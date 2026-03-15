レアル・マドリードの象徴的存在であるにもかかわらず、報道によれば、ムバッペは試合をベンチスタートで迎える可能性が高いという。これは、バルセロナとのスペイン・スーパーカップ決勝で採用された戦術を踏襲したもので、同試合では後半に決定的な切り札として起用された。また、最新の報道では、痛みが消えつつあること、そしてバルデベバスでの急速な回復ぶりにより、手術を回避するという医療スタッフの判断が正しかったことが証明されたとしている。

レアル・マドリードのアルベロア監督は、土曜日のエルチェ戦を前に、このストライカーの出場可否について明確に語った。「状況は複雑ではない。彼は日々良くなっている。回復は順調に進んでいる。 我々は計画を立てており、彼の回復状況次第だが、問題ないと思う。明日の試合には出場できないが、マンチェスターへの遠征には同行できるはずだ。彼にはマンチェスターに行けるようになってほしい。明日と日曜日の状態を見て、最終的な判断を下すつもりだ。」