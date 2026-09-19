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「逆転の王者たち！」ラウタロ・マルティネスが2得点、インテルは0-2から反撃して首位攻防戦でローマと引き分ける
コネの2得点でインテルに衝撃
開幕から無傷の2チームによる一戦は、83歳で亡くなったインテルのアイコン、サンドロ・マッツォーラ氏を追悼する厳かな黙とうで幕を開けた。試合が始まると、インテルの慢性的な守備面の問題がほぼ即座に再び露呈した。これで4試合連続で2点ビハインドを背負う展開となった。先制点は序盤に生まれ、ナウエル・モリーナがパウロ・ディバラのクロスを頭でゴール前へ折り返すと、コネがボールをワンバウンドさせてから、10ヤードの位置でマヌエル・アカンジの股間を抜くダイレクトシュートを突き刺した。
前半を通じてローマの主導権は続き、タクトを振ったディバラはミドルシュートでもゴールに迫ったが、わずかに枠を外れた。インテルはなかなかリズムをつかめなかったものの、ヤン・ビセックがミレ・スヴィラルに好セーブを強いた。さらに37分、コネがこの日2点目を決め、アウェーのインテルにとって状況は一段と厳しくなった。ジャンルカ・マンチーニがディバラのクロスをそらし、ファーサイドでコネが押し込んだ場面では、当初は副審がオフサイドの旗を上げた。しかしVARのレビューの結果、フランス代表はボールより後方にいたことが確認され、ゴールが認められた。
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ラウタロが復活のきっかけを作る
インテルは最近、苦しい状況を切り抜けるのを常としており、セリエAとチャンピオンズリーグで直近4試合連続で0-2とされたが、そのうち2試合では逆境から勝利をつかんでいた。今回の反撃も後半開始からわずか60秒で始まり、その設計者となったのがマルクス・テュラムだった。フランス人FWはブライアン・クリスタンテの緩いパスを逃さず、猛烈なカウンターから左サイドを駆け上がると、低いクロスを折り返し、マルティネスが12ヤードの位置からダイレクトで正確に流し込んだ。
このゴールで試合の流れは一変し、王者インテルがローマを押し込んだ。すると直後には、テュラムが巧みなヒールシュートで同点に迫ったが、ボールはわずかにポスト脇へ外れた。それでもローマはカウンターで危険な姿勢を保った。4試合で6得点を挙げてこの試合に臨んだドニエル・マレンは、CK後の混戦の中で鋭いシュートを放ったが、インテルGKジョゼップ・マルティネスが顔面でこれをはじき返した。
主将マルティネスが勝ち点1を救う
圧力が強まる中、スヴィラルはアンディ・ディウフのシュートを飛び込んで防ぐ場面を含め、ハイレベルなセーブを連発してインテルに得点を許さなかった。しかし、ローマの粘りも79分にとうとう崩れた。CK後の波状攻撃の中で、スヴィラルはまずテュラムのヘディングを驚異的な反応で止めたが、こぼれ球に詰めたマルティネスのヘディングはクロスバーの下側を直撃。それでも攻撃は続き、ヤン・ビセックがクロスを危険なエリアへ頭で折り返すと、マルティネスがそれを太ももでコントロールし、7ヤードの位置から見事なボレーをネットに突き刺した。
この劇的な同点弾で試合終盤は慌ただしい展開となり、両チームが勝ち越しゴールを狙った。より可能性を感じさせたのはインテルで、疲労の見えたローマの最終ラインが空けたスペースを突いた。終了間際には、ニコロ・バレッラのロングボールをペタル・スチッチが落とし、それを受けたテュラムが前に出ていたスヴィラルを見てループ気味のフィニッシュを狙ったものの、シュートは無人のゴールのわずか外へ外れた。
- AFP
代表ウィーク前に首位タイに立つ
この引き分けにより、ローマは勝ち点13でセリエA首位を維持したが、インテルとの差は得失点差のみとなっている。間近に迫る代表ウィーク後、ジャッロロッシは10月11日にコモとアウェーで対戦し、ネラッズーリは10月10日にサン・シーロでパルマを迎え撃つ。
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