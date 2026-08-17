キャラガーは、マンチェスター・ユナイテッドがティーレマンスの獲得を決めたことに強い疑問を示し、この移籍は順序が逆になっているように感じると指摘した。 ベルギー代表のティーレマンスは先月、3500万ポンドでアストン・ヴィラからオールド・トラッフォードへ移籍し、5年契約を結んでキャリックの中盤改革の重要な一員となった。

『ジ・オーバーラップ』で、スカイベット提供の同番組に出演したキャラガーは、ティーレマンスがたどってきたキャリアの道筋について感じている戸惑いを説明した。元リバプールDFは次のように語っている。「ティーレマンスについてだけど、僕は［UEFA］スーパーカップ［PSG対アストン・ヴィラ］を見ていて、その直前にマンチェスター・ユナイテッドがITVでリーズと戦っているのを見たから、そっちに切り替えたんだ。

「ふと頭に浮かんだんだ。ティーレマンスがCKを蹴っていてね。彼はいい選手だよ、それは間違いない。だけど、感覚としては数年前にユナイテッドにいるべき選手で、そのあとヴィラに行くべきだったように思うんだ。ヴィラにいてからユナイテッドに行くんじゃなくてね。

「全盛期を過ぎたと言いたいわけではない。でも、何というか順番が逆に感じるんだ。この3年はユナイテッドでプレーして、そのあとヴィラに売られるべきだったように思う」