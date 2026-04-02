フェデリコ・バルベルデはレアル・マドリードの最高かつ最重要選手の一人であり、FCバイエルン・ミュンヘンとのチャンピオンズリーグの対戦を控えて、キャリア最高のコンディションにある。しかし、このウルグアイ出身のスーパースターが明かしたところによると、あるプレーの後、クラブから解雇されるのではないかと不安に駆られたこともあったという。
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「追い出されるかと思った！」フェデリコ・バルベルデ、レアル・マドリードでの処分を恐れていた
「これまで何人かのゴールキーパーを怪我させてしまったことがある」と、バルベルデはポッドキャスト『テラピア・ピカンテ』で振り返り、中でもある著名な選手の件については特に気にかけていた。「ルカ・ジダンの肩を怪我させてしまったんだ。地面に沈んでしまいたかったよ。追い出されるかと思った――ジダンの息子を怪我させてしまったんだから」
27歳の彼のシュートは相手ゴールキーパーたちから恐れられているだけではない。ストライカーとしての技術面でも「エル・パハリート（小鳥）」から「エル・ハルコン（鷹）」へと進化したバルベルデは、「脚がとても細いんだ。どこからそんなに脚に力が出るのか自分でも分からない」と語っている。」
「一体何に巻き込まれようとしているんだ？」バルベルデ、レアル移籍に疑問を抱く
レアル・マドリードのトップチームで過ごした6年間、バルベルデは目覚ましいキャリアを築いてきた。しかし、ウルグアイのペニャロールからスペインへの移籍は、このミッドフィールダーにとって容易なものではなかった。結局のところ、彼が1年間プレーし、その後デポルティーボ・ラ・コルーニャへ1シーズンレンタル移籍する前のカスティージャでさえ、まったく別の世界だったのだ。
「信じられないほど恥ずかしくて、完全に打ちのめされました。『ここで何をしているのか分からない』と思いました」と、バルベルデはレアル・マドリードのユースチームでの初期の頃を振り返る。 「駐車場に着いた時、カスティージャのチームメイトたちがすごく高級な車に乗っているのに気づきました。ペニャロールで1部リーグをプレーしていた私でさえ、まともな車を買う余裕なんてほとんどなかったのに」
彼は考え始めたという。「一体何に足を踏み入れたんだ？ ロッカールームに行くと、そこには本当に高価なブランド品の服が並んでいた」とバルベルデは続ける。「服を脱ぐのが嫌だったし、誰にも見られないように急いで脱いだ。それはまさに現実を突きつけられるような出来事だった。」
バルベルデ、マンチェスター・シティ戦で決勝点を挙げる
今やバルベルデは、クラブのレジェンドであるトニ・クロースの後継者として確固たる地位を築いているが、それは単に彼がクロースの背番号8を引き継いだからだけではない。 バルベルデはアルヴァロ・アルベロア監督にとって、もはや欠かせない存在となっている。チャンピオンズリーグのラウンド16第1戦、マンチェスター・シティ戦でのハットトリックにより、ほぼ独力でチームを3-0の勝利へと導き、次のラウンド進出を決めたほか、直近のリーグ戦3試合でもそれぞれ1得点を挙げている。マドリードとの契約は2029年まで残っている。
フェデリコ・バルベルデ：2025/26シーズンの成績データ
コンテスト
試合
ゴール
アシスト
ラ・リーガ
28
4
7
チャンピオンズリーグ
11
3
4
コパ・デル・レイ
1
-
-
スーパーコパ
2
1
1