開幕から無傷の2チームによる一戦は、83歳で亡くなったインテルのアイコン、サンドロ・マッツォーラ氏を追悼する厳かな黙とうで幕を開けた。試合が始まると、インテルの慢性的な守備面の問題がほぼ即座に再び露呈した。これで4試合連続で2点ビハインドを背負う展開となった。先制点は序盤に生まれ、ナウエル・モリーナがパウロ・ディバラのクロスを頭でゴール前へ折り返すと、コネがボールをワンバウンドさせてから、10ヤードの位置でマヌエル・アカンジの股間を抜くダイレクトシュートを突き刺した。

前半を通じてローマの主導権は続き、タクトを振ったディバラはミドルシュートでもゴールに迫ったが、わずかに枠を外れた。インテルはなかなかリズムをつかめなかったものの、ヤン・ビセックがミレ・スヴィラルに好セーブを強いた。さらに37分、コネがこの日2点目を決め、アウェーのインテルにとって状況は一段と厳しくなった。ジャンルカ・マンチーニがディバラのクロスをそらし、ファーサイドでコネが押し込んだ場面では、当初は副審がオフサイドの旗を上げた。しかしVARのレビューの結果、フランス代表はボールより後方にいたことが確認され、ゴールが認められた。