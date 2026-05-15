「レアル・マドリードとは一切接触していない。会長とも、他のクラブ幹部ともだ」と、このポルトガル人選手は、所属するベンフィカ対GDエストリル・プライアの試合前会見で語った。
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近い将来、重要な決定が下される見通し：ジョゼ・モウリーニョ、レアル・マドリードとの接触を否定
「ザ・スペシャル・ワン」は今シーズン後の去就についてまだ考えていない。ベンフィカから契約延長オファーを受けたが、彼は「断った。今は何も望んでいない」と語った。
ただし結論は間近で、「日曜（最終戦後）に決まるだろう」と語った。
63歳の彼はレアル・マドリード新監督の最有力候補とされ、現監督アルバロ・アルベロアの続投はほぼないと見込まれている。
一部報道では移籍が決定的とも伝えられるが、両クラブとも公式発表はない。モウリーニョは2027年までのベンフィカ契約に300万ユーロの違約金を設定している。
後任候補にはフランス代表を退任するディディエ・デシャンやVfBシュトゥットガルトのセバスティアン・ホーネスも名前が挙がっている。
モウリーニョはレアル・マドリードでリーグとカップの優勝を果たした
崩壊寸前のレアル・マドリードを再建するため、モウリーニョが再び指揮を執る。チームは2年連続で主要タイトルを逃す見込みで、選手たちは規律違反を繰り返している。特にチュアメニとバルベルデの衝突が象徴的だ。
モウリーニョは2010～2013年も同クラブを率い、リーグとコパ・デル・レイで各1回優勝している。 スカイ・スポーツによると、63歳の同氏は復帰の条件として「完全な指揮権」と「移籍に関する大きな発言権」をクラブに要求しているという。