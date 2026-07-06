『ビルト』紙によると、66歳の同氏はドイツサッカー連盟（DFB）との契約を満了する方向で「明らかに進んでいる」という。
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翻訳者：
辞任しないのか？2026年W杯の大失態後も、DFB幹部は職務を続ける意向だ。
フェラーは2028年欧州選手権（7月31日）までドイツサッカー連盟との契約が残っている。元世界屈指のストライカーであり、前ドイツ代表監督ユリアン・ナーゲルスマンの側近兼支持者として知られた。
ナゲルスマン氏の辞任を受け、フェラー氏も任期満了前に辞任を検討していると複数のメディアが報じた。
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ユルゲン・クロップの隣で、ルディ・フェラーの役割は不明瞭だ。
特に、次期ドイツ代表監督に内定しているユルゲン・クロップ氏との役割分担が不明確であることが、この66歳の男を悩ませていた。ナゲルスマン監督の時代とは異なり、元リヴァプール、ドルトムント監督のフェラー氏には、メンターや相談相手、守護者といった存在は必要ないだろう。
それでもヴェラーは、自身の経歴からDFBとの強い絆を感じている。2000～2004年には代表監督を務め、2023年秋にフリックが辞任した際も暫定監督として再登板した。
後任候補には、2014年W杯優勝メンバーで元アーセナル・アカデミー責任者のペル・メルテザッカーが名乗りを上げた。DFBの役職について「もちろん引き受ける用意がある」と語った。
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ユリアン・ナーゲルスマンとアンドレアス・レッティヒがドイツサッカー連盟（DFB）を去る
W杯16強でパラグアイにPK3－4で敗退したドイツ代表。世論とDFB執行部の圧力を受け、ナゲルスマン監督は週末に辞任した。
38歳のナゲルスマン監督とともに、スポーツ担当取締役のアンドレアス・レッティヒ氏（63歳）も代表チームを去る。彼は私的な理由で年末満了の契約を更新しない意向を示した。
ナゲルスマン監督の休職発表と同時に、DFBはクロップ氏を代表監督に招聘する意向を明らかにした。クロップ氏は、協会から打診があれば引き受ける用意があることを、すでに事前に示していた。
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