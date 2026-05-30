【速報】アルネ・スロット監督とリヴァプールが即座に契約を解除

リバプールのオーナー陣は共同声明で、2026-27シーズンに向けて再起を図るため「変化が必要だった」と述べた。

声明には「クラブとして非常に難しい決断だった。アルネは在籍中、クラブに大きな成果をもたらし、サポーターや我々にとって重要な成功を収めた」と記されている。

彼の成果は、勤勉さと献身、卓越した専門知識に支えられており、彼が真のリーダーであることを証明した。

彼が責任を積極的に受け入れる姿勢は、ヘッドコーチ就任時、プレミアリーグ優勝、そして困難が多かった今シーズンを通じて明らかでした。

それでもクラブが進化し続けるには変化が必要だと判断しました。繰り返しになりますが、これは軽率な決定ではありません。

この場を借りてアルネに感謝したい。彼はリヴァプールに20回目のリーグ優勝をもたらし、クラブ史に永遠に名を刻むだろう。

その偉業は、就任1年目で成し遂げられたものであり、卓越した指導とリーダーシップの証です。

また、ディオゴを失った極めて困難な時期にも、彼はクラブを導き、その思いやりと人間性で皆を鼓舞しました。

彼の将来的な成功と健闘を祈念する。リヴァプールでの功績は不滅であり、時とともにさらに価値を増すだろう。

それでも、チームの方向性を変えることが最善だと判断しました。この決断は、彼の功績や敬意を損なうものではなく、才能を否定するものでもありません。異なるアプローチが必要だというメッセージです。

「私たちはアルネに感謝し、プレミアリーグ優勝の栄冠を手に、彼と家族がいつでもアンフィールドに歓迎されることを確信して送り出す。」