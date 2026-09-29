『Rio Ferdinand Presents』で語った元イングランド代表のセンターバック、リオ・ファーディナンドは、元代表チームメイトのジョリオン・レスコットに矛先を向けた。「次にジョリオンが出演するときは、俺のくそったれなメダルを持ってくるべきだ」とファーディナンドは冗談交じりに語った。「有罪と判断されたなら、メダルは返還すべきだと思う」

さらに、この件について冗談を交えつつも毅然とした姿勢を続け、レスコットに対する自身の考えも明かした。「ジョリオンに会ったら、実際に彼の家に行って、こう言うつもりだ。『いいから、それを渡せ。渡せ』とね」とファーディナンドは付け加えた。「自分たちがチャンピオンだったとか、あれを勝ち取った、これを勝ち取ったなんて、そこで本当に言えるものじゃないだろう？ まあ、罰金を払わされるわけでもないし、降格になるわけでもない。ただトロフィーを返せ。メダルを返せ、トロフィーを返せ。それだけだ」

ファーディナンドは、フロントの違反について選手たちに責任はないと、すぐに明確にした。「彼らはこの国で群を抜いて最高のチームだったよね？ しかも、ここには最高の監督がいた」と同氏は付け加えた。「でも繰り返すが、有罪と判断されたなら、それに見合った処分が必要であり、それが科されなければならない。

「だから、ただ座って待つしかない。繰り返すが、この件で致命的なのは、ここまで長くかかっていることだ。それに尽きる。でも……彼らが見せたフットボールや、いくつかの瞬間をなお称賛することはできるのか？ もちろんできる。称賛することはできる。

「そしてもう一度言うが、この件で選手たちに責任はない。こうした決定を下しているのは、クラブ内でもっと強い権限と権威を持つ立場の人々だ。だから、選手の肩に責任を負わせるつもりはまったくない。ただ、彼らがこれまでとは違う見られ方をすることになるのは避けられない。それが現実だからだ」



