BBSportNewsによると、サッカー財務の専門家ロブ・ウィルソン教授は、トッテナムが降格すれば前例のない財政危機に陥ると警告している。放映権や商業収入がすぐに大きく減るためだ。 ウィルソン教授はこう説明する。「降格すれば、放送権料、商業収入、試合日収入が減り、初年度は約2億5000万ポンドの減収が見込まれる。チャンピオンシップの試合数増加は考慮済みだ。

ただし、降格1年目は約4500万ポンドの降格補償金（パラシュート・ペイメント）が支払われるため、衝撃は和らげられる」と続けた。