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ライブ
imago-sport-1084312420.jpgJan Huebner
Adhe Makayasa
翻訳者：

「近いうちに誰かがこの記録を破るとは思わない」アウクスブルクのロビン・フェルハウアー、バイエルンのマヌエル・ノイアーから奪った記録更新のゴールを振り返る

ロビン・フェラウアー
マヌエル・ノイアー
アウクスブルク 対 バイエルン
アウクスブルク
バイエルン
ブンデスリーガ

土曜午後、アウクスブルクが多くのファンがまだ席に着く前にゴールを決め、バイエルン・ミュンヘンを驚かせた。この一撃でブンデスリーガの記録が塗り替えられた。隙を逃さず生まれたゴールにドイツの強豪は動揺し、それまで注目を集めていなかったMFにスポットライトが当たった。

  • 格下チームが守備のミスに乗じる

    フェルハウアーはブンデスリーガの歴史に名を刻んだ。キックオフ直後に強豪バイエルンを驚かせたのだ。バイエルンは自ら失点を招いた。判断を誤ったバックパスで、ペナルティーエリア内の守備陣がたちまちプレッシャーにさらされた。好機を察したMFはベテランGKに素早く詰め、当たり損ねたクリアをブロックすると、無人のゴールにボールを流し込んだ。


  • FC Augsburg v FC Bayern München - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport

    歴史的な節目にMFが驚きを隠せず

    得点者は現実とは思えない瞬間に圧倒され、序盤に負傷によって試合が中断した際、チームメイトから知らされて初めて、自分が成し遂げたことの大きさに気づいた。ブンデスリーガに対し、ホームチームのヒーローは驚きを隠せず、こう語った。「最初に負傷によって試合が中断したとき、グレゴールが僕のところに来て『おめでとう。今度は君のおごりだな』と言うまで、全く気づかなかった。そのとき初めて、何かが起きたんだと分かった」

  • ドイツの記録に新たな名が加わる

    わずか8秒37で決まった電光石火のゴールは、カリム・ベララビとケヴィン・フォラントがそれぞれ2014年と2015年に記録し、長年並んでいた9秒の記録を更新した。この歴史的な瞬間を生み出し、ドイツ1部リーグの歴史に名を刻んだことを自覚したMFは、こう続けた。「でも、試合が終わった今、少しずつ実感が湧いてきた。これほど大きな出来事の一部となり、記録に永遠に名を残せるのは、言葉では言い表せない気持ちだ。しばらくは誰にも破られないと思う」

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  • imago-sport-1084316820.jpgEibner

    逃亡中の指導者ら、追跡を受ける中でつまずく

    波乱の2-2の引き分けに終わり、ヴァンサン・コンパニ監督率いるバイエルンは、勝ち点13で2位につけるボルシア・ドルトムントとの差を縮める機会を逃した。リーグ開幕から5試合で勝ち点11にとどまり、ドルトムントとの勝ち点差は2のままだ。国内と欧州での日程が本格化するなか、自ら招いた守備のミスは、常に優勝を争うバイエルンにとって重大な警告となる。

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