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【速報】バルセロナは「新たなネイマール」にいくら払うのか。16歳のブラジル人神童がカンプ・ノウの移籍リストに。
バルサがガブリエル・ヴェネノを追跡
バルセロナの南米スカウト網が、クラブのスポーツ部門幹部に新たな選手を報告した。
アトレチコ・ミネイロの16歳ウインガー、ガブリエル・ヴェネノがその才能でバルサのレーダーに捕捉された。卓越した技術から「新たなネイマール」とも呼ばれる。
現在はU-17チームでプレーする右利きのアタッカーで、今年初めのコピニャ・トーナメント4試合での活躍が欧州トップクラブのスカウトに強い印象を残した。
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2,000万ユーロという価格
デコとバルセロナ首脳陣にとって、ヴェネノの獲得は容易でも安価でもない。
『AS』紙によると、アトレティコ・ミネイロは移籍金約2000万ユーロ（1700万ポンド／2300万ドル）と出来高分を要求する見込みで、トップチーム未出場選手としては巨額投資となる。
バルサは現在も財政制約下にあるため、この金額はカンプ・ノウで議論を呼んでいる。さらに、戦術面でも課題がある。ベネノはラミン・ヤマルと同じポジションでプレーするからだ。
控えまたはポジションを争う選手に巨額を投じるべきか、クラブは慎重に判断する必要がある。
登録のハードルと年齢制限
近い将来に契約がまとまっても、バルセロナファンがベネノのプレーを見るにはまだ時間がかかる。FIFAの未成年選手移籍規定により、彼は18歳になるまで正式にヨーロッパへ移籍できない。そのため、仮に今合意しても、レアル・マドリードがヴィニシウスやエンドリックで採用した「買い取り・待機」方式になる。
移籍可能年齢に達すると、彼はバルサ・アトレティックに登録され、欧州サッカーに適応するだろう。
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ブラジル市場の競争
バルセロナは、同地域でのスカウト活動の一環としてヴェネノに興味を示している。これまでもエドゥアルド・コンセイソンやリケルメ・フェリペとの噂があり、ブラジル市場でライバルに負けない体制を作ろうとしている。カンプ・ノウでは、ヴェネノを南米で最も将来有望な選手の一人と見なし、早急な行動が必要だという切迫感が漂っている。
クラブ首脳は財政状況に関わらず、エリート若手獲得競争で競争力を維持する決意だ。