フセインは異例の声明の中で、SNSを通じて加えられたとされる圧力について詳述した。「FIFAをめぐる問題は山ほどある。まずはそのいくつかについて、サッカー協会の立場から、特にヨルダンが初めてワールドカップに臨むにあたっての視点から明確にしたい。

「まず第一に、我々のファンをアメリカに入国させることだ。チケットを持っていたにもかかわらず、全員にビザが発給されたわけではなかった。しかも、そのチケットが法外な価格で販売されていたことも我々は把握している。第二に、我々は大会参加にあたって、FIFAを通じてアメリカ政府から課税されている。本来なら選手やスタッフに渡るべき資金だ」

この告発はさらに踏み込み、FIFAの莫大な資産があるにもかかわらず、過去の大会に関する金銭的報酬がいまだ未払いである点にも及んだ。フセインはこう付け加えた。「第三に、カタールで行われたアラブカップはFIFAの大会だが、我々はその選手向け報奨金を12月から待ち続けている。決勝進出によって我々のチームが受け取るべき資金は、いまだ支払われていない。その一方で、FIFAは何十億もの準備金を保有していることを誇っている。

「問題が本当に指導部にあるのは明らかだ。FIFAは数カ月にわたり、これらの件やその他の問題について我々を助けることを拒み続けてきた。そしてワールドカップ期間中、私がインファンティーノを支持すれば、我々の協会を助けるうえで大きな意味を持つと口頭で伝えられた。

「ヨルダンでは倫理的価値観を守ることを誇りとしている。以前も彼を支持しなかったし、今後も決して支持しない。しかし、この状況全体は脅迫に等しく、我々はそれに屈するつもりはない」