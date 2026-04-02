「追い出されるかと思った！」フェデリコ・バルベルデ、レアル・マドリードでの処分を恐れていた

レアル・マドリードのトップチームで過ごした6年間、バルベルデは目覚ましいキャリアを築いてきた。しかし、ウルグアイのペニャロールからスペインへの移籍は、このミッドフィールダーにとって容易なものではなかった。結局のところ、彼が1年間プレーし、その後デポルティーボ・ラ・コルーニャへ1シーズンレンタル移籍する前のカスティージャでさえ、まったく別の世界だったのだ。

「信じられないほど恥ずかしくて、完全に打ちのめされました。『ここで何をしているのか分からない』と思いました」と、バルベルデはレアル・マドリードのユースチームでの初期の頃を振り返る。 「駐車場に着いた時、カスティージャのチームメイトたちがすごく高級な車に乗っているのに気づきました。ペニャロールで1部リーグをプレーしていた私でさえ、まともな車を買う余裕なんてほとんどなかったのに」

彼は考え始めたという。「一体何に足を踏み入れたんだ？ ロッカールームに行くと、そこには本当に高価なブランド品の服が並んでいた」とバルベルデは続ける。「服を脱ぐのが嫌だったし、誰にも見られないように急いで脱いだ。それはまさに現実を突きつけられるような出来事だった。」