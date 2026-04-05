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Atletico de Madrid v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

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退場処分を取り消した後…カタルーニャから、アトレティコ戦におけるVARと審判への称賛

アトレティコ・マドリー 対 バルセロナ
アトレティコ・マドリー
バルセロナ
ラ・リーガ
スペイン

モンテロは、この判定が可能な限りミスを最小限に抑えたものだったと考えている

昨晩、バルセロナはアトレティコ・マドリード相手に劇的な勝利を収めた。この試合では、いくつかの重要な審判の判定が見られた。

  • 称賛

    ラ・リーガ第30節で行われたバルセロナ対アトレティコ・マドリードの激闘を受け、元国際審判員のバレンシア・モンテロ氏は、スポーツ紙『ムンド・デポルティーボ』に掲載された評価の中で、マテオ・ブスケッツ・フェレール主審の審判ぶりを称賛した。

    バルセロナは、試合終了間際まで引き分けが続いていたが、ロベルト・レヴァンドフスキが87分に決勝ゴールを決め、アウェイで劇的な勝利を収めた。 これによりチームは貴重な勝ち点3を獲得し、勝ち点76で首位を固め、レアル・マドリードに7ポイントの差をつけた。一方、アトレティコは勝ち点57で4位にとどまった。

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  • 難しい試合

    モンテロ氏は、この審判が複雑で接触の多い試合において優れたパフォーマンスを見せたことを強調し、適切なポジショニングと高い身体能力によってプレーの展開に常に近づくことができたと指摘した。また、チャンスを与えるルール（Let）を適切に適用したことで、試合の流れが明らかにスムーズになったと述べた。

    さらに、ブスケッツ・フェレール主審は、時折寛容に見えた場面もあったものの、特に選手間の衝突が頻発する中で、カードによる厳格な対応を通じて自身の存在感を示し、試合をコントロールすることに成功したと付け加えた。

  • 決定的な判定とビデオ判定

    同レポートは、審判の規律的な判定に焦点を当て、適切なタイミングで複数のイエローカードを出した点を指摘した。その後、試合のハイライトの一つとなったVAR（ビデオ・アシスタント・レフェリー）の介入が、決定的な役割を果たした。

    モンテロ氏は、VAR担当のマリオ・ミレロ・ロペス氏が適切な判断を下したと説明した。特に、ニコによるラミン・ヤマルへのファウルをVARに確認させた判断が際立っており、これが決定的な得点機会であったため、イエローカードから即退場処分へと変更された。

    また、VARはジェラール・マルティンの退場処分についても再確認を行い、映像を確認した結果、主審は最終的にイエローカードでの処分にとどめることを決定した。

  • 総合評価

    モンテロ氏は、主審がビデオ技術と副審陣の有効なサポートを得て、アトレティコ・マドリード対バルセロナの厳しい一戦を適切に裁き、試合に影響を与えるミスを最小限に抑えたと強調して、その評価を締めくくった。

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