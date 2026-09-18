退任する会長は、この歴史あるクラブの実権を世界で最も象徴的なフットボーラーへ引き継いだことで、全面的な確信を持って職を退いた。クラブが発表した公式の別れの声明の中で、その引き継ぎへの誇りを次のように表した。「私にとって、今日このクラブのかじ取りを彼に託せることは、非常に大きな誇りの源であり、何よりも、このクラブを最高の手に委ねて去るのだと分かることで安心感を与えてくれる」

祝福の言葉とともに、新たなオーナーへ直接的な要望も送った。「このクラブを大切にし、その人々にとって何を意味するのかを尊重し、そして何よりも、エルダに大きな夢をもたらしてほしい」



