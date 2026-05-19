『ラ・ガゼッタ・デッロ・スポルト』紙のインタビューで、インテルの主将はミラノでキャリアを終える可能性に言及し、現役引退後の人生についても率直に語った。

ラウタロは「このクラブで引退したい。最近は他でプレーする自分を想像できない。何が起こるか分からない世界だが、追い出されない限り残る。引退後はサッカー界に残らない。あの雰囲気が好きじゃない。姿を消して、誰にも忘れられるだろう」と語った。