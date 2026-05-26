【速報】バルセロナは「新たなネイマール」にいくら払うのか。16歳のブラジル人神童がカンプ・ノウの移籍リストに。

バルセロナの南米スカウト網が、クラブのスポーツ部門幹部に新たな選手を報告した。

アトレチコ・ミネイロの16歳ウインガー、ガブリエル・ヴェネノがその才能でバルサのレーダーに捕捉された。卓越した技術から「新たなネイマール」とも呼ばれる。

現在はU-17チームでプレーする右利きのアタッカーで、今年初めのコピニャ・トーナメント4試合での活躍が欧州トップクラブのスカウトに強い印象を残した。