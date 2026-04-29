「迷う余地なし！」――チェルシーでの将来が不透明なエンツォ・フェルナンデスを、マンチェスター・ユナイテッドが急いで獲得すべきとの声。

ロンドンでフェルナンデスの状況が複雑化している。彼はレアル・マドリード移籍の可能性に言及し、前監督ローゼニオールによって直近2試合でチェルシーのメンバーから外された。パリ・サンジェルマンなどの欧州ビッグクラブも注目しており、チェルシーは難しい判断を迫られるかもしれない。 マンチェスター・ユナイテッドは2022年カタールW杯でブレイクした彼に強い関心を示していた。本人は最終的にスタンフォード・ブリッジを選んだものの、ボール支配率を高め試合のテンポをコントロールできる選手を求めるレッドデビルズは、再び獲得に動く可能性がある。