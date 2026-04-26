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通算1500得点を誇るメッシとスアレスだが、「魔法」はまだ見えず。MLSカップ王者のインテル・マイアミは新スタジアム初勝利を待っている。
得点王たちが新天地で苦戦
インター・マイアミは土曜日に新スタジアムで3度目の試合を行い、ニューイングランド・レボリューションと1-1で引き分けた。新スタジアムのお披露目はお預けだ。チームは世界屈指の2トップを擁したが、前半にカルレス・ギルが左足で先制。76分にゲルマン・ベルテラメが同点弾を奪い、勝ち点1止まりだった。 マイアミ・フリーダム・パークは熱狂に包まれ、サポーターグループ「ラ・ファミリア」が終始声援を送った。それでもスタンドの熱気だけでは勝てなかった。米国代表GKマット・ターナーが好セーブ連発。9セーブでメッシとスアレスの決定機を阻んだ。
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伝説のタッグは火花を散らせなかった
39歳のルイス・スアレスは、今週のレアル・ソルトレイク戦で得点を挙げ、今年2度目の先発出場を果たした。ギジェルモ・オヨス暫定監督は試合前、スアレスとメッシの偉業を強調。「ルイスは600ゴール以上をマークした選手だ。 彼とレオ（メッシ）の2人で1,500ゴール以上だ。こんな例は他にはない。人々は彼らの魔法を見に来ている。並外れたことだ」とホヨスは語った。
しかし、最終ラインではその「魔法」は発揮されず、現役最終シーズンと噂されるスアレスも決定力を欠いた。この引き分けで、ヌ・スタジアムでのニューヨーク・レッドブルズ、オースティンFC戦に続き、MLSカップ王者は新本拠地での初勝利をまだ挙げていない。
「史上最高の選手（GOAT）」の先を見据えて
新スタジアムでの苦闘が続く中、クラブ首脳は長期プロジェクトを見据えている。共同オーナーのホルヘ・マスは「メッシ効果」に言及し、アルゼンチン人スターが退団しても高いレベルを維持すると強調した。クラブはメッシが在籍する今後2年間を楽しみたいが、ヌ・スタジアムで水準が下がらないよう明確な戦略を持つ。
「ファンからは『次は誰なのか』とよく聞かれます」とマスは語る。「私たちはスター選手を獲得しつつ、将来性のある若手も迎え、サポーターに帰属意識を持ってもらい、戦って勝つことを目指しています。メッシが在籍する今後2年間は、彼を存分に楽しみたいと思います」
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監督交代と怪我の相次ぐ苦境
この引き分けは、クラブが指揮官不在の過渡期にあることを浮き彫りにした。シーズン開始から7試合でハビエル・マスチェラーノが突然辞任し、現在はホヨスが暫定監督を務めている。ホヨスはアウェイでコロラド・ラピッズとレアル・ソルトレイクに勝利したが、ホームでの成績は課題だ。
負傷中のマテオ・シルヴェッティやセルヒオ・レギロンに加え、出場停止のヤニック・ブライト、古巣対決が期待されたレオ・カンパナ（下半身負傷）も欠場。引き分けながら、マイアミは2025年MLSカップ制覇の勢いを保ち、イースタン・カンファレンス上位を維持した。