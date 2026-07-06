辞任しないのか？2026年W杯の大失態後も、DFB幹部は職務を続ける意向だ。

特に、次期ドイツ代表監督に内定しているユルゲン・クロップ氏との役割分担が不明確であることが、この66歳の男を悩ませていた。ナゲルスマン監督の時代とは異なり、元リヴァプール、ドルトムント監督のフェラー氏には、メンターや相談相手、守護者といった存在は必要ないだろう。

それでもヴェラーは、自身の経歴からDFBとの強い絆を感じている。2000～2004年には代表監督を務め、2023年秋にフリックが辞任した際も暫定監督として再登板した。

後任候補には、2014年W杯優勝メンバーで元アーセナル・アカデミー責任者のペル・メルテザッカーが名乗りを上げた。DFBの役職について「もちろん引き受ける用意がある」と語った。