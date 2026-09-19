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「迷いのない選手を求めている」 ノアカイ・バンクスがアメリカ代表ではなくドイツ代表を選択し、マウリシオ・ポチェッティーノが反応
バンクスが代表チームに関する決断を下す
アウクスブルクの10代DFバンクスが、正式にドイツ代表としての将来を選択し、アメリカ代表に打撃を与えた。19歳のDFは最近、ドイツU-21代表に加わるための一度限りの国籍変更申請を行った。
ホノルル生まれのバンクスは、アメリカ人の父とドイツ人の母を持ち、幼少期の大半をヨーロッパで過ごした。以前は年代別のアメリカ代表でプレーし、2025年9月には韓国、日本との親善試合に向けてA代表にも招集されていた。ただ、高く評価されるこのセンターバックは、アメリカ代表としてA代表戦に出場することはなかった。この決断により、アメリカ代表のポチェッティーノ監督による長期的な働きかけは終わりを迎えた。
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ポチェッティーノが完全な献身を要求
ポチェッティーノは、バンクスが最終決断を自ら電話で伝えてきたことを明かした。アルゼンチン人指揮官はこの若手の率直さを評価しつつも、代表チームには絶対的な献身が重要だと強調した。
「そうだ。彼は私たちに電話をしてきた。そして『ドイツを選ぶことに決めた』と話した」と、ポチェッティーノは『CBS Sports』が伝えたコメントの中で説明した。「これは私たちが対処しなければならない状況だ。私たちは覚悟を示す選手を求めている。ただ、その覚悟は50％ではない。200％だ。だが、彼がそうしたのは良いことだ。
「彼は正直だった。なぜなら、私たちが彼に接触し、こちらに加わる可能性について話すたびに、彼は『いや、まだ迷っている。アメリカを選びたいのか、ドイツを選びたいのか分からない』と言っていたからだ。そして彼は正直だった」
どんな選手もクラブのエンブレムより大きな存在ではない
アメリカ男子代表は現在、世代交代のただ中にあり、ポチェッティーノはその大義に完全に身を捧げるチーム作りを目指している。彼は、アメリカを代表して戦うことに伴う名誉の大きさを熱く訴えた。
「我々が求めているのは、迷いのない選手だ」とポチェッティーノは語った。「エンブレムのために、そして我々のためにプレーすることへ献身し、そのために必死になれる選手を求めている。それが最も重要なことだ。もちろん、ここはそうしたことがしばしば起こる国なので、対処しなければならない問題ではある。しかし、この組織は非常に強固だと思っている。
「アメリカサッカー連盟は、どの選手、どの名前、どの二重国籍の選手よりも上にある組織だ。そして最も重要なのは、選手が我々に加わる時に何の迷いもないこと、そのチャンスのために命を懸けたいと思っていることに何の疑いもないことだ」
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次世代のスター候補をスカウティングする
バンクスがもはや選択肢ではなくなったことで、ポチェッティーノは素早く再び国内のタレントプールの評価へと目を向けた。金曜日には、マンチェスター・シティの前監督ペップ・グアルディオラとともにニューヨーク・ダービーを視察した。
アメリカ代表監督は、ニューヨーク・シティFCを1-0で下したニューヨーク・レッドブルズの勝利を見届けた。ワールドカップでアメリカの先発GKを務めたNYCFCのマット・フリースを注意深くチェックしていた。
さらに重要なのは、ポチェッティーノがまだ代表歴のないRBNYの10代、ジュリアン・ホールとアドリ・メフメティも視察したことだ。高く評価される2人の有望株はいずれも二重国籍を持っており、ライバル国に先んじられる前に、アメリカサッカー連盟はその忠誠を確保したいと考えているはずだ。
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