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「辞任ってどういう意味だ?!」 アーチー・ブラウンが完全に信じられない様子に、試合後インタビューが思わぬ展開へ
ブラウンが輝き、フェネルバフチェはローマと引き分ける
イングランド人SBアーチー・ブラウンがマン・オブ・ザ・マッチ級の活躍を見せ、フェネルバフチェはUEFAチャンピオンズリーグ復帰戦でローマと1-1で引き分けた。前半にはブライアン・クリスタンテが20ヤードの低いシュートを決め、アウェーのローマが先制した。
後半開始直後、24歳のブラウンがメイソン・グリーンウッドの巧みなパスを受け、マイル・スヴィラルの頭上を抜くループシュートで同点に追いついた。
後半は押し込む展開となり、途中からロメル・ルカクも投入されたが、どちらのチームも終盤の決勝点は奪えなかった。
- ZUMA Press Wire
イングランド人DF、監督退任にがく然
選手たちがロッカールームで勝利を喜ぶなか、ベテラン指揮官のイスマイル・カルタル監督は記者会見場に姿を見せ、予想外にも辞任を表明した。このニュースは、ブラウンが試合後インタビューに応じていたミックスゾーンで、記者たちがその一報を伝えたことで本人の耳にリアルタイムで入った。
カメラクルーは、元ダービー・カウンティのアカデミー出身選手であるブラウンがチーム通訳の方を振り向いた際、その表情に浮かんだ完全な困惑を捉えていた。
「辞任ってどういうことだ？ え？ 監督を？ こんなのまったく知らなかった！」と、ブラウンは信じられない様子で叫んだ。
大統領のひねりがイスタンブールのドラマに拍車をかける
試合後の混乱は、カルトゥルの発表直後にさらに劇的な展開を見せた。フェネルバフチェのアジズ・ユルドゥルム会長は直ちに介入し、指揮官の辞任表明を公に受け入れない姿勢を示して、残留を説得しようとした。
ブラウンはUEFAに対し、ピッチ上でのパフォーマンスのみに焦点を当て、高いレベルの相手に対するチームの後半の盛り返しを称賛した。
「とても嬉しい。重要なゴールだったし、それに値した」とブラウンは述べた。「多くのチャンスがあり、おそらく勝つべきだった。一度かみ合ってからは、後半の大部分を支配した」
- Getty Images
フェネルバフチェがアストン・ビラへと関心を向ける
運営面の不透明感が続く中、フェネルバフチェは厳しい連戦を前に立て直しを図らなければならない。トルコの同クラブは10月14日、プレミアリーグのアストン・ビラと敵地で対戦し、欧州での戦いを続ける。
ブラウンは、ローマ戦で見せた後半のパフォーマンスが、この大会でチームが今後積み上げていくための確かな土台になるとの自信を示している。
「質の高い選手が多くいる良いチームとの難しい試合だった」とブラウンは付け加えた。「間違いなく、これを土台にしていける。次の試合に向かい、勝ち点3を取りにいく」
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