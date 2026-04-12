逆転劇…パリ・サンジェルマン戦を控えたリヴァプール首脳陣は火遊びをしている

リヴァプールのサポーターは、最近突然下された決定を受け、クラブ経営陣との対立に備えている。
今季は期待を裏切り、国内大会で敗退。プレミアリーグでも5位に甘んじている。
CLのみが残り、PSGとの準々決勝第1戦0-2の敗戦を覆すため、総力を挙げる。
第2戦は火曜日、アンフィールドで行われる。
リヴァプールのサポーターは、最近突然下された決定を受け、クラブ経営陣との対立に備えている。
今季は期待を裏切り、国内大会で敗退。プレミアリーグでも5位に甘んじている。
CLのみが残り、PSGとの準々決勝第1戦0-2の敗戦を覆すため、総力を挙げる。
第2戦は火曜日、アンフィールドで行われる。
リヴァプールはチケットとシーズンチケットの値上げを発表した。土曜のフルハム戦ではスタジアムで組織的な抗議が始まり、長期化すればスタンドの雰囲気に影響する恐れがある。
フランスのRMCによると、サポーターは長期かつ困難な闘争の始まりだと位置づけている。
アーネ・スロット監督率いるチームは2-0でフルハムに勝利し、パリ・サンジェルマン戦を含む3連敗の後に自信を取り戻したものの、スタンドの雰囲気は祝祭的ではなかった。
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有名なスタンドで観客たちが「チケット値上げ反対」と書かれた大きな横断幕を掲げた。
これは、運営側が今後3シーズンでシーズンチケットを53ポンド（約60ユーロ）以上値上げするという決定を受けた大規模抗議キャンペーンの始まりだ。サポーターサイト「This Is Anfield」は、この値上げを「必要性」ではなく「悪い選択」と批判している。
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リヴァプール・サポーターズ・カウンシルのジェイ・マッケナ会長は「数か月にわたる交渉にもかかわらず、チケット価格を引き上げるという不必要な決定を受け、アンフィールドのサポーターは行動を開始した。土曜の試合では『スタジアム内で1ペンスも使うな』と指示した」と語った。
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さらに、彼らはスタジアム外の店舗を支援するため、シーズンチケットの更新は延期し、スタンドの旗も撤去するよう指示した。
これらの措置は、クラブ経営陣との新たな交渉が始まるまで続く。
このボイコットはクラブの堅調な財政状況を背景としている。リヴァプールは前年度、過去最高の7億300万ポンド（約8億ユーロ）の収益を上げた。
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「スピリット・オブ・シャンクリー」のスポークスマン、ジェイ・マッケナ氏はこう語った。 「チケットは70ポンド（約80ユーロ）、シーズンチケットは1000ポンド（約1150ユーロ）もするのに、クラブは過去最高の利益を挙げている」
2016年にはシーズンチケット値上げに抗議し、8シーズン据え置きを実現させた。