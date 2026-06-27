ジョシュア・キミッヒは代表で8ヶ月以上、右サイドバックとして連続してプレーしている。そこで、ドイツサッカー界で定番の議論を再び取り上げたい。月曜にボストン近郊フォックスボロで行われるW杯16強戦パラグアイ戦で、キミッヒは中盤に戻るべきか？
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迷走している今、さらに方向転換するのは意味がない。ユリアン・ナーゲルスマンはロタール・マテウスの意見に耳を傾けるべきではない。
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キミッヒはワールドカップ初戦のキュラソー戦（7－1）で2アシストを記録したが、コートジボワール戦（2－1）ではディオマンデにスピードで苦しみ、一時リードを許した。 議論は徐々に加熱。グループリーグ第3戦のエクアドル戦で1－2と敗れ（大会進出には影響なし）、チーム全体が低調だったこともあり、議論は頂点に達した。
首席解説者のロタール・マテウスはBild紙で「彼のために、あそこから引き抜いてやってくれ」とポジション変更を訴えた。バイエルンでは2年間中盤の司令塔だった31歳の彼は代表で右サイドバックを務めるが、マテウスは「私がキャプテンに求める影響力を持っていない」と指摘する。 だが、議論の本質はキミッヒの右サイドバックとしての出来ではなく、ドイツ代表のダブルボランチが機能していない点にある。彼が中盤に戻れば、試合はもっと豊かになるだろう。
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ドイツ代表：アレクサンダル・パブロヴィッチ、期待外れのW杯
W杯予選では、ナゲルスマン監督はダブルボランチにレオン・ゴレツカを起用し続けた。現在レギュラーのアレクサンダル・パブロヴィッチとフェリックス・ンメチャは大会前にほとんど一緒にプレーしておらず、連携不足は当然だ。
それでもンメチャは、キュラソー戦とコートジボワール戦で個人として好パフォーマンスを示した。しかしエクアドル戦では1－1の同点直前に不必要なボールロストを犯した。パブロヴィッチも動きが鈍く、同点ゴールに関与したためハーフタイムに交代した。
バイエルンで好調だったパブロヴィッチの不振は不可解だ。彼はバイエルンではキミッヒと組んでいる。キミッヒが中盤に戻れば、ナゲルスマンはパブロヴィッチかンメチャのどちらかを外すことになる。実績を考えると、キミッヒ／パブロヴィッチが最適だ。 しかし、2試合で好パフォーマンスを見せたンメチャをベンチに置くのは、パブロヴィッチの印象だけでは正当化が難しい。一方、キミッヒとンメチャはダブルボランチで一緒にプレーしたことがない。
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ジュリアン・ナーゲルスマン監督には、サイドバックにどんな選択肢があるだろうか？
キミッヒをポジション変更すると、右サイドバックが空く。ドイツには近年優れたサイドバックが少なく、2人もいない。ブラウンは左サイドでまずまずだったが、エクアドル戦はふくらはぎの故障で欠場した。 予選でレギュラーだった代役のデビッド・ラウムはクロスの精度で攻撃を活性化させたが、守備は不安定で先発に残る印象は残せなかった。 ナゲルスマン監督がキミッヒを右SBから外す場合、現メンバーでは2つの現実的な選択肢がある。
1. ラウムを先発に残し、ラウンド16で復帰予定のブラウンを右SBで起用する。ブラウンは昨季フランクフルトで同ポジションを経験したが代表では未出場。ノックアウトステージで試すのはリスクが高い。 ただし、スピード不足は解消される。ブラウンは最高速度35.78km/hで昨季ブンデス11位、ラウムは34.63km/h、キミッヒは33.08km/h（242位）だった。
選択肢2：2014年優勝時に採用された「オックス・ディフェンス」の再導入だ。センターバックをサイドに置く布陣で、右はヴァルデマー・アントンかマリック・ティアウが務める。アントンはキミッヒより遅いが、ティアウは堅実なスピードを持つ。 この布陣変更は攻撃面にも影響し、慣れ親しんだ流れが機能しなくなる恐れがある。5バックを採用した場合も状況は同じで、ナゲルスマン監督が戦術を大きく再構築する可能性は極めて低い。
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ユリアン・ナーゲルスマン：「現時点では移籍の予定はない」
ナゲルスマン監督がマテウスの主張通りキミッヒを中盤に起用するのは、原則的には妥当だ。しかし現状では、デメリットや不確定要素の方が大きい。 右サイドバックでも中盤でも、代表には実績のない布陣が生まれる。さらに、大会前に数か月かけて検討したメンバー構成を覆すことになり、彼の指導方針にも疑問が生まれる。
エクアドル戦後の会見では、ナゲルスマンはキミッヒのポジション変更を否定したが、「フェリックスとパブロを欠くつもりはない。彼らはよくやっている」と逃げ道を残した。さらに「サッカーでは何でもないことはないが、現時点で変更は計画していない」と語った。
だが就任以来、彼はキミッヒに限らず一貫性のない采配を繰り返してきた。2023年秋には中盤で起用しながら、ホーム開催の欧州選手権直前に右サイドバックへ下げている。 その後数か月は右サイドバックで起用されたが、2025年7月、ナゲルスマンは突如「現時点ではキミッヒは『6番』に戻る」と宣言。ただし右サイドバックの代案が「完全に失敗」した場合に限って変更するとした。
当時、キミッヒは「驚いたが、中盤なら強みを活かせる」と喜んだ。しかしW杯予選初戦のスロバキア戦で0-2敗北。右SBコリンズは惨憺たる出来だった。 10月の代表戦ではキミッヒが再び右サイドバックに戻っていた。