イラオラは契約延長を拒否し、今シーズン限りでボーンマスを退任する。後任はマルコ・ローズ。彼は欧州カップ戦出場という成果を残し、退任する意向だ。 43歳のスペイン人監督にはクリスタル・パレスが関心を示している。マンチェスター・ユナイテッドの候補だったオリバー・グラスナーも今季限りで退任する見込みだ。

また、新契約にサインしていないフルハムのマルコ・シルバやシャビ・アロンソと共に、チェルシーがリアム・ローゼニオールの後任候補として調査を進めている。イラオラはロンドン生活にも魅力を感じるが、オールド・トラッフォードの誘惑も大きい。 「プロジェクト」型の指導を好むイラオラ監督は、ビッグクラブの要求に応えられないとの見方もあるが、関係者は「彼は野心的で十分に能力がある」と否定している。