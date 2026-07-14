AFP
翻訳者：
「迷う余地なし」――デクラン・ライスは次期イングランド代表キャプテンにならないと伝えられた。元「スリー・ライオンズ」のスター選手が、ハリー・ケインの後継者として別の候補を挙げた。
アグボンラホール、ベリンハムのキャプテン就任を支持
talkSPORTのインタビューでアグボンラホールは、アーセナルMFライスが次期キャプテンになるという見方を否定した。トゥヘル監督がライスを副キャプテンに指名したが、6得点を挙げてチームを準決勝へ導いたレアル・マドリードのベリングハムこそ適任だと主張した。
アグボンラホールは「次のイングランド代表主将はベリンガムだ。皆がライスを語るが、違う。ケインの後はベリンガムで決まりだ」と断言した。ベリンガムはメキシコ戦で2得点、準々決勝ノルウェー戦でも決勝点を奪い、チームに不可欠であることを示した。
- Getty Images Sport
フランスのレジェンド、ジダンとの比較
アグボンラホールは、このMFを1998年W杯でフランスを優勝させたジネディーヌ・ジダンに例えた。
影響力と振る舞いを評価し、アグボンラホールはこう続けた。「彼のプレースタイルはジダンを思いさせる。今はチームを引っ張っている。 彼こそ世界クラスの選手だ。ピッチ外でも落ち着いていて、ハリー・ケインの次にはイングランドのキャプテンになるだろう。本当に素晴らしい活躍で、チームを引っ張っている」
元チームメイトが将来のリーダーシップを予測
バーミンガム・シティでのブレイクシーズンにこの若手のキャプテンを務めたハーリー・ディーンも同様の見解を示している。ディーンは、彼の生まれ持ったリーダーシップが後継者としての最有力候補にしていると考えている。
彼はこう説明する。「彼は胸を張ってプレーし、何からも逃げない。イングランド代表のキャプテンは大きな名誉だが、彼はあまりこだわらないだろう。『なればなり、 来なければそれでいい』と。それが彼の計画の一部かもしれないが、いずれにせよ、今後もチーム全員が頼りにする存在であり続けるだろう。彼はチームを引っ張っており、周囲の選手も成長させている。だから、2〜3年後、ハリー・ケインが引退を決意した時には、キャプテンシップは自然とジュードに引き継がれるはずだ」
- Getty Images Sport
イングランドとベリンガム、今後はどうなるのか？
イングランドはワールドカップ準決勝でアルゼンチンと対戦し、大きな課題に直面している。ベリンガムは6得点をさらに伸ばし、自国を優勝へ導きたい。ケインからキャプテンマークを引き継ぐかは不明だが、彼の活躍は世代の軸であることを示している。
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