「迷う余地なし」――デクラン・ライスは次期イングランド代表キャプテンにならないと伝えられた。元「スリー・ライオンズ」のスター選手が、ハリー・ケインの後継者として別の候補を挙げた。

バーミンガム・シティでのブレイクシーズンにこの若手のキャプテンを務めたハーリー・ディーンも同様の見解を示している。ディーンは、彼の生まれ持ったリーダーシップが後継者としての最有力候補にしていると考えている。

彼はこう説明する。「彼は胸を張ってプレーし、何からも逃げない。イングランド代表のキャプテンは大きな名誉だが、彼はあまりこだわらないだろう。『なればなり、 来なければそれでいい』と。それが彼の計画の一部かもしれないが、いずれにせよ、今後もチーム全員が頼りにする存在であり続けるだろう。彼はチームを引っ張っており、周囲の選手も成長させている。だから、2〜3年後、ハリー・ケインが引退を決意した時には、キャプテンシップは自然とジュードに引き継がれるはずだ」