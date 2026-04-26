土曜の試合では記録更新ならず。1980/81シーズンのシャルケ04が達成した「1シーズンに10代の選手11人デビュー」の記録に並ぶには、マインツ戦で新加入のアソモを途中出場させる必要があった。 当時、シャルケでは11人の20歳未満の選手がブンデスリーガデビューしたが、同クラブの現記録は10人である。

残る3節（ハイデンハイム、ヴォルフスブルク、ケルン戦）で記録が更新されるかは不明だ。 ただ、過去20年のバイエルン監督の中で、コンパニーが最も若く成長見込みのある選手を起用し、トップチームで実力を示す機会を与えているのは確かだ。

実際、土曜の試合ではMFバラ・サポコを先発デビューさせた。この18歳は2週間前のザンクト・パウリ戦（5-0）でトップデビューし、シュトゥットガルトとの優勝決定戦でも途中出場。今回、ついに先発の座を射止めた。

コンパニ監督は試合前、この出場機会は「贈り物」ではなく、サポコが「勝ち取った特権」だと強調した。 こういう試合に出るには、ある程度の大人っぽさが必要だ。サポコにとっては大きな試練だが、他の若者たちにとってもそうだ。いつかは経験しなければならない。そこにいなければならない。そして、いつかは彼らを連れて行くべき時が来るのだ。」

バイエルンはサポコを高く評価しており、特にコンパニは彼の才能に惚れ込んでいる。チームメイトもその才能をすぐに認めた。 「彼は並外れた才能を持ち、良い奴だ。感謝もしている。今日は素晴らしいプレーだった」とサンクト・パウリ戦後にレオン・ゴレツカは語った。

マインツ戦でもその才能は随所で光ったが、彼にとって厳しい90分間となった。 アレクサンダル・パブロヴィッチと組んだ彼は、ポール・ネーベル、ナディエム・アミリ、カイシュ・サノが形成するマインツ中盤のプレスに苦戦。速攻に出た相手に対応できず、徐々に後手を踏んだ。 結果として2失点に絡んでしまった。0-2の場面ではビルドアップでボールを失い、0-3の場面ではペナルティエリア手前でアミリの簡単なフェイントに引っかかり、バランスを崩した。

とはいえ、この1試合だけで彼の将来を判断するのは早計だ。 ただし、77分にサポコが交代して初めてバイエルンのビルドアップが明確になり、2得点を挙げるなど改善したことも事実だ。