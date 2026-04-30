Getty Images Sport
翻訳者：
【速報】プレミアリーグで注目の監督が、マンチェスター・ユナイテッドの監督職でマイケル・キャリックと争う最有力候補に浮上。
マンチェスター・ユナイテッドがチームに合う選手を探している中、イラオラが候補に浮上した
英紙『テレグラフ』によると、マンチェスター・ユナイテッドの次期常任監督候補にイラオラが浮上し、マイケル・キャリックと競争している。チャンピオンズリーグ出場権獲得後、キャリック就任が有力視されるものの、ユナイテッドは正式プロセスに従い他候補とも面談すると強調している。 それでも、1月初めにルーベン・アモリム解任後にチームを立て直したキャリックが就任しなければ驚きだ。
2019年のソルスクヤール例を避けたいクラブは、他候補とも面談する方針だ。イラオラはボーンマスでの指導力と攻撃的スタイルが高く評価されている。 ジム・ラトクリフ卿率いる新スポーツ部門の方針にも合致すると見られている。
- Getty Images Sport
ボーンマス退団でユナイテッドへ道が開ける
イラオラは契約延長を拒否し、今シーズン限りでボーンマスを退任する。後任はマルコ・ローズ。彼は欧州カップ戦出場という成果を残し、退任する意向だ。 43歳のスペイン人監督にはクリスタル・パレスが関心を示している。マンチェスター・ユナイテッドの候補だったオリバー・グラスナーも今季限りで退任する見込みだ。
また、新契約にサインしていないフルハムのマルコ・シルバやシャビ・アロンソと共に、チェルシーがリアム・ローゼニオールの後任候補として調査を進めている。イラオラはロンドン生活にも魅力を感じるが、オールド・トラッフォードの誘惑も大きい。 「プロジェクト」型の指導を好むイラオラ監督は、ビッグクラブの要求に応えられないとの見方もあるが、関係者は「彼は野心的で十分に能力がある」と否定している。
「キャリック・ファクター」とチャンピオンズリーグの目標
マンチェスター・ユナイテッドは、新監督にプレミアリーグ経験者を優先する方針だ。今週末のリヴァプール戦でチャンピオンズリーグ出場権を獲得すれば、キャリックの正式就任を求める声はさらに高まる。元MFキャリックは監督としてプレミア13試合中9勝を挙げ、チームを7位から3位に引き上げた。この成果は説得力があるが、クラブは他の有力候補も検討する。
キャリックは先週、キャリントンで共同オーナーのジム・ラトクリフ卿と非公式に会談。その後、「時が来れば分かる」と語り、自身はクラブに決定を催促していないと明かした。クラブもトップ4が数学的に確定する前に次の段階へ進み、チームの集中力を乱したくない考えだ。
- (C)Getty Images
脱落していく他の候補者たち
候補者は最近減った。トーマス・トゥヘルはイングランド代表と契約延長。ロベルト・デ・ゼルビは支持者がいたがスパーズと長期契約。ルイス・エンリケはPSGと新契約の見込み。
マウリシオ・ポチェッティーノは興味を示すが、アメリカ代表を率いる今夏のワールドカップが終わるまで就任できない。ユナイテッドは大会終了まで待つ意向を示したが、ポチェッティーノとドイツのユリアン・ナーゲルスマンは候補から外れた。結果として、内部候補のキャリックに次ぐ外部候補としてイラオラが残った。