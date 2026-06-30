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「退団するつもりだ」――PSGとの合意にもかかわらず、RBライプツィヒがウインガーの放出を否定したことを受け、ヤン・ディオマンデが明確な回答を示した
ブンデスリーガの新星が対立を招く
ディオマンデの将来を巡る発言が錯綜し、ドイツで移籍争奪戦が加熱している。 19歳のウインガーは昨季36試合で13ゴール10アシストを記録し、世界が注目する若手へと急成長した。『The Athletic』がパリ・サンジェルマンへの移籍を報じた一方、ライプツィヒ首脳陣は売却を否定し、残留させる方針を強調している。
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コートジボワールのウインガーが移籍を目指す
ワールドカップベスト32ノルウェー戦を控えたコートジボワール代表の記者会見で、この若手選手は『Nettavisen』の取材に冷静に応じた。クラブ側が移籍報道を封じようとしても、彼は新クラブへの移籍を認めた。
ディオマンデは「私の夢は母国でプレーし、歴史を刻むこと。今はSNSを見ていないので噂は知らない。移籍は決まり、手続きはエージェントに任せています。今は代表としてW杯に集中し、歴史を作りたい」と語った。
ライプツィヒ首脳陣が移籍阻止
この若手の率直な発言を受け、ライプツィヒのスポーツディレクター、マルセル・シェーファー氏は『ビルト』紙を通じて状況を収拾しようとした。スカイ・ドイツのフロリアン・プレッテンベルクによると、シェーファー氏はクラブが選手の登録権を完全に掌握しており、放出するつもりはないと強調した。
シェーファー氏は「我々の明確な意向は、ヤンが来年もRBライプツィヒでプレーすることだ。その方針から決して譲歩しない！我々は彼がどのような選手か正確に把握している。ヤンがこの調子で成長を続ければ、もちろん次のステップへ進むことを許す時が来るだろう――だが、今年は違う。主導権は我々にある。だから、一度きっぱりと明確に言っておく。ディオマンデは引き続きRBライプツィヒの選手だ」と述べた。
- AFP
次は何があるのでしょうか？
ディオマンデは、クラブでの問題に向き合う前に代表戦に集中している。彼はノルウェーとの大一番でコートジボワールの攻撃をリードする。勝てば準々決勝でブラジルと対戦できることを理解している。代表での戦いが終わってから、ライプツィヒとの対立解決に取り組むだろう。その間、PSGは機会をうかがっている。