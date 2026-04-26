退団は決定しているが、FCバイエルン・ミュンヘンの「引退間近」とされていたスターが、劇的な復活を示唆している。

土曜の試合では記録更新ならず。1980/81シーズンのシャルケ04が樹立した「1シーズンに20歳以下11人デビュー」の記録に並ぶには、マインツ戦で新加入アソモを途中出場させる必要があった。 当時、シャルケでは11人の20歳未満の選手がブンデスリーガデビューしたが、同クラブの現記録は10人である。

残る3試合（ハイデンハイム、ヴォルフスブルク、ケルン）で記録が更新されるかは結果次第だ。 ただ、過去20年のバイエルン監督の中で、コンパニーが最も若手起用を重視し、成長機会を与えていることは確かだ。

土曜の試合ではMFバラ・サポコを先発デビューさせた。 この18歳のセネガル人選手は、約2週間前のFCザンクト・パウリ戦（5-0で勝利）でトップチームデビュー。VfBシュトゥットガルトとの優勝決定戦で出場時間を伸ばし、今回マインツ戦でついに先発の座を射止めた。

コンパニ監督は試合前、「この機会は彼自身が勝ち取った」と強調。若手への“贈り物”ではなく、実力でつかんだ機会だと明言した。 こういう試合に出るには、ある程度の大人っぽさが必要だ。サポコにとっては大きな試練だが、他の若者たちにとってもそうだ。いつかは経験しなければならない。そこにいなければならない。そして、いつかは彼らを連れて行くべき時が来るのだ。」

バイエルンは18歳の才能を高く評価しており、特にコンパニは熱心な支持者だ。チームメイトもすぐに彼の才能を認めた。 「彼は並外れた才能を持ち、良い奴だ。感謝する心も強い。今日は素晴らしいプレーだった」とサンクト・パウリ戦後にレオン・ゴレツカは語った。

マインツ戦でもその才能は随所で光ったが、サポコにとっては不運な90分となった。 アレクサンダル・パブロヴィッチと組んだ18歳は、ポール・ネーベル、ナディエム・アミリ、カイシュ・サノが形成するマインツの中盤の早いプレスと高い位置でのマークに苦戦。FSVが素早いカウンターでペースを上げると、サポコはすぐに手一杯になった。 結果として2失点に絡んだ。0-2の場面ではビルドアップでボールを失い、0-3の場面ではペナルティエリア手前でアミリの簡単なフェイントに引っかかり、バランスを崩した。

とはいえ、この1試合だけで彼の将来を判断するのは早計だ。 同時に、コンパニの若手起用が初めて空振りに終わったとも言える。77分にサポコが退くと、バイエルンのビルドアップは明確になり、2得点を奪うなどチームは回復した。