ブライアン・ムベウモからも賞賛の言葉を寄せられている。
- Getty Images
ガブリエルはいつマンチェスター・ユナイテッドでデビューするだろうか？
プレミアリーグの規定では、そのシーズンの8月31日時点で15歳に達している選手のみが出場できるため、ガブリエルは今シーズン、マンチェスター・ユナイテッドでのデビューを果たすことができなかった。このマンチェスター・ユナイテッドの若手選手は10月に15歳になったばかりであり、規定の期限をわずかに逃してしまった。しかし、彼は今夏のクラブのプレシーズンツアーでユナイテッドデビューを果たすと見込まれている。 英紙『ザ・サン』によると、ガブリエルは今夏、特別措置により早期昇格を果たし、クラブのツアーに帯同する若手選手の一人となる可能性がある。マンチェスター・ユナイテッドは、2026年ワールドカップへの参加により、多くのトップチーム選手が夏以降に遅れて復帰することになるため、若手選手に白羽の矢を立てる可能性もある。グループステージを突破した選手は、8月22日に開幕する新シーズンまでわずか数週間しか残されていない8月上旬まで、クラブに戻れない可能性がある。
キャリックはガブリエルについて何と言っているのか？
現在マンチェスター・ユナイテッドの監督を務めるキャリックは、ガブリエルについて問われ、この10代の選手には大きな可能性があると確信していることを明らかにした。「JJは本当に素晴らしい活躍を見せている。アカデミーには非常に優秀な若手選手が揃っており、我々はできるだけ多くの若手をトップチームに昇格させるよう努めている」と、彼は今月初めに記者団に語った。
「我々は常に、選手たちにトップチームでのトレーニングに参加させ、その雰囲気を感じてもらう機会を与えようとしている。JJは大きな才能の持ち主だ。それは一目瞭然だし、U-18チームでも本当に素晴らしいシーズンを送っている。我々が彼を高く評価しているのは言うまでもないが、それに伴うあらゆることを管理し、他の若手選手たちと同様に彼の成長を見守り、ステップアップさせる適切なタイミングを見極めるには、忍耐が重要だ。 トレーニングでの彼のパフォーマンスは、期待通り素晴らしいものでした。若い選手たちが我々のチームに加わってくれるのは喜ばしいことです。」
- Getty
ガブリエルの今後はどうなるのだろうか？
マンチェスター・ユナイテッドのファンは、今後数カ月にわたるガブリエルの活躍を熱心に注視し、キャリック監督率いるチームがシーズンを力強く締めくくれることを願っているだろう。前回のボーンマス戦での引き分けにより、レッドデビルズは来シーズンのチャンピオンズリーグ出場権獲得に向けて有利な立場にある。ユナイテッドは現在3位につけており、1試合少ないアストン・ヴィラに4ポイント、5位のリヴァプールには6ポイントの差をつけている。
広告