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アーセナルが攻撃陣を再編する中で、ガブリエル・ジェズスが今夏チームを去る可能性が高まっている。2022年にマンチェスター・シティから加入した当初は大きなインパクトを残したが、出場時間の不足と高額な週給が課題となっている。ユヴェントスやACミランが関心を示す中、アーセナルは彼の売却を目指す。