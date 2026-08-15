FC Bayern München
翻訳者：
「近いうちに間違いなくそのことについて話すことになる」 バイエルン・ミュンヘンの新戦力、5000万ユーロ加入選手はいまだヴァンサン・コンパニ監督と自身の役割について話し合わず
サイバリは出場準備万端だ
サイバリが、ワールドカップでモロッコの一員として活躍した後、PSVからバイエルンへ5000万ユーロ（4300万ポンド／5800万ドル）での移籍を完了した。25歳のプレーメーカーはグループステージ3試合すべてで得点を挙げ、オランダとのPK戦勝利では決勝点となるキックを沈めたが、その後カナダ戦でハムストリングを負傷した。現在は完全復調しており、得点力の高いこのMFはアリアンツ・アレーナで攻撃面のひらめきを発揮する準備が整っている。
- FC Bayern München
司令塔、戦術的適合性を歓迎
公式のお披露目の場で、サイバリはブンデスリーガの強豪が掲げる野心的なプロジェクトへの信頼を強調した。「バイエルンは世界最大級のクラブの一つだ。ここで選手としても人間としても成長できるという自信を与えてくれた。多くの動きと高い強度を持ってプレーする。昨季はそれを自分自身で見た。非常に良いサッカーをしていて、常に強度が高く、いつもフィニッシュを狙っている。そこがとても気に入っている」
また、コンパニの戦術的なシステムの中で自分がどう適応するかを問われると、こう説明した。「その点［ポジション］については、監督とまだ詳しく話していない。自分はケガと復帰に集中してきた。近いうちに必ず話すことになるだろう。自分が最も好きなポジションはトップ下で、それはみんな知っていることだ。でも、いくつかのポジションでプレーできるし、試合中はどうせ常にポジションを入れ替えるものでもある。ワイドでも、少し低い位置でもプレーできる」
エールディビジで培った実績が攻撃力を押し上げる
サイバリの加入により、バイエルンの前線には、オランダ1部での卓越した結果に裏打ちされた得点力がもたらされる。PSVで過ごした直近2シーズンのエールディビジで、この万能型アタッカーは45ゴールに直接関与し、内訳は26得点19アシスト。この数字は同リーグの他のどの選手も達成していない。ストライカーの背後でプレーし、サイドから相手守備を広げ、あるいは中盤の低い位置まで下がることもできる能力は、コンパニに貴重な戦術的柔軟性を与える。
- Philippe Ruiz
ドルトムントのスーパーカップ激突が迫る
サイバリは、8月22日のフランツ・ベッケンバウアー・スーパーカップでバイエルンがボルシア・ドルトムントと対戦する試合で公式戦デビューを飾る可能性がある。この注目のデア・クラシカーは、リーグ開幕戦を前にモロッコ人新戦力にとっていきなりの試金石となる。6日後には、コンパニ監督率いるチームがアリアンツ・アレーナにシュトゥットガルトを迎え、ブンデスリーガ連覇への戦いをスタートさせる。
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