退団は決定しているが、FCバイエルン・ミュンヘンの「引退間近」とされていたスターが、劇的な復活を示唆している。

火曜日のチャンピオンズリーグ準決勝パリ・サンジェルマン戦を前に、FCBのヴィンセント・コンパニー監督はマインツ戦で18歳を先発させるなど実験を行ったが、結局はベテラン勢に頼った。
バイエルンはマインツに勝利し、多くの収穫を得た。
火曜日のチャンピオンズリーグ準決勝パリ・サンジェルマン戦を前に、FCBのヴィンセント・コンパニー監督はマインツ戦で18歳を先発させるなど実験を行ったが、結局はベテラン勢に頼った。
バイエルンはマインツに勝利し、多くの収穫を得た。
土曜の試合では記録更新ならず。1980/81シーズンのシャルケ04が樹立した「1シーズンに20歳以下11人デビュー」の記録に並ぶには、マインツ戦で新加入アソモを途中出場させる必要があった。 当時、シャルケでは11人の20歳未満の選手がブンデスリーガデビューしたが、同クラブの現記録は10人である。
残る3試合（ハイデンハイム、ヴォルフスブルク、ケルン）で記録が更新されるかは結果次第だ。 ただ、過去20年のバイエルン監督の中で、コンパニーが最も若手起用を重視し、成長機会を与えていることは確かだ。
土曜の試合ではMFバラ・サポコを先発デビューさせた。 この18歳のセネガル人選手は、約2週間前のFCザンクト・パウリ戦（5-0で勝利）でトップチームデビュー。VfBシュトゥットガルトとの優勝決定戦で出場時間を伸ばし、今回マインツ戦でついに先発の座を射止めた。
コンパニ監督は試合前、「この機会は彼自身が勝ち取った」と強調。若手への“贈り物”ではなく、実力でつかんだ機会だと明言した。 こういう試合に出るには、ある程度の大人っぽさが必要だ。サポコにとっては大きな試練だが、他の若者たちにとってもそうだ。いつかは経験しなければならない。そこにいなければならない。そして、いつかは彼らを連れて行くべき時が来るのだ。」
バイエルンは18歳の才能を高く評価しており、特にコンパニは熱心な支持者だ。チームメイトもすぐに彼の才能を認めた。 「彼は並外れた才能を持ち、良い奴だ。感謝する心も強い。今日は素晴らしいプレーだった」とサンクト・パウリ戦後にレオン・ゴレツカは語った。
マインツ戦でもその才能は随所で光ったが、サポコにとっては不運な90分となった。 アレクサンダル・パブロヴィッチと組んだ18歳は、ポール・ネーベル、ナディエム・アミリ、カイシュ・サノが形成するマインツの中盤の早いプレスと高い位置でのマークに苦戦。FSVが素早いカウンターでペースを上げると、サポコはすぐに手一杯になった。 結果として2失点に絡んだ。0-2の場面ではビルドアップでボールを失い、0-3の場面ではペナルティエリア手前でアミリの簡単なフェイントに引っかかり、バランスを崩した。
とはいえ、この1試合だけで彼の将来を判断するのは早計だ。 同時に、コンパニの若手起用が初めて空振りに終わったとも言える。77分にサポコが退くと、バイエルンのビルドアップは明確になり、2得点を奪うなどチームは回復した。
ここ数週間、ニコラス・ジャクソンに関する報道は落ち着いている。レナート・カール、セルジュ・ニャブリ、トム・ビショフ、ハリー・ケインの負傷でバイエルンの攻撃陣が限界を迎えた時期でも、このコロンビア人選手はメディアであまり取り上げられなかった。
それでも、報じるべき機会はあった。24歳の彼は最近、好パフォーマンスを続けていたからだ。 優勝が決定した後の消化試合でも、彼は安定した得点源として存在感を示した。ザンクト・パウリとシュトゥットガルトとの180分では2ゴール1アシストを記録している。
マインツ戦でも先発し、前半はボールに触れる機会が少なかったものの、後半に美しいダイレクトシュートでゴールラッシュの口火を切った。途中出場のオリゼ、ケイン、ムシアラとも連係し、好プレーを連発した。
「近年のバイエルン最大の失敗作」という評価は、現状に合わない。 今季29試合で10ゴール4アシストは、出場1151分換算で115分に1得点、82分に1得点関与のペース。ケインの控えながら、十分評価に値する。
さらにゴールの質も向上した。序盤は大量リード後の得点が多かったが、最近は重要な場面で結果を残す。マインツ戦では逆転のきっかけとなり、その1週間前のVfB戦でも混乱した展開で2-1の勝ち越し弾を奪った。
それだけに、数週間前から多くのメディアが夏の退団を既定路線のように報じていたのは不思議だ。 先発40試合の条件はすでに達成不可能で、6500万ユーロの買い取り義務は発生しない。また、買い取りオプションも行使されないことが土曜のZDFスポーツスタジオでスポーツディレクターのマックス・エベルによって確認された。
とはいえ、古巣チェルシーでの将来も不透明だ。そこで、クラブ間で率直に話し合い、移籍金を下げた上で交渉するのはどうだろうか。コンパニが彼を高く評価しているだけに、その線は十分にある。
セルジュ・グナブリの長期離脱により、チャンピオンズリーグとDFBポカールに残る重要な試合では、バイエルンの攻撃陣はほぼ自動的に決まる。トップにはハリー・ケイン、ウイングにはルイス・ディアスとマイケル・オリゼが欠かせない。 また、10番のポジションはジャマル・ムシアラが務める見込みだ。
23歳のムシアラは、昨夏のクラブワールドカップで負った腓骨骨折から回復し、着実に調子を上げている。 代役候補は少なく、チームにとって幸いする。レナート・カールとトム・ビショフも負傷中であり、控えはニコラス・ジャクソンとラファエル・ゲレイロだけだ。
だからこそ、先発メンバーの連係がいつも以上に重要になる。 その相性はマインツ戦で証明された。後半投入されたオリゼ、ケイン、ムシアラは、巧みなワンツーとフェイントで05の守備を混乱させ、0-3から4-3への大逆転を演出した。
この試合はPSG戦に向けた完璧なリハーサルとなった。パリのチームはマインツより格上だが、バイエルンの3人のパフォーマンスは分析の頭痛の種になるだろう。
日付
試合
大会
4月28日（火）
パリ・サンジェルマン対FCバイエルン
チャンピオンズリーグ
5月2日（土）
FCバイエルン対1.FCハイデンハイム
ブンデスリーガ
5月6日（水）
FCバイエルン対パリ・サンジェルマン
チャンピオンズリーグ