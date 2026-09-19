アメリカ男子代表は現在、世代交代のただ中にあり、ポチェッティーノはその大義に完全に身を捧げるチーム作りを目指している。彼は、アメリカを代表して戦うことに伴う名誉の大きさを熱く訴えた。

「我々が求めているのは、迷いのない選手だ」とポチェッティーノは語った。「エンブレムのために、そして我々のためにプレーすることへ献身し、そのために必死になれる選手を求めている。それが最も重要なことだ。もちろん、ここはそうしたことがしばしば起こる国なので、対処しなければならない問題ではある。しかし、この組織は非常に強固だと思っている。

「アメリカサッカー連盟は、どの選手、どの名前、どの二重国籍の選手よりも上にある組織だ。そして最も重要なのは、選手が我々に加わる時に何の迷いもないこと、そのチャンスのために命を懸けたいと思っていることに何の疑いもないことだ」