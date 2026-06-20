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DENIZ UNDAV GERMANY Getty Images

翻訳者：

途中出場のウンダフがコートジボワールを逆転勝利に導き、2-1でドイツを下す。ケシエの活躍も及ばず。

ドイツ 対 コートジボワール
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ドイツは負けない。コートジボワール戦後半、ケシエ（30分）のゴールで先制されたがナーゲルスマン監督はムシアラとサネをベンチに下げウンダフを投入。ドイツは後半、相手のミスを突いて94分に2－1で逆転勝ちした。


彼はこの試合で68分アミリの右クロスをヘディングで合わせ先制点を奪った。 さらに94分、ンメチャのスルーパスを受け、トラップでマークをかわしてファーサイドを破り、逆転劇を完結した。


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  • 試合記録

    ドイツ対コートジボワール 2-1

    得点者：30分 ケシエ（C）、68分・94分 ウンダフ（G）


    ドイツ（4-2-3-1）：ノイアー；キミッヒ、ター、シュロッターベック（46分ルディガー）、ブラウン； パブロヴィッチ（60分 アミリ）、ンメチャ；サネ（60分 レヴェリング）、ムシアラ（60分 ウンダフ）、ヴィルツ；ハーヴェルツ（85分 ゴレツカ）。監督：ナゲルスマン。

    コートジボワール（4-3-3）：Y・フォファナ、シンゴ（82分ドゥエ）、コソウヌ、アグバドゥ、コナン、ケシエ、イナオ、サンガレ（75分S・フォファナ）； ディアロ（75分 アディンガラ）、ボニー（75分 ゲサンド）、ディオマンデ（85分 ペペ）。監督：ファエ


    主審：ベニテス

    警告：なし

    退場：なし

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  • ゴールとハイライト

    94分 ドイツ逆転。ンメチャのスルーパスをウンダフがターンから左足でネットへ。フォファナは及ばず。ドイツ2-1。


    91分 ドイツが再逆転を狙う。左からのカウンターでブラウン→アミリがシュートもフォファナが好守。


    89分 ドイツのカウンター。ヴィルツのスルーパスからブラウンがシュートも、フォファナが好守。


    88分 アディングラ決定機外す：途中出場のペペが右でカウンター、ターをかわし、フリーのアディングラへ。しかしアディングラは即座に打たず、ノイアーに追いつかれた。


    80分 シンゴが負傷交代：元トリノの選手が涙を流し、ドゥエが投入された。


    68' ドイツ先制：アミリの右クロスをウンダフがヘディングで叩き込み、1-0。


    63分 ハーヴェルツが同点機：左CK。フォファナが飛び出しをミスし、ハーヴェルツがヘディングで狙ったが枠外。


    51分 後半最初のチャンス：コートジボワールがカウンター。ディアロが右から折り返し、イナオがシュートもわずかに枠の上。



    前半


    41分 ヴィルツのチャンス：ムシアラのカウンターからヴィルツが右足で狙うも、ディフレクションで枠外。


    30分 コートジボワール先制：ディオマンデが1対1を制しクロスを供給。イナオがシュート、ブラウンが弾いたボールをケシエが押し込んだ。


    22分 ドイツの先制点が取り消される：続くCKでパブロヴィッチがGKより先にボールに飛びついたが、腕を広げて妨害したためベニテス主審は得点を無効とした


    21分 ネメチャがフォファナを脅かす：ボルシア・ドルトムントのMFが放った力強く正確なシュートは、わずかにクロスバーの上を過ぎた。


    18分 ムシアラが1-0を逃す：PA外でパブロヴィッチとムシアラが連携、右足シュートはファーポスト外へ。


    10分 ドイツが迫る：キミッヒのクロスをハーヴェルツが頭で狙うも、フォファナが好守。

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