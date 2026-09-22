ホールは2031年夏までセント・ジェームズ・パークにとどまる契約延長にサインし、ニューカッスルに将来を託した。22歳のDFには今夏の移籍市場でマンチェスター・ユナイテッドが強い関心を示していたが、ニューカッスルはあらゆる接触の可能性を断固として退けた。

ホール自身も、新たに就任したヘッドコーチのジャイスレが示した明確なビジョンに心を動かされ、タインサイド残留を強く望んでいた。この決断はすでに実を結んでおり、同選手は今季好スタートを切ったうえ、ニューカッスルのハル・シティ戦で2-1の勝利に貢献する得点も記録。チームはプレミアリーグで9位に浮上した。

チェルシーのアカデミー出身であるホールは、以前はワールドカップのメンバー入りを逃していたが、イングランド代表にも再招集されている。



