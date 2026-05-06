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【速報】アーセナルは2026年チャンピオンズリーグ決勝進出で得た賞金総額と、クラブ初となる欧州制覇で予想される賞金額とは。
ブダペスト決勝への道
アーセナルは5月30日、ブダペストでのチャンピオンズリーグ決勝進出を決めた。エミレーツ・スタジアムでのアトレティコ・マドリード戦に1-0で勝ち、2試合合計2-1で突破。この結果、北ロンドンのクラブは欧州制覇への切符と豊富な移籍資金を手に入れた。
アルテタ監督率いるチームは今シーズン、すでに約1億4200万ユーロ（1億2200万ポンド／1億6700万ドル）の賞金を獲得。リーグ戦からノックアウトステージまで安定したパフォーマンスが評価され、アーセナルは今年最も収益性の高いクラブの一つとなった。
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1億2200万ポンドの臨時収入の内訳
リーグステージに出場しただけで1,862万ユーロ（1,600万ポンド／2,200万ドル）の出場料を得た。 アーセナルは序盤の好結果とベスト16進出でさらに4,060万ユーロ（3,500万ポンド／4,800万ドル）を得た。このうち950万ポンド（1,300万ドル）は初突破のボーナスだ。
さらにUEFAの「バリュー・ピラー」支払いとして3,700万ユーロ（3,200万ポンド／4,300万ドル）も受け取った。これは本国のメディア市場価値と過去5年・10年の欧州成績に基づくもので、係数ランキング上昇が反映された。
ノックアウトステージのボーナスが貯まる
大会が進むにつれ、プレミアリーグ強豪の賞金総額は膨れ上がった。アーセナルはベスト8で1,250万ユーロ（1,100万ポンド／1,500万ドル）、準決勝で1,500万ユーロ（1,300万ポンド／1,800万ドル）を獲得した。 決勝進出でさらに1,850万ユーロ（1,600万ポンド／2,200万ドル）が加わった。
UEFAの段階的報酬体系により、勝ち進むほどクラブ収入は急増する。アルテタ監督にとっては、夏の移籍市場を前に大きな後押しとなり、クラブが有力選手を獲得し、国内・欧州で優勝候補としての地位を維持できる。
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初出場欧州カップの価値
決勝でバイエルン・ミュンヘンまたはPSGに勝てば、アーセナルには1,050万ユーロ（約900万ポンド、1,200万ドル）が支払われる。内訳は、勝利ボーナス650万ユーロと、2026年UEFAスーパーカップ出場権による400万ユーロだ。 さらに、その大会の優勝チームには100万ユーロ（86万3000ポンド）が支払われる。