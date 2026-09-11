イングランド人SBアーチー・ブラウンがマン・オブ・ザ・マッチ級の活躍を見せ、フェネルバフチェはUEFAチャンピオンズリーグ復帰戦でローマと1-1で引き分けた。前半にはブライアン・クリスタンテが20ヤードの低いシュートを決め、アウェーのローマが先制した。

後半開始直後、24歳のブラウンがメイソン・グリーンウッドの巧みなパスを受け、マイル・スヴィラルの頭上を抜くループシュートで同点に追いついた。

後半は押し込む展開となり、途中からロメル・ルカクも投入されたが、どちらのチームも終盤の決勝点は奪えなかった。