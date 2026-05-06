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【速報】ネイマール、MLS移籍の決断時期が判明。ブラジル人スーパースターは、インテル・マイアミでメッシとの再会やシンシナティ移籍も検討。
ネイマールのアメリカン・ドリームへの道のり
ネイマールは現在、母国ブラジルのサントスでプレーしている。34歳となり、海外での最後の挑戦を求めるだろう。MLSがスター選手の受け皿となっているため、フロリダの友人たちと同じ道を進むと噂される。だが、正式発表は国際舞台の騒動が収まるまで待たなければならない。
ジャーナリストのベン・ジェイコブスは、元パリ・サンジェルマンのスターにとって、コンディションとタイミングが最大のハードルだと指摘する。「ネイマールが健康を維持できれば、シンシナティとの交渉は進む」とtalkSPORTの新番組『The S Word』で語った。「ただし、彼はまず代表に選ばれ、W杯が終わるまで決断しないだろう」
- AFP
インター・マイアミとシンシナティの思わぬ展開
サッカー界では、ネイマールがメッシやスアレスとインテル・マイアミで「バルサ再結成」を果たすとの期待があった。しかし最近、シンシナティが有力な移籍先として浮上した。東地区のライバルへ移籍すれば、オハイオ州のクラブはマイアミのスターに挑む意地を示すことになる。
ブラジル代表FWは2017年にPSGへ2億2200万ユーロ（約2億6100万ドル）で移籍し、史上最高移籍金を記録したが、近年は怪我が多い。MLSクラブが指定選手契約を結ぶには、彼がワールドカップに出場した場合、そのコンディションを見極める必要がある。
サラーとカゼミーロもMLSの注目リストに名を連ねている
アメリカン・クラブから熱心なオファーを受けているのはネイマールだけではない。アンフィールドで9年間多くのタイトルを獲得し、今夏リヴァプールを退団する意向を示したモハメド・サラーも最優先ターゲットだ。英国系エジプト人のオーナー、サー・モハメド・マンスール率いるサンディエゴFCも、この得点力のあるフォワードを注視している。
ジェイコブスは「サラーは最大の目玉だ。MLSの誰もがその可能性を過小評価している。サンディエゴのオーナー、モハメド・マンスール卿はイギリス系エジプト人であることを忘れてはならない」と語った。 それでも獲得を推し進めていると聞いています。サラーとサンディエゴの動向は注目に値します」と語った。一方、マンチェスター・ユナイテッドのMFカゼミーロもオールド・トラッフォードを去る可能性が高まっており、インテル・マイアミとLAギャラクシーが関心を示している。
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レヴァンドフスキの将来に新展開
MLSは複数のビッグネーム獲得に自信を示しているが、バルセロナのロベルト・レヴァンドフスキは逃す可能性が高い。シカゴ・ファイアへの移籍が噂されたポーランド代表は、4シーズン過ごしたカタルーニャを離れ、別の大陸を選ぶ方向に向かっているという。
「レヴァンドフスキについてはMLSの熱が少し冷め、現在はサウジアラビア移籍の方が可能性が高い。様子を見守る必要がある」とジェイコブスは語った。獲得失敗の可能性もあるが、カゼミーロやネイマールといったスターの加入は、2023年のメッシ以来となる大型補強を示唆している。