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辞任圧力が強まる中、FIFA会長ジャンニ・インファンティーノがヨルダン・サッカー協会会長から「脅迫」と非難される
衝撃的な非倫理的行為疑惑
世界のサッカー界を揺るがす衝撃的な展開の中、ヨルダンサッカー協会会長のアリ・ビン・フセイン王子が、インファンティーノについて、政治的支持を確保するために「脅迫」を用いたと非難した。これらの疑惑は、ヨルダン側トップが、インファンティーノの会長4期目への支持表明を求める一方で、FIFAが重要な資金と支援を差し止めていたとされる経緯を詳述した異例の声明を通じて浮上した。
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賞金の支払い保留と倫理的懸念
フセインは異例の声明の中で、SNSを通じて加えられたとされる圧力について詳述した。「FIFAをめぐる問題は山ほどある。まずはそのいくつかについて、サッカー協会の立場から、特にヨルダンが初めてワールドカップに臨むにあたっての視点から明確にしたい。
「まず第一に、我々のファンをアメリカに入国させることだ。チケットを持っていたにもかかわらず、全員にビザが発給されたわけではなかった。しかも、そのチケットが法外な価格で販売されていたことも我々は把握している。第二に、我々は大会参加にあたって、FIFAを通じてアメリカ政府から課税されている。本来なら選手やスタッフに渡るべき資金だ」
この告発はさらに踏み込み、FIFAの莫大な資産があるにもかかわらず、過去の大会に関する金銭的報酬がいまだ未払いである点にも及んだ。フセインはこう付け加えた。「第三に、カタールで行われたアラブカップはFIFAの大会だが、我々はその選手向け報奨金を12月から待ち続けている。決勝進出によって我々のチームが受け取るべき資金は、いまだ支払われていない。その一方で、FIFAは何十億もの準備金を保有していることを誇っている。
「問題が本当に指導部にあるのは明らかだ。FIFAは数カ月にわたり、これらの件やその他の問題について我々を助けることを拒み続けてきた。そしてワールドカップ期間中、私がインファンティーノを支持すれば、我々の協会を助けるうえで大きな意味を持つと口頭で伝えられた。
「ヨルダンでは倫理的価値観を守ることを誇りとしている。以前も彼を支持しなかったし、今後も決して支持しない。しかし、この状況全体は脅迫に等しく、我々はそれに屈するつもりはない」
世界的な反発と法的措置の脅し
こうした疑惑が持ち上がったタイミングは、インファンティーノにとってこれ以上ないほど最悪だ。インファンティーノはすでに、民間投資家が大会の持ち分を取得する内容だった物議を醸したワールドカップ売却計画の頓挫に動揺している。UEFAは強硬な姿勢を取っており、会長の辞任を求めるだけでなく、関連証拠の破棄に対しても警告を発している。欧州サッカー連盟はさらに踏み込み、失敗に終わった商業子会社に関するすべての文書を保存するよう求め、FIFA会長に対して正式な法的通告まで送付した。インファンティーノの体制継続に反対する国は現在91か国に上ると推定されており、圧力は強まる一方だ。
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インファンティーノ、生き残りを懸けて闘う
深刻化する危機への対応として、インファンティーノはモロッコで緊急会議を開き、自身のスタッフ内部で起きている反乱の収拾に当たっている。『Sky News』が伝えた。頓挫した200億ドル規模のプロジェクトの余波により、同氏の評判は地に落ちており、UEFAは完全な不信感を表明している。
辞任を求める声が強まる中でも、インファンティーノはなお自発的に辞任する考えを示していない。しかし、ヨルダンから持ち上がった恐喝疑惑の性質は、この政治闘争に新たな、より暗い側面を加えている。さらに多くの加盟協会が立場を見極める中、臨時のFIFA総会開催と正式な不信任投票の可能性が現実味を帯びてきている。
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