昨晩、バルセロナはアトレティコ・マドリード相手に劇的な勝利を収めた。この試合では、いくつかの重要な審判の判定が見られた。
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退場処分を取り消した後…カタルーニャから、アトレティコ戦におけるVARと審判への称賛
称賛
ラ・リーガ第30節で行われたバルセロナ対アトレティコ・マドリードの激闘を受け、元国際審判員のバレンシア・モンテロ氏は、スポーツ紙『ムンド・デポルティーボ』に掲載された評価の中で、マテオ・ブスケッツ・フェレール主審の審判ぶりを称賛した。
バルセロナは、試合終了間際まで引き分けが続いていたが、ロベルト・レヴァンドフスキが87分に決勝ゴールを決め、アウェイで劇的な勝利を収めた。 これによりチームは貴重な勝ち点3を獲得し、勝ち点76で首位を固め、レアル・マドリードに7ポイントの差をつけた。一方、アトレティコは勝ち点57で4位にとどまった。
難しい試合
モンテロ氏は、この審判が複雑で接触の多い試合において優れたパフォーマンスを見せたことを強調し、適切なポジショニングと高い身体能力によってプレーの展開に常に近づくことができたと指摘した。また、チャンスを与えるルール（Let）を適切に適用したことで、試合の流れが明らかにスムーズになったと述べた。
さらに、ブスケッツ・フェレール主審は、時折寛容に見えた場面もあったものの、特に選手間の衝突が頻発する中で、カードによる厳格な対応を通じて自身の存在感を示し、試合をコントロールすることに成功したと付け加えた。
決定的な判定とビデオ判定
同レポートは、審判の規律的な判定に焦点を当て、適切なタイミングで複数のイエローカードを出した点を指摘した。その後、試合のハイライトの一つとなったVAR（ビデオ・アシスタント・レフェリー）の介入が、決定的な役割を果たした。
モンテロ氏は、VAR担当のマリオ・ミレロ・ロペス氏が適切な判断を下したと説明した。特に、ニコによるラミン・ヤマルへのファウルをVARに確認させた判断が際立っており、これが決定的な得点機会であったため、イエローカードから即退場処分へと変更された。
また、VARはジェラール・マルティンの退場処分についても再確認を行い、映像を確認した結果、主審は最終的にイエローカードでの処分にとどめることを決定した。
総合評価
モンテロ氏は、主審がビデオ技術と副審陣の有効なサポートを得て、アトレティコ・マドリード対バルセロナの厳しい一戦を適切に裁き、試合に影響を与えるミスを最小限に抑えたと強調して、その評価を締めくくった。
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