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「逆の順番に感じる！」。トッテナムのスター獲得を逃した後、ジェイミー・キャラガーがユリ・ティーレマンスを巡る“後ろ向き”な移籍でマンチェスター・ユナイテッドを痛烈批判。
キャラガー、ティーレマンスの理屈に疑問呈す
キャラガーは、マンチェスター・ユナイテッドがティーレマンスの獲得を決めたことに強い疑問を示し、この移籍は順序が逆になっているように感じると指摘した。 ベルギー代表のティーレマンスは先月、3500万ポンドでアストン・ヴィラからオールド・トラッフォードへ移籍し、5年契約を結んでキャリックの中盤改革の重要な一員となった。
『ジ・オーバーラップ』で、スカイベット提供の同番組に出演したキャラガーは、ティーレマンスがたどってきたキャリアの道筋について感じている戸惑いを説明した。元リバプールDFは次のように語っている。「ティーレマンスについてだけど、僕は［UEFA］スーパーカップ［PSG対アストン・ヴィラ］を見ていて、その直前にマンチェスター・ユナイテッドがITVでリーズと戦っているのを見たから、そっちに切り替えたんだ。
「ふと頭に浮かんだんだ。ティーレマンスがCKを蹴っていてね。彼はいい選手だよ、それは間違いない。だけど、感覚としては数年前にユナイテッドにいるべき選手で、そのあとヴィラに行くべきだったように思うんだ。ヴィラにいてからユナイテッドに行くんじゃなくてね。
「全盛期を過ぎたと言いたいわけではない。でも、何というか順番が逆に感じるんだ。この3年はユナイテッドでプレーして、そのあとヴィラに売られるべきだったように思う」
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マテウス・フェルナンデスを逃したこと
元イングランド代表DFは、ユナイテッドがマテウス・フェルナンデスの獲得に失敗したことについても同様に厳しく批判した。同選手はその後、大型移籍でトッテナム・ホットスパーに加入した。ユナイテッドはポルトガル人スターを巡ってウェストハムと交渉を行っていたが、最終的には8500万ポンドの要求額に尻込みし、その間にロンドンのライバルクラブにさらわれる形となった。
キャラガー氏は、この若手を巡る市場でユナイテッドに積極性が欠けていたことへの驚きを次のように語っている。「ユナイテッドがフェルナンデスと結びつけられているのを見た時は少し心配だった。いい補強になるかもしれないと思ったからだ。彼と年齢を見て、ユナイテッドがフェルナンデス獲得に動かなかったことに驚いた。
『高すぎる』と言われていたが、本当にそこまで高かったのだろうか。8500万ポンドが大金なのは分かっているが、今の時代、本当にトップクラスのMFを5000万ポンドで獲得することは決してできない」
キャリックの下で進む中盤刷新
キャリック監督の下、ユナイテッドは昨季終了後にベテランの守備的MFカゼミーロが退団したことを受け、中盤の再構築に向けて大きな取り組みを進めてきた。アンドレイ・サントスの獲得は大きな意思表示と見なされたが、その後のティーレマンス加入については賛否が分かれている。
新戦力が次々と加わったにもかかわらず、クラブのレジェンドであるポール・スコールズ氏は、補強はまだ終わっていないと考えている。スコールズ氏は、プレミアリーグ優勝を本当に争うためには、チームは依然として重要な守備のポジションと中盤の中央エリアで層の厚さを欠いていると指摘した。
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スコールズが優先すべき分野を特定
ユナイテッドにはなお補強不足の可能性があるという考えを後押しする形で、スコールズ氏は移籍市場が閉まる前にクラブが次に目を向けるべきポイントを示した。「ユナイテッドにとっての優先ポジションだが……最も必要とされているポジションを考えるべきだ」とスコールズ氏は指摘した。「前線のエリアをカバーできる選手はいる。［マテウス］・クーニャはセンターフォワードでプレーできると思うし、［ブライアン］・ムベウモもセンターフォワードでプレーできる。そしてまだ、マーカス・ラッシュフォードがどうなるかは分からないが、あのエリアにはまた別の選択肢もある。それでも私は、センターバックかセントラルミッドフィルダーのどちらかが優先だと思っている」
マンチェスター・ユナイテッドは今週土曜、昇格組のハル・シティとのプレミアリーグ開幕戦に臨むが、今夏の補強費をめぐる議論は続いている。ティーレマンスがキャラガー氏の見立てが間違いだったと証明し、現在のユナイテッドにとって本当に戦力アップとなる存在であることを示せるかどうかは、まだ分からない。
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