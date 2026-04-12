逆転劇…パリ・サンジェルマン戦を控えたリヴァプール首脳陣は火遊びをしている

リヴァプールのサポーターは、最近突然下された決定を受け、クラブ経営陣との対立に備えている。

今季は期待を裏切り、国内大会で敗退。プレミアリーグでも5位に甘んじている。

CLのみが残り、PSGとの準々決勝第1戦0-2の敗戦を覆すため、総力を挙げる。

第2戦は火曜日、アンフィールドで行われる。