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「追い出されない限り、ここに残る！」――バルセロナ移籍が消えたラウタロ・マルティネスは、インテルで現役を終えたいと明かした。
船長が絶対的な忠誠を誓う
ラウタロは現役引退までインテルに残ると表明し、ファンに衝撃を与えた。 2018年にラシン・クラブから加入した28歳のフォワードは、350試合以上に出場し、チームに不可欠な象徴へと成長した。クラブ幹部から移籍の可能性を打診されたが、ワールドカップ制覇を経験したアルゼンチン代表は、インテルとの絆を強調。さらに、引退後のビジョンも具体的に語った。
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ラウタロ、サン・シーロでの引退を目標に
『ラ・ガゼッタ・デッロ・スポルト』紙のインタビューで、インテルの主将はミラノでキャリアを終える可能性に言及し、現役引退後の人生についても率直に語った。
ラウタロは「このクラブで引退したい。最近は他でプレーする自分を想像できない。何が起こるか分からない世界だが、追い出されない限り残る。引退後はサッカー界に残らない。あの雰囲気が好きじゃない。姿を消して、誰にも忘れられるだろう」と語った。
カタルーニャの移籍への期待は消えた。
ストライカーの強い意志により、新王者バルセロナによる再アプローチは事実上終了した。エル・デスマルケ紙によると、バルセロナは代理人と接触していたという。ハンス・フリック監督はラウタロをアトレティコ・マドリードのジュリアン・アルバレスの代役と位置づけていた。同クラブは2020年6月、財政難で年俸1200万ユーロの契約が破談になっている。 しかし、 Lautaro は2024年8月、5年契約を延長しセリエA最高年俸選手となった。このため、サン・シーロから彼を引き抜くのは最初から極めて難しかった。
- AFP
スクデット獲得の立役者がシーズン最終戦に照準を合わせる
コッパ・イタリア決勝でラツィオを2-0で破り、得点を挙げたばかりのラウタロは、5月23日（土）のボローニャとのアウェー最終戦にも出場する見込みだ。 今季はセリエA29試合で17得点6アシストをマークし、契約は2029年6月まで残っている。この忠誠心表明を受け、クラブ首脳は今夏の欧州他クラブからのオファーを拒む準備を進めている。