退場処分を取り消した後…カタルーニャから、アトレティコ戦におけるVARと審判への称賛

同レポートは、審判の規律的な判定に焦点を当て、適切なタイミングで複数のイエローカードを出した点を指摘した。その後、試合のハイライトの一つとなったVAR（ビデオ・アシスタント・レフェリー）の介入が、決定的な役割を果たした。

モンテロ氏は、VAR担当のマリオ・ミレロ・ロペス氏が適切な判断を下したと説明した。特に、ニコによるラミン・ヤマルへのファウルをVARに確認させた判断が際立っており、これが決定的な得点機会であったため、イエローカードから即退場処分へと変更された。

また、VARはジェラール・マルティンの退場処分についても再確認を行い、映像を確認した結果、主審は最終的にイエローカードでの処分にとどめることを決定した。