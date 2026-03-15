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【速報】チャンピオンズリーグのマンチェスター・シティ戦を控え、膝の怪我の最新情報が伝えられる中、レアル・マドリードでキリアン・エムバペが担う役割とは
マンチェスター遠征に向けたムバッペ復帰計画
このフランスのスーパースターは、この一戦の重要性を理解しており、自らの責任から逃れるつもりはない。AS紙の報道によると、過去3週間にわたる慎重な治療計画を経て、左膝の状態は明らかに改善している。まだ100％のコンディションには達していないかもしれないが、その回復ぶりは、ペップ・グアルディオラ率いるチームとの一戦において、彼が重要な戦力としてメンバー入りする道を開いた。
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エティハド・スタジアムでは、インパクトのあるサブの活躍が期待される
レアル・マドリードの象徴的存在であるにもかかわらず、報道によれば、ムバッペは試合をベンチスタートで迎える可能性が高いという。これは、バルセロナとのスペイン・スーパーカップ決勝で採用された戦術を踏襲したもので、同試合では後半に決定的な切り札として起用された。また、最新の報道では、痛みが消えつつあること、そしてバルデベバスでの急速な回復ぶりにより、手術を回避するという医療スタッフの判断が正しかったことが証明されたとしている。
レアル・マドリードのアルベロア監督は、土曜日のエルチェ戦を前に、このストライカーの出場可否について明確に語った。「状況は複雑ではない。彼は日々良くなっている。回復は順調に進んでいる。 我々は計画を立てており、彼の回復状況次第だが、問題ないと思う。明日の試合には出場できないが、マンチェスターへの遠征には同行できるはずだ。彼にはマンチェスターに行けるようになってほしい。明日と日曜日の状態を見て、最終的な判断を下すつもりだ。」
レアル・マドリードの負傷者続出が続く
ムバッペの復帰は大きな後押しとなるが、アルベロア監督は依然として、2冠達成への道を阻みかねない深刻な負傷者リストとの戦いを強いられている。チームの人手は逼迫しており、エルチェ戦での勝利を収めた公式メンバーリストを見ても、ジュード・ベリンガム、ロドリゴ、エデル・ミリタオが、ダヴィド・アラバやフェルランド・メンディと共に依然として戦列を離れていることが確認できる。
この危機的状況により、監督は4-1での勝利において、アカデミー「ラ・ファブリカ」出身の若手選手たちに大きく頼らざるを得なかった。しかし、ペップ・グアルディオラ率いるチームとの第1戦で見せた圧倒的なパフォーマンスを受け、チーム内の士気は依然として最高潮にあり、これが復帰を目指す選手たちにとって、回復の最終段階を乗り切るための必要なモチベーションとなっている。
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エティハドとの対決に向け、盛り上がりが高まっている
注目は欧州の舞台に集まっているが、マドリードは週末のエルチェ戦を4-1で勝利し、マンチェスター・シティとの一戦に向けて士気を高めて臨むことになった。アルダ・ギュレルによる見事なロングシュートが決まったこの勝利により、アルベロア監督はメンバーをローテーションさせ、アカデミー出身の選手たちにプレー時間を与える一方で、主力選手たちをイングランド遠征に向けて休ませることができた。 ベンチ入りという形であっても、ムバッペの復帰は「ロス・ブランコス」にとって大きな心理的後押しとなる。エースが終盤に火花を散らす可能性を秘めているレアル・マドリードは、エティハドの熱狂的な雰囲気の中でも戦い抜き、新たな欧州タイトルへの道を突き進むための万全の態勢を整えているようだ。
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