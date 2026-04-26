火曜日に迫るチャンピオンズリーグ準決勝パリ・サンジェルマン戦を前に、FCBのヴィンセント・コンパニー監督はマインツ戦で18歳選手を先発デビューさせるなど実験的な布陣を採用。それでも終盤はベテラン勢の力に頼った。
バイエルンはマインツ戦で得た収穫を胸に、次のパリ・サンジェルマン戦へ臨む。
火曜日に迫るチャンピオンズリーグ準決勝パリ・サンジェルマン戦を前に、FCBのヴィンセント・コンパニー監督はマインツ戦で18歳選手を先発デビューさせるなど実験的な布陣を採用。それでも終盤はベテラン勢の力に頼った。
バイエルンはマインツ戦で得た収穫を胸に、次のパリ・サンジェルマン戦へ臨む。
土曜の試合では記録更新ならず。1980/81シーズンのシャルケ04が達成した「1シーズンに10代の選手11人デビュー」の記録に並ぶには、マインツ戦で新加入のアソモを途中出場させる必要があった。 当時、シャルケでは11人の20歳未満の選手がブンデスリーガデビューしたが、同クラブの現記録は10人である。
残る3節（ハイデンハイム、ヴォルフスブルク、ケルン戦）で記録が更新されるかは不明だ。 ただ、過去20年のバイエルン監督の中で、コンパニーが最も若く成長見込みのある選手を起用し、トップチームで実力を示す機会を与えているのは確かだ。
実際、土曜の試合ではMFバラ・サポコを先発デビューさせた。この18歳は2週間前のザンクト・パウリ戦（5-0）でトップデビューし、シュトゥットガルトとの優勝決定戦でも途中出場。今回、ついに先発の座を射止めた。
コンパニ監督は試合前、この出場機会は「贈り物」ではなく、サポコが「勝ち取った特権」だと強調した。 こういう試合に出るには、ある程度の大人っぽさが必要だ。サポコにとっては大きな試練だが、他の若者たちにとってもそうだ。いつかは経験しなければならない。そこにいなければならない。そして、いつかは彼らを連れて行くべき時が来るのだ。」
バイエルンはサポコを高く評価しており、特にコンパニは彼の才能に惚れ込んでいる。チームメイトもその才能をすぐに認めた。 「彼は並外れた才能を持ち、良い奴だ。感謝もしている。今日は素晴らしいプレーだった」とサンクト・パウリ戦後にレオン・ゴレツカは語った。
マインツ戦でもその才能は随所で光ったが、彼にとって厳しい90分間となった。 アレクサンダル・パブロヴィッチと組んだ彼は、ポール・ネーベル、ナディエム・アミリ、カイシュ・サノが形成するマインツ中盤のプレスに苦戦。速攻に出た相手に対応できず、徐々に後手を踏んだ。 結果として2失点に絡んでしまった。0-2の場面ではビルドアップでボールを失い、0-3の場面ではペナルティエリア手前でアミリの簡単なフェイントに引っかかり、バランスを崩した。
とはいえ、この1試合だけで彼の将来を判断するのは早計だ。 ただし、77分にサポコが交代して初めてバイエルンのビルドアップが明確になり、2得点を挙げるなど改善したことも事実だ。
ここ数週間、ニコラス・ジャクソンについて話題になることは少なかった。レナート・カール、セルジュ・ニャブリ、トム・ビショフ、ハリー・ケインが負傷したにもかかわらず、バイエルンの攻撃陣は限界に達していた。しかし、このセネガル人選手はメディアであまり取り上げられなかった。
だが、報じられるべき機会はあった。24歳の彼は直近の試合で好パフォーマンスを続けていたからだ。 優勝が決定した後のブンデスリーガでも、彼は安定した得点源として存在感を示した。ザンクト・パウリとシュトゥットガルトとの180分では2ゴール1アシストを記録している。
マインツ戦でも先発したジャクソンは前半ほとんどボールに触れなかったが、後半開始早々にダイレクトシュートでネットを揺らし、チームに勢いをもたらした。途中出場のオリゼ、ケイン、ムシアラとも連係し、複数の好機を創出した。
そもそも「近年のバイエルン最大の失敗作」という世間の評価は、現状に合わない。 今季29試合で10ゴール4アシストは、115分ごとに1得点、82分ごとに1得点関与のペース。ケインの控えながら、十分評価に値する。
さらにゴールの質も向上した。序盤は大量リード後の得点が多かったが、最近は重要な場面で結果を残す。マインツ戦では逆転のきっかけとなり、その1週間前のVfB戦でも混戦を制する2-1のゴールを決めた。
それだけに、数週間前から多くのメディアが夏の退団を既定路線のように報じているのは不思議だ。 先発40試合の条件はすでに達成不可能で、6500万ユーロの義務買取り条項が発動されることはない。また、スポーツディレクターのマックス・エベルは土曜のZDFスポーツスタジオで、交渉済みの買取りオプションも行使しないと明言した。
とはいえ、古巣チェルシーでの将来も不透明だ。そこで、より低い移籍金を提示し、率直に交渉してみてはどうだろうか。コンパニが彼を評価しているだけに、話し合いの余地はあるはずだ。
セルジュ・グナブリの長期離脱により、チャンピオンズリーグとDFBポカールに残る重要試合では、バイエルンの攻撃陣はほぼ自動的に決まる。トップにはハリー・ケイン、両ウイングにはルイス・ディアスとマイケル・オリゼが欠かせない。 また、10番のポジションはジャマル・ムシアラが務める見込みだ。
23歳のムシアラは、昨夏のクラブワールドカップで負った腓骨骨折から回復し、着実に調子を上げている。 代役候補は少なく、チームにとって幸いする。レナート・カールとトム・ビショフも負傷中であり、控えはニコラス・ジャクソンとラファエル・ゲレイロだけだ。
だからこそ、先発メンバーの連係がいつも以上に重要になる。 その連携はマインツ戦で実証された。後半投入されたオリゼ、ケイン、ムシアラは、鮮やかなワンツーやフェイントで相手を翻弄し、0-3から4-3への大逆転を演出した。
この試合はPSG戦に向けた完璧なリハーサルとなった。パリのチームはマインツとはレベルが違うものの、バイエルンの3人のパフォーマンスは分析の頭痛の種になるだろう。
日付
試合
大会
4月28日（火）
パリ・サンジェルマン対FCバイエルン
チャンピオンズリーグ
5月2日（土）
FCバイエルン対1.FCハイデンハイム
ブンデスリーガ
5月6日（水）
FCバイエルン対パリ・サンジェルマン
チャンピオンズリーグ