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「返上しろ！」。リオ・ファーディナンド氏がジョリオン・レスコット氏にプレミアリーグのメダル返還を要求、マンチェスター・ユナイテッドのレジェンドは有罪評決後にマンチェスター・シティのタイトル剥奪を求める
マンチェスター・シティ、タイトル剥奪の可能性に備える
マンチェスター・シティは、115件に及ぶ財務違反 आरोपの大半で有罪と認定されたことを受け、厳しい制裁に備えている。控訴はほぼ確実とみられる一方、同クラブは前例のない処分に直面しており、勝ち点剥奪や高額な罰金から、主要タイトルの剥奪の可能性まで含まれる。
もしそれらのタイトルが剥奪されれば、セルヒオ・アグエロの劇的な終盤弾で獲得したことで悪名高い2011-12シーズンのプレミアリーグ優勝は、さかのぼって準優勝のマンチェスター・ユナイテッドに与えられる可能性がある。この見通しを受け、元マンチェスター・ユナイテッドDFのファーディナンドは、歴史を書き換えるべきだと公に求めている。
- Michael Barrett Boesen
ファーディナンドがかつてのライバルたちにメダル返還を要求
『Rio Ferdinand Presents』で語った元イングランド代表のセンターバック、リオ・ファーディナンドは、元代表チームメイトのジョリオン・レスコットに矛先を向けた。「次にジョリオンが出演するときは、俺のくそったれなメダルを持ってくるべきだ」とファーディナンドは冗談交じりに語った。「有罪と判断されたなら、メダルは返還すべきだと思う」
さらに、この件について冗談を交えつつも毅然とした姿勢を続け、レスコットに対する自身の考えも明かした。「ジョリオンに会ったら、実際に彼の家に行って、こう言うつもりだ。『いいから、それを渡せ。渡せ』とね」とファーディナンドは付け加えた。「自分たちがチャンピオンだったとか、あれを勝ち取った、これを勝ち取ったなんて、そこで本当に言えるものじゃないだろう？ まあ、罰金を払わされるわけでもないし、降格になるわけでもない。ただトロフィーを返せ。メダルを返せ、トロフィーを返せ。それだけだ」
ファーディナンドは、フロントの違反について選手たちに責任はないと、すぐに明確にした。「彼らはこの国で群を抜いて最高のチームだったよね？ しかも、ここには最高の監督がいた」と同氏は付け加えた。「でも繰り返すが、有罪と判断されたなら、それに見合った処分が必要であり、それが科されなければならない。
「だから、ただ座って待つしかない。繰り返すが、この件で致命的なのは、ここまで長くかかっていることだ。それに尽きる。でも……彼らが見せたフットボールや、いくつかの瞬間をなお称賛することはできるのか？ もちろんできる。称賛することはできる。
「そしてもう一度言うが、この件で選手たちに責任はない。こうした決定を下しているのは、クラブ内でもっと強い権限と権威を持つ立場の人々だ。だから、選手の肩に責任を負わせるつもりはまったくない。ただ、彼らがこれまでとは違う見られ方をすることになるのは避けられない。それが現実だからだ」
ユナイテッドとリヴァプールがタイトルを引き継ぐ可能性がある
ファーディナンドは先週金曜日の時点で、すでに自身の考えをソーシャルメディアで明確にしていた。彼はXに自信たっぷりにこう投稿した。「プレミアリーグのメダルがまたひとつ、コレクションに加わる」
もしシティが、財務上の不正があった時代に獲得したタイトルを失うことになれば、ユナイテッドは2011-12シーズンと2017-18シーズンのリーグ優勝2回を引き継ぐことになる。波及効果はプレミアリーグの他のライバルクラブにも及ぶ。ファーディナンドのオールド・トラッフォードでの最後のシーズンとなった2013-14シーズンに2位で終えたリヴァプールは、その優勝タイトルをさかのぼってアンフィールドにもたらされることになる。
- Getty Images Sport
迫る控訴を前に、マンチェスター・シティは不安な時間を過ごすことになる
シティとそのサポーターは、処分の正確な重さが決まるまで緊迫した時間を過ごすことになる。クラブは必然的に強力な控訴に踏み切る見通しであり、最終的な決着までなお数カ月を要する可能性がある。それまでは、過去の実績に歴史的な制裁の脅威が影を落とす中でも、シティのスカッドはピッチ上で集中力の維持を試みなければならない。
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