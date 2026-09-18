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退任するエルデンセ会長カロリーナ・ホルグイン、クラブ買収後にリオネル・メッシへ特別なお願いを発信
幹部が歴史あるクラブを去る
ホルギンのエスタディオ・ムニシパル・ヌエボ・ペピコ・アマトでの時間は、メッシがスペイン2部クラブの買収を完了したことで、正式に終わりを迎えた。2025年10月にパスクアル・ペレスから株式を取得して以来、彼女は男子トップチームのラ・リーガ復帰昇格に貢献する一方、女子チームとアカデミーの発展にも取り組んできた。また、ファンに対しては、新オーナーを初日から温かく迎えるよう呼びかけた。
- (C)Getty Images
引き継ぎが完全な安心をもたらす
退任する会長は、この歴史あるクラブの実権を世界で最も象徴的なフットボーラーへ引き継いだことで、全面的な確信を持って職を退いた。クラブが発表した公式の別れの声明の中で、その引き継ぎへの誇りを次のように表した。「私にとって、今日このクラブのかじ取りを彼に託せることは、非常に大きな誇りの源であり、何よりも、このクラブを最高の手に委ねて去るのだと分かることで安心感を与えてくれる」
祝福の言葉とともに、新たなオーナーへ直接的な要望も送った。「このクラブを大切にし、その人々にとって何を意味するのかを尊重し、そして何よりも、エルダに大きな夢をもたらしてほしい」
野心的なビジョンが批判を封じる
彼女の会長在任期間は、厳しい運営上の課題と、クラブの財政健全性を守るための物議を醸す施策によって特徴づけられた。その困難な時期を振り返り、彼女は「難しく、複雑で、そして何度かはかなり不人気な決断」を下したことを認めた。
そうした過去の苦闘がありながらも、彼女はクラブを「世界サッカー界における存命中の最も偉大なレジェンド」と称えた選手に託したことで、「この先に待つものは並外れたものになり得る」と確信している。
- AgenciaLOF
エイバルという難敵との一戦が、その覚悟を試す。
エルデンセは今週末にエイバルをホームに迎えるのを前に、再びピッチ上に意識を向けなければならない。低調なスタートにより、チームはセグンダ・ディビシオンで開幕から5試合を終えて勝ち点5の16位に沈んでいる。新オーナーの下で新たな章が始まる中、残留争いの危険圏から抜け出すためにも、ホームでの勝利確保が不可欠となる。
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