その報道はさらに、昨夏、アーセナルがアトレティコ・マドリーのストライカー、アルバレスの獲得に強く動いたことで、ギェケレシュはロンドン北部での長期的な将来に深刻な不安を抱いたと伝えている。アルゼンチン人選手のバルセロナ移籍案は実現しなかったものの、アーセナルが引き続き別の大物FWを探していることは、ギェケレシュの立場がもはや安泰ではないことを示している。

一方、カイ・ハヴァーツはアルテタ監督の最前線での第一候補として確固たる地位を築いており、28歳のギェケレシュは、ネーションズリーグでスウェーデン代表として4得点を挙げたにもかかわらず、チーム内での立場が周縁に追いやられている。今季のプレミアリーグで一度も先発していないことが退団を望む最大の理由で、同選手は監督の戦術構想からますます外れていると感じている。