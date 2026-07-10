元イングランド代表FWコリーモア氏は、BetTOMとの提携でGOALに語った。「近時バイアスがある。私たちは選手を見て『史上最高』と評価しがちだ。 ジミー・グリーブスは57試合で44得点を挙げており、出場試合数は少なかった。当時、ネーションズリーグや多くの予選、トーナメントはなかった。

ゲイリー・リネカー、ナット・ロフトハウス、ジミー・グリーブス、ジェフ・ハーストといった名ストライカーの仲間入りを果たすだろう。彼らを比較する必要はない。それぞれの功績を楽しむだけでいい。ハリー・ケインは現代イングランドを代表する偉大な選手として歴史に名を残すはずだ。

「イングランド史上最高かといえば、候補には入る。メッシ、マラドーナ、ペレのような“議論の余地がない”選手を除けば、すべては主観なので難しい。

「それでも、彼はイングランドの偉大な選手、得点王、キャプテンとして歴史に名を残す。キャプテンとしてはタイトルで締めくくりたい。その瞬間まであと少しだ」