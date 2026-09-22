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「迷う余地はなかった！」。ルイス・ホールが、マティアス・ヤイスレ体制でニューカッスルの新時代をけん引するため、マンチェスター・ユナイテッドを断った理由を明かす
ホールがニューカッスルに長期的な将来を託す
ホールは2031年夏までセント・ジェームズ・パークにとどまる契約延長にサインし、ニューカッスルに将来を託した。22歳のDFには今夏の移籍市場でマンチェスター・ユナイテッドが強い関心を示していたが、ニューカッスルはあらゆる接触の可能性を断固として退けた。
ホール自身も、新たに就任したヘッドコーチのジャイスレが示した明確なビジョンに心を動かされ、タインサイド残留を強く望んでいた。この決断はすでに実を結んでおり、同選手は今季好スタートを切ったうえ、ニューカッスルのハル・シティ戦で2-1の勝利に貢献する得点も記録。チームはプレミアリーグで9位に浮上した。
チェルシーのアカデミー出身であるホールは、以前はワールドカップのメンバー入りを逃していたが、イングランド代表にも再招集されている。
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「考えるまでもなかった！」
マンチェスター・ユナイテッドを巡る今夏の憶測について問われたホールは、移籍のうわさによって自身の集中が乱されることはなかったと強調した。「いや、正直言って、そうはならなかった［影響はなかった］」と、『Chronicle Live』に語っている。「他クラブと結びつけられる時は、自分が何かを正しくやれているということだと思う。自分のパフォーマンスや、選手としてどうであるか、人としてどうであるかが評価されているということだと思う。僕はそれをポジティブに受け取った。でも同時に、ここでプレーすることがどれだけ好きかも分かっていたし、監督が来てから、このチームの野心や、自分たちが何を成し遂げたいのかも分かっていた」
ジャイスレがいかに早く自身をクラブ残留へと納得させたかについて、ホールはこう続けた。「それほど多くの会話をしたわけでもなく、多くのトレーニングを積んだわけでもなかったけど、この監督はこのクラブにとって本当に良い存在になると分かった。チームとして新しい選手を加え、スカッドを改善することが本当に重要だとも分かっていたし、それが実現した時点で、契約するのは本当に迷う余地のないことだった」
また、ホールはジャイスレのマネジメントスタイルについても賛辞を惜しまなかった。「彼は素晴らしい人だ。僕に本当に良くしてくれている。このポジションで求められる守備の仕事と走ること、つまりかなり多くの仕事をきちんとこなす限り、彼は僕が自分を表現する自由を与えてくれる。でも、それがチームのためになるなら、僕は喜んでやる。彼はこれまで入ってきた全員にとってポジティブな存在だった」
マンチェスター・ユナイテッドが選択肢を探るなか、ニューカッスルは高い目標を掲げる
ニューカッスルが交渉の余地はないとの姿勢を明確にしたため、マンチェスター・ユナイテッドは最終的に動かなかった。しかし、オールド・トラッフォード首脳陣は来夏も守備陣の強化に意欲を示しており、ブライトンのフェルディ・カディオグル、アストン・ヴィラのイアン・マートセン、ラシン・サンタンデールのホルヘ・サリナスを含む代替の左SB候補を検討している。
2031年までホールを確保したことはニューカッスルにとって大きな意思表示だが、このDFはクラブに長期的に残るかどうかは、チームとしての目標を実現できるかにかかっていると認めた。
長期的な残留を示す新契約かと問われたホールは、「そう思う」と答えた。「チームにいる時は、あまり先のことまでは考えないものだと思う。もちろん、今回もらった契約と、取締役会や監督などから与えられた信頼には本当に感謝している。でも、自分はただ一試合一試合に集中して、このクラブのためにできる限りのことをしようとしているだけだ。僕たちには目標があるし、その目標を達成して、自分たちが成し遂げたいことを実現できる限り、ここに長くいることになると思う」
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国内での巻き返しを前に、代表招集が待っている
ハル・シティ戦で得点を決める活躍を見せた後、ホールはイングランド代表に返り咲きを果たし、国際舞台での戦いに目を向ける。
タインサイドに戻れば、ホールはジャイスレ監督の下でニューカッスルの安定感構築に貢献することを目指す。ニューカッスルはプレミアリーグ順位表でさらなる浮上を狙っている。
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