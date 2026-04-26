39歳のルイス・スアレスは、今週のレアル・ソルトレイク戦で得点を挙げ、今年2度目の先発出場を果たした。ギジェルモ・オヨス暫定監督は試合前、スアレスとメッシの偉業を強調。「ルイスは600ゴール以上をマークした選手だ。 彼とレオ（メッシ）の2人で1,500ゴール以上だ。こんな例は他にはない。人々は彼らの魔法を見に来ている。並外れたことだ」とホヨスは語った。

しかし、最終ラインではその「魔法」は発揮されず、現役最終シーズンと噂されるスアレスも決定力を欠いた。この引き分けで、ヌ・スタジアムでのニューヨーク・レッドブルズ、オースティンFC戦に続き、MLSカップ王者は新本拠地での初勝利をまだ挙げていない。