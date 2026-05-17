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【速報】アーセナルがガブリエル・ジェズスの移籍金を提示。週給26万5000ポンドがユヴェントスとACミランの障害に
アーセナルがブラジル人FWの移籍金を提示
CaughtOffsideによると、アーセナルは今夏、ジェズスを約3000万ポンドで放出する方針だ。2022年7月4日に加入し、2027年6月30日までの契約を結ぶ29歳は、存在感を失っている。 通算122試合で31ゴール22アシストを記録したが、度重なる膝の故障でリズムを乱した。ヴィクトル・ジョケレスやカイ・ハヴェルツの台頭もあり出場時間は激減。クラブは財政的余裕を得るため放出を容認する方針だ。
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巨額の年俸がセリエAの強豪を躊躇させている
移籍金3000万ポンドは妥当だが、週給26万5000ポンドとされる高額契約が移籍の壁だ。今季は26試合913分出場し、5ゴール2アシストにとどまっている。 ACミランやユヴェントスが興味を示しているが、高年俸が壁となり、減俸を受け入れない限り移籍は難しい。
攻撃方法と標的候補の見直し
アーセナルは冷徹な野心を示し、アトレティコ・マドリードのFWジュリアン・アルバレス獲得のため、ジェズスとハーヴェルツの放出も検討している。欧州移籍が実現しなければ、ジェズスはブラジル復帰も選択肢だ。彼は以前、パルメイラスへの愛着と復帰願望を公に語っている。
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アーセナルは次に何をするのか？
夏の移籍市場を前に、アーセナルは歴史的2冠へ集中している。現在79ポイントでプレミアリーグ首位、マンチェスター・シティに2ポイント差。月曜にホームでバーンリー、翌日曜にアウェイでクリスタル・パレス戦。その後、5月30日にパリ・サンジェルマンとのチャンピオンズリーグ決勝が待つ。