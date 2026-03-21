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【速報】コビー・マイヌーのマンチェスター・ユナイテッドでの新年俸が明らかに 契約延長を控え、ミッドフィルダーの年俸は4倍に
アカデミー卒業生への報奨金
レッド・デビルズは、この貴重な戦力の長期的な将来を確保すべく、迅速に動いている。talkSPORTによると、マイヌーは2031年まで「ドリーム・シアター」に留まる契約にサインする見込みだ。
提案されている条件によれば、この20歳の選手の週給は2万5000ポンドから、基本給12万ポンドへと跳ね上がる見込みだ。契約には様々なパフォーマンス連動型のボーナスが盛り込まれる予定であり、マンチェスター・ユナイテッドは、彼の急速な成長が続けば、2028年に契約条件のさらなる見直しを行うことをすでに計画している。
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ベンチからの絶賛
キャリックは、マイヌーの最近の復活に大きく貢献している。アモリム監督時代には出場機会を得られずにいたこの若手を、キャリックは就任以来、すべての試合で先発起用してきた。元マンチェスター・ユナイテッドのキャプテンであるキャリックは、このミッドフィルダーの潜在能力はまだほんの一部に過ぎないと見ている。
「彼にはまだまだ改善すべき点がたくさんある。そもそも、彼はまだその年齢なのだから」とキャリックは指摘した。「これからさらに成長し、発展していく余地は十分にある。それはごく自然なことであり、コビーに対する否定的な評価ではない。単に彼がキャリアのその段階にいるだけだ。だから、彼にはまだ多くの成長の余地があり、その上で発展し続けてくれることを願っている。」
「彼は本当に良くやっていると思う。しばらく試合に出られずにいたのに、復帰して連戦をこなし、リズムを取り戻すのは容易なことではない。彼はそれを非常に早く成し遂げたし、自然な流れがある。週末の試合でもまた素晴らしいプレーを見せてくれた。あらゆる面で貢献し、試合をコントロールし、守備が必要な場面でもしっかり対応する、そんなパフォーマンスを見せてくれたのは本当に印象的だった。」
守備の安定性と代表招集
契約交渉の動きはディフェンス陣にも及んでおり、ハリー・マグワイアは1年の契約延長（さらに12ヶ月の延長オプション付き）について協議中だ。マイヌーと同様、マグワイアもキャリック監督の下で再起を果たし、監督交代以降、全試合に先発出場している。しかし、金曜日のボーンマス戦（2-2の引き分け）で受けたレッドカードによる出場停止処分が控えているため、この状況も間もなく変わるだろう。
両選手のクラブでの活躍は、イングランド代表のトーマス・トゥヘル監督の目にも留まっている。両選手は2024年9月以来初めて、35名の「スリー・ライオンズ」代表メンバーに招集され、北米で開催される次期ワールドカップの代表入りを再び争う立場に戻った。
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次は何が待っているのでしょうか？
金曜日の試合結果により、レッド・デビルズのプレミアリーグ順位は変わらず3位のままとなった。現在、31試合で勝ち点55を獲得しており、5位のアストン・ヴィラに4ポイントの差をつけている。代表戦中断期間明け、キャリック監督率いるチームはリーグ戦残り7試合に臨む。最初の対戦相手はリーズ・ユナイテッドで、その後チェルシー、ブレントフォードと続く。
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