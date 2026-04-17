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【速報】トッテナムがプレミアリーグから降格すると、約2億ポンドの損失が出ると報じられた。人件費は75％削減される見込み。
スパーズ、収益が激減
BBSportNewsによると、サッカー財務の専門家ロブ・ウィルソン教授は、トッテナムが降格すれば前例のない財政危機に陥ると警告している。放映権や商業収入がすぐに大きく減るためだ。 ウィルソン教授はこう説明する。「降格すれば、放送権料、商業収入、試合日収入が減り、初年度は約2億5000万ポンドの減収が見込まれる。チャンピオンシップの試合数増加は考慮済みだ。
ただし、降格1年目は約4500万ポンドの降格補償金（パラシュート・ペイメント）が支払われるため、衝撃は和らげられる」と続けた。
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大幅な選手給与削減が必要だ
収入の急減に対応するため、クラブは支出、特に選手給与を根本的に見直す必要がある。多くの契約には降格条項があり、給与は最大50％削減される。しかし、それだけでは収支の均衡は難しい。 ウィルソンはチャンピオンシップの収入水準に合わせるため、給与総額を約75％削減する必要があると指摘した。
厳しい降格の現実
スパーズは32試合を終えて勝ち点30の18位。17位ウェストハムとは2点差で、フォレストとリーズもわずかに上回るのみ。この差を埋められなければ、選手流出は避けられない。 欧州の強豪クラブがその混乱に乗じようとしている。ウィルソンはこう警告する。「収入減を見込めば、各クラブがハゲタカのように群がってくる。アーチー・グレイやクリスティアン・ロメロの移籍は避けられない」。
- AFP
サバイバル・ミッションと最終節の試合日程
この危機的な状況を回避するため、トッテナムは残り6試合で勝ち点を積み上げる必要がある。土曜のブライトン戦で幕を開け、ウルヴァーハンプトン、アストン・ヴィラ、チェルシーとの難しいアウェイ戦が続く。降格争いのライバル、リーズとエヴァートンとのホーム戦がプレミアリーグ残留の行方を決める。