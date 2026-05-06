ネイマールは現在、母国ブラジルのサントスでプレーしている。34歳となり、海外での最後の挑戦を求めるだろう。MLSがスター選手の受け皿となっているため、フロリダの友人たちと同じ道を進むと噂される。だが、正式発表は国際舞台の騒動が収まるまで待たなければならない。

ジャーナリストのベン・ジェイコブスは、元パリ・サンジェルマンのスターにとって、コンディションとタイミングが最大のハードルだと指摘する。「ネイマールが健康を維持できれば、シンシナティとの交渉は進む」とtalkSPORTの新番組『The S Word』で語った。「ただし、彼はまず代表に選ばれ、W杯が終わるまで決断しないだろう」