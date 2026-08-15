公式のお披露目の場で、サイバリはブンデスリーガの強豪が掲げる野心的なプロジェクトへの信頼を強調した。「バイエルンは世界最大級のクラブの一つだ。ここで選手としても人間としても成長できるという自信を与えてくれた。多くの動きと高い強度を持ってプレーする。昨季はそれを自分自身で見た。非常に良いサッカーをしていて、常に強度が高く、いつもフィニッシュを狙っている。そこがとても気に入っている」

また、コンパニの戦術的なシステムの中で自分がどう適応するかを問われると、こう説明した。「その点［ポジション］については、監督とまだ詳しく話していない。自分はケガと復帰に集中してきた。近いうちに必ず話すことになるだろう。自分が最も好きなポジションはトップ下で、それはみんな知っていることだ。でも、いくつかのポジションでプレーできるし、試合中はどうせ常にポジションを入れ替えるものでもある。ワイドでも、少し低い位置でもプレーできる」