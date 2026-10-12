わずか8秒37で決まった電光石火のゴールは、カリム・ベララビとケヴィン・フォラントがそれぞれ2014年と2015年に記録し、長年並んでいた9秒の記録を更新した。この歴史的な瞬間を生み出し、ドイツ1部リーグの歴史に名を刻んだことを自覚したMFは、こう続けた。「でも、試合が終わった今、少しずつ実感が湧いてきた。これほど大きな出来事の一部となり、記録に永遠に名を残せるのは、言葉では言い表せない気持ちだ。しばらくは誰にも破られないと思う」