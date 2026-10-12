Jan Huebner
翻訳者：
「近いうちに誰かがこの記録を破るとは思わない」アウクスブルクのロビン・フェルハウアー、バイエルンのマヌエル・ノイアーから奪った記録更新のゴールを振り返る
格下チームが守備のミスに乗じる
フェルハウアーはブンデスリーガの歴史に名を刻んだ。キックオフ直後に強豪バイエルンを驚かせたのだ。バイエルンは自ら失点を招いた。判断を誤ったバックパスで、ペナルティーエリア内の守備陣がたちまちプレッシャーにさらされた。好機を察したMFはベテランGKに素早く詰め、当たり損ねたクリアをブロックすると、無人のゴールにボールを流し込んだ。
- Getty Images Sport
歴史的な節目にMFが驚きを隠せず
得点者は現実とは思えない瞬間に圧倒され、序盤に負傷によって試合が中断した際、チームメイトから知らされて初めて、自分が成し遂げたことの大きさに気づいた。ブンデスリーガに対し、ホームチームのヒーローは驚きを隠せず、こう語った。「最初に負傷によって試合が中断したとき、グレゴールが僕のところに来て『おめでとう。今度は君のおごりだな』と言うまで、全く気づかなかった。そのとき初めて、何かが起きたんだと分かった」
ドイツの記録に新たな名が加わる
わずか8秒37で決まった電光石火のゴールは、カリム・ベララビとケヴィン・フォラントがそれぞれ2014年と2015年に記録し、長年並んでいた9秒の記録を更新した。この歴史的な瞬間を生み出し、ドイツ1部リーグの歴史に名を刻んだことを自覚したMFは、こう続けた。「でも、試合が終わった今、少しずつ実感が湧いてきた。これほど大きな出来事の一部となり、記録に永遠に名を残せるのは、言葉では言い表せない気持ちだ。しばらくは誰にも破られないと思う」
- Eibner
逃亡中の指導者ら、追跡を受ける中でつまずく
波乱の2-2の引き分けに終わり、ヴァンサン・コンパニ監督率いるバイエルンは、勝ち点13で2位につけるボルシア・ドルトムントとの差を縮める機会を逃した。リーグ開幕から5試合で勝ち点11にとどまり、ドルトムントとの勝ち点差は2のままだ。国内と欧州での日程が本格化するなか、自ら招いた守備のミスは、常に優勝を争うバイエルンにとって重大な警告となる。
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