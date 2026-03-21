【速報】コビー・マイヌーのマンチェスター・ユナイテッドでの新年俸が明らかに　契約延長を控え、ミッドフィルダーの年俸は4倍に

キャリックは、マイヌーの最近の復活に大きく貢献している。アモリム監督時代には出場機会を得られずにいたこの若手を、キャリックは就任以来、すべての試合で先発起用してきた。元マンチェスター・ユナイテッドのキャプテンであるキャリックは、このミッドフィルダーの潜在能力はまだほんの一部に過ぎないと見ている。

「彼にはまだまだ改善すべき点がたくさんある。そもそも、彼はまだその年齢なのだから」とキャリックは指摘した。「これからさらに成長し、発展していく余地は十分にある。それはごく自然なことであり、コビーに対する否定的な評価ではない。単に彼がキャリアのその段階にいるだけだ。だから、彼にはまだ多くの成長の余地があり、その上で発展し続けてくれることを願っている。」

「彼は本当に良くやっていると思う。しばらく試合に出られずにいたのに、復帰して連戦をこなし、リズムを取り戻すのは容易なことではない。彼はそれを非常に早く成し遂げたし、自然な流れがある。週末の試合でもまた素晴らしいプレーを見せてくれた。あらゆる面で貢献し、試合をコントロールし、守備が必要な場面でもしっかり対応する、そんなパフォーマンスを見せてくれたのは本当に印象的だった。」