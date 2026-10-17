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翻訳者：
退団の構え！ヴィクトル・ギェケレシュ、先発機会の少なさから1月のアーセナル退団を要求。クラブはフリアン・アルバレスの獲得を引き続き目指す
エミレーツ・スタジアムのストライカー、冬の移籍を検討
『TEAMtalk』によると、ギェケレシュは先発出場の機会が少ないことや、クラブが新たなFWの獲得を計画していることに不満を募らせ、1月の退団を求めている。2025年にスポルティングCPから6000万ポンドで加入したギェケレシュは、優勝を果たしたシーズンに21得点を挙げた。しかし、チームのチャンピオンズリーグ決勝進出に貢献したにもかかわらず、先発の座を失い、現在は他クラブでの再出発を望んでいる。
- Sportimage
ストライカーは蚊帳の外に
その報道はさらに、昨夏、アーセナルがアトレティコ・マドリーのストライカー、アルバレスの獲得に強く動いたことで、ギェケレシュはロンドン北部での長期的な将来に深刻な不安を抱いたと伝えている。アルゼンチン人選手のバルセロナ移籍案は実現しなかったものの、アーセナルが引き続き別の大物FWを探していることは、ギェケレシュの立場がもはや安泰ではないことを示している。
一方、カイ・ハヴァーツはアルテタ監督の最前線での第一候補として確固たる地位を築いており、28歳のギェケレシュは、ネーションズリーグでスウェーデン代表として4得点を挙げたにもかかわらず、チーム内での立場が周縁に追いやられている。今季のプレミアリーグで一度も先発していないことが退団を望む最大の理由で、同選手は監督の戦術構想からますます外れていると感じている。
欧州の強豪が移籍の好機をうかがう
さらに、同報道によると、アーセナル首脳陣は次に獲得するFWの資金を確保するため、シーズン途中の同選手の退団を容認する考えだという。スポーツディレクターのアンドレア・ベルタは、ベンヤミン・シェシュコがマンチェスター・ユナイテッドに加入する前に、同選手ではなくスウェーデン人選手を選んだ。アーセナル首脳陣は、そのスウェーデン人選手が得点を量産した加入初年度を通じて、この判断を繰り返し支持していた。
しかし、今では1月の退団が双方にとって有益とみられており、代理人たちは欧州大陸で移籍先を探り始めた。アトレティコ・マドリーは夏に協議を行った後も同選手の動向を注視している。さらに、プレミアリーグ、セリエA、ブンデスリーガで関心を寄せるクラブも、移籍市場の再開を前に同選手を獲得できるかどうかを注意深く見守っている。
- News Images
過密な試合日程が重くのしかかる
代表で好調を見せたものの、過密な国内日程が続くなか、このストライカーがハヴァーツからポジションを奪うには厳しい争いが待っている。冬の移籍市場を前に優勝争いが激しさを増すなか、アルテタ監督にはチームの集中力を保ち、好調を維持することが求められる。このストライカーの役割が広がらなければ、獲得に関心を示すクラブとの退団交渉が今後数週間で急速に進むとみられる。
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