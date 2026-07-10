Getty/GOAL
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「近時バイアス」の影響で、ハリー・ケインをイングランド代表「史上最高の選手（GOAT）」とする議論が分かれている。元代表ストライカーは、最多得点者のケインを候補の一人としながらも、トップには置かなかった。
ケイン対ハーランド：イングランド、ノルウェー戦へ準備万端
昨季バイエルンで自己最多61得点を挙げたハリー・ケインは、FIFA大会でも好調を維持し、すでに6得点をマークしている。
準々決勝ではノルウェーと対戦し、マンチェスター・シティの9番アーリング・ハーランドという強力なストライカーと激突する。両者ともゴールデンブーツ賞の追加を狙っている。
イングランド史上最高の選手：ケイン、ムーア、ベッカムが候補に
ケインがキャプテンとしてイングランドに1966年W杯以来のタイトルをもたらせば、「史上最高」の評価はさらに高まる。彼はすでに代表85得点を記録し、シルトンの125試合出場記録まであと6試合に迫っている。
すでに代表屈指の選手であるケインは、最終的にボビー・ムーア、デビッド・ベッカム、ボビー・チャールトン、ウェイン・ルーニーらを超え、頂点に立てるのか。
イングランドには、偉大な選手を称え、順位付けは避けるよう求められている。
元イングランド代表FWコリーモア氏は、BetTOMとの提携でGOALに語った。「近時バイアスがある。私たちは選手を見て『史上最高』と評価しがちだ。 ジミー・グリーブスは57試合で44得点を挙げており、出場試合数は少なかった。当時、ネーションズリーグや多くの予選、トーナメントはなかった。
ゲイリー・リネカー、ナット・ロフトハウス、ジミー・グリーブス、ジェフ・ハーストといった名ストライカーの仲間入りを果たすだろう。彼らを比較する必要はない。それぞれの功績を楽しむだけでいい。ハリー・ケインは現代イングランドを代表する偉大な選手として歴史に名を残すはずだ。
「イングランド史上最高かといえば、候補には入る。メッシ、マラドーナ、ペレのような“議論の余地がない”選手を除けば、すべては主観なので難しい。
「それでも、彼はイングランドの偉大な選手、得点王、キャプテンとして歴史に名を残す。キャプテンとしてはタイトルで締めくくりたい。その瞬間まであと少しだ」
ワールドカップとバロンドール：ケインが最高峰のタイトルを狙う
2026年、イングランドに好機が訪れている。トーマス・トゥヘル監督率いるチームは、すでに幾つかの試練を乗り越えた。アステカ・スタジアムでのメキシコ戦では10人で戦ったが、称賛されるべき闘志を示した。
絶好調のベリンガムが支えるチームには、ケインの力が必要だ。それでもマイアミでハーランドと対戦する際は、再びすべての目が彼に注がれる。7月28日に33歳になるケインに衰えはなく、この数カ月でW杯とバロンドールを同時に狙える。
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