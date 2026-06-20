94分 ドイツ逆転。ンメチャのスルーパスをウンダフがターンから左足でネットへ。フォファナは及ばず。ドイツ2-1。





91分 ドイツが再逆転を狙う。左からのカウンターでブラウン→アミリがシュートもフォファナが好守。





89分 ドイツのカウンター。ヴィルツのスルーパスからブラウンがシュートも、フォファナが好守。





88分 アディングラ決定機外す：途中出場のペペが右でカウンター、ターをかわし、フリーのアディングラへ。しかしアディングラは即座に打たず、ノイアーに追いつかれた。





80分 シンゴが負傷交代：元トリノの選手が涙を流し、ドゥエが投入された。





68' ドイツ先制：アミリの右クロスをウンダフがヘディングで叩き込み、1-0。





63分 ハーヴェルツが同点機：左CK。フォファナが飛び出しをミスし、ハーヴェルツがヘディングで狙ったが枠外。





51分 後半最初のチャンス：コートジボワールがカウンター。ディアロが右から折り返し、イナオがシュートもわずかに枠の上。









前半





41分 ヴィルツのチャンス：ムシアラのカウンターからヴィルツが右足で狙うも、ディフレクションで枠外。





30分 コートジボワール先制：ディオマンデが1対1を制しクロスを供給。イナオがシュート、ブラウンが弾いたボールをケシエが押し込んだ。





22分 ドイツの先制点が取り消される：続くCKでパブロヴィッチがGKより先にボールに飛びついたが、腕を広げて妨害したためベニテス主審は得点を無効とした





21分 ネメチャがフォファナを脅かす：ボルシア・ドルトムントのMFが放った力強く正確なシュートは、わずかにクロスバーの上を過ぎた。





18分 ムシアラが1-0を逃す：PA外でパブロヴィッチとムシアラが連携、右足シュートはファーポスト外へ。





10分 ドイツが迫る：キミッヒのクロスをハーヴェルツが頭で狙うも、フォファナが好守。