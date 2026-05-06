【速報】アーセナルは2026年チャンピオンズリーグ決勝進出で得た賞金総額と、クラブ初となる欧州制覇で予想される賞金額とは。

アーセナルは5月30日、ブダペストでのチャンピオンズリーグ決勝進出を決めた。エミレーツ・スタジアムでのアトレティコ・マドリード戦に1-0で勝ち、2試合合計2-1で突破。この結果、北ロンドンのクラブは欧州制覇への切符と豊富な移籍資金を手に入れた。

アルテタ監督率いるチームは今シーズン、すでに約1億4200万ユーロ（1億2200万ポンド／1億6700万ドル）の賞金を獲得。リーグ戦からノックアウトステージまで安定したパフォーマンスが評価され、アーセナルは今年最も収益性の高いクラブの一つとなった。