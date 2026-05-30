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【速報】アルネ・スロット監督とリヴァプールが即座に契約を解除
スロットがリヴァプールから解任された
リヴァプールは2025-26シーズン、プレミアリーグ5位でチャンピオンズリーグ出場権を辛うじて確保。スロット監督との契約を解除した。
加入1年目で優勝したものの、CLではPSGに、FAカップではリヴァプールにそれぞれ準々決勝で敗れた。
クラブは公式声明で「リヴァプールFCはアルネ・スロットの即時解任と後任探しを進めている」と発表した。
「彼はプレミアリーグ優勝という実績を残し、我々の心からの感謝と敬意を込めてクラブを去ることとなる。」
- AFP
「クラブが前進し続けるには、変化が必要だ」
リバプールのオーナー陣は共同声明で、2026-27シーズンに向けて再起を図るため「変化が必要だった」と述べた。
声明には「クラブとして非常に難しい決断だった。アルネは在籍中、クラブに大きな成果をもたらし、サポーターや我々にとって重要な成功を収めた」と記されている。
彼の成果は、勤勉さと献身、卓越した専門知識に支えられており、彼が真のリーダーであることを証明した。
彼が責任を積極的に受け入れる姿勢は、ヘッドコーチ就任時、プレミアリーグ優勝、そして困難が多かった今シーズンを通じて明らかでした。
それでもクラブが進化し続けるには変化が必要だと判断しました。繰り返しになりますが、これは軽率な決定ではありません。
この場を借りてアルネに感謝したい。彼はリヴァプールに20回目のリーグ優勝をもたらし、クラブ史に永遠に名を刻むだろう。
その偉業は、就任1年目で成し遂げられたものであり、卓越した指導とリーダーシップの証です。
また、ディオゴを失った極めて困難な時期にも、彼はクラブを導き、その思いやりと人間性で皆を鼓舞しました。
彼の将来的な成功と健闘を祈念する。リヴァプールでの功績は不滅であり、時とともにさらに価値を増すだろう。
それでも、チームの方向性を変えることが最善だと判断しました。この決断は、彼の功績や敬意を損なうものではなく、才能を否定するものでもありません。異なるアプローチが必要だというメッセージです。
「私たちはアルネに感謝し、プレミアリーグ優勝の栄冠を手に、彼と家族がいつでもアンフィールドに歓迎されることを確信して送り出す。」
巨額の投資にもかかわらず、レッズは後退している
リヴァプールは夏の移籍市場に約4460万ポンドを投じ、プレミアリーグ連覇が期待された。 リヴァプールはアレクサンダー・イサク、フロリアン・ヴィルツ、ジェレミー・フリンポン、ミロス・ケルケズを獲得するため約4億4600万ポンドを投じた。この額はプレミアリーグの単一市場での支出記録だが、彼らは怪我や不調で期待に応えられていない。
一方で、夏に高額で加入したウーゴ・エキティケは、クラブにとって暗転したシーズンの中で数少ない光だった。このフランス人FWは4月に前十字靭帯を損傷し、シーズンとW杯出場を絶たれるまで公式戦17得点を挙げていた。
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スロットの後任にはイラオラが最有力候補だ。
ボーンマスを去るアンドニ・イラオラ監督が、アンフィールドでスロットの後任最有力候補に挙げられている。彼はボーンマスで評価を上げ、競争力のあるチームを築き、2024-25シーズンの9位を上回る6位を達成した。