迷走している今、さらに方向転換するのは意味がない。ユリアン・ナーゲルスマンはロタール・マテウスの意見に耳を傾けるべきではない。

ナゲルスマン監督がマテウスの主張通りキミッヒを中盤に起用するのは、原則的には妥当だ。しかし現状では、デメリットや不確定要素の方が大きい。 右サイドバックでも中盤でも、代表には実績のない布陣が生まれる。さらに、大会前に数か月かけて検討したメンバー構成を覆すことになり、彼の指導方針にも疑問が生まれる。

エクアドル戦後の会見では、ナゲルスマンはキミッヒのポジション変更を否定したが、「フェリックスとパブロを欠くつもりはない。彼らはよくやっている」と逃げ道を残した。さらに「サッカーでは何でもないことはないが、現時点で変更は計画していない」と語った。

だが就任以来、彼はキミッヒに限らず一貫性のない采配を繰り返してきた。2023年秋には中盤で起用しながら、ホーム開催の欧州選手権直前に右サイドバックへ下げている。 その後数か月は右サイドバックで起用されたが、2025年7月、ナゲルスマンは突如「現時点ではキミッヒは『6番』に戻る」と宣言。ただし右サイドバックの代案が「完全に失敗」した場合に限って変更するとした。

当時、キミッヒは「驚いたが、中盤なら強みを活かせる」と喜んだ。しかしW杯予選初戦のスロバキア戦で0-2敗北。右SBコリンズは惨憺たる出来だった。 10月の代表戦ではキミッヒが再び右サイドバックに戻っていた。