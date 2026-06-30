「退団するつもりだ」――PSGとの合意にもかかわらず、RBライプツィヒがウインガーの放出を否定したことを受け、ヤン・ディオマンデが明確な回答を示した

ワールドカップベスト32ノルウェー戦を控えたコートジボワール代表の記者会見で、この若手選手は『Nettavisen』の取材に冷静に応じた。クラブ側が移籍報道を封じようとしても、彼は新クラブへの移籍を認めた。

ディオマンデは「私の夢は母国でプレーし、歴史を刻むこと。今はSNSを見ていないので噂は知らない。移籍は決まり、手続きはエージェントに任せています。今は代表としてW杯に集中し、歴史を作りたい」と語った。