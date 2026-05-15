近い将来、重要な決定が下される見通し：ジョゼ・モウリーニョ、レアル・マドリードとの接触を否定

「ザ・スペシャル・ワン」は今シーズン後の去就についてまだ考えていない。ベンフィカから契約延長オファーを受けたが、彼は「断った。今は何も望んでいない」と語った。

ただし結論は間近で、「日曜（最終戦後）に決まるだろう」と語った。

63歳の彼はレアル・マドリード新監督の最有力候補とされ、現監督アルバロ・アルベロアの続投はほぼないと見込まれている。

一部報道では移籍が決定的とも伝えられるが、両クラブとも公式発表はない。モウリーニョは2027年までのベンフィカ契約に300万ユーロの違約金を設定している。

後任候補にはフランス代表を退任するディディエ・デシャンやVfBシュトゥットガルトのセバスティアン・ホーネスも名前が挙がっている。