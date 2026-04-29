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Donny Afroni

翻訳者：

「迷う余地なし！」――チェルシーでの将来が不透明なエンツォ・フェルナンデスを、マンチェスター・ユナイテッドが急いで獲得すべきとの声。

エンソ・フェルナンデス
マンチェスター・ユナイテッド
チェルシー
プレミアリーグ
L. Saha

マンチェスター・ユナイテッドは今夏、中盤強化のためチェルシーのMFエンツォ・フェルナンデス獲得を検討すべきだ。元ユナイテッドFWルイ・サハも、フェルナンデスが市場に出れば獲得競争に参加すべきだと語る。アルゼンチン代表でワールドカップ優勝経験のある彼は、ロンドン西部での混乱を受け、スタンフォード・ブリッジでの将来が不透明だ。

  • フェルナンデスの将来は不透明だ

    ロンドンでフェルナンデスの状況が複雑化している。彼はレアル・マドリード移籍の可能性に言及し、前監督ローゼニオールによって直近2試合でチェルシーのメンバーから外された。パリ・サンジェルマンなどの欧州ビッグクラブも注目しており、チェルシーは難しい判断を迫られるかもしれない。 マンチェスター・ユナイテッドは2022年カタールW杯でブレイクした彼に強い関心を示していた。本人は最終的にスタンフォード・ブリッジを選んだものの、ボール支配率を高め試合のテンポをコントロールできる選手を求めるレッドデビルズは、再び獲得に動く可能性がある。

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    サハ、フェルナンデスのオールド・トラッフォード移籍を支持

    ベティニアの取材に答えたサハは、このワールドカップ優勝選手をこう称えた。「エンツォ・フェルナンデスはブルーノ・フェルナンデスとは異なるが、中盤にフィットする。ボールを持ったときの落ち着きと知性、攻撃のきっかけを作る能力がある。 カイセドのような守備的MFとは異なるが、攻撃性と質を兼備している。獲得可能なら、マンチェスター・ユナイテッドは迷わず検討すべきだ。」

  • マンチェスター・ユナイテッドの中盤は大幅刷新の見込み。

    マンチェスター・ユナイテッドは中盤の大幅な刷新を計画中。ベテランMFカゼミーロはシーズン後に退団し、マヌエル・ウガルテも移籍の噂がある。この穴をフェルナンデスが埋める候補とされている。


  • Enzo Fernandez Chelsea 2025-26Getty

    マンチェスター・ユナイテッドの候補リストにある他のターゲット

    サハがチェルシーのスター獲得を推進する一方、マンチェスター・ユナイテッドは選択肢を広げ、クリスタル・パレスのアダム・ウォートン、ブライトンのカルロス・バレバ、ノッティンガム・フォレストのエリオット・アンダーソン、ニューカッスルのブルーノ・ギマランイスも監視している。 夏市場が閉まるまでに最大2人の中盤補強を見込み、退団次第さらに増える可能性がある。

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