「輝ける灯台」――レックサムがストライカーの契約解除を発表。ライアン・レイノルズとロブ・マックが伝説のポール・マリンに別れを告げた。

レックサムの共同オーナーたちは、マリンが5年間在籍した北ウェールズを去ると正式に発表され、感極まった追悼の言葉を寄せた。ナショナルリーグからチャンピオンシップへの躍進を牽引したこのストライカーは、チームと地域社会を変えたと称賛された。

マクエルヘニー氏はインスタグラムにこう書き込んだ。「自分たちより大きな一部であるという信念ほど力強いものはない。それは意味と目的をもたらし、勝利も悲劇も深い感謝を生む。私たちは決して一人ではない。 つまずいたとき、すぐそばで手を差し伸べてくれる人々がいます。そして、先頭に立ち、私たちを導く輝かしい光となる特別な存在もいます。その輝きに届かなくても、彼らの存在だけで集団は想像以上の高みへ引き上げられます。彼らは私たちに『信じる力』を教えてくれるのです。 @paulmullin12、クラブとコミュニティの灯台になってくれてありがとう。可能性を示し、希望を植え付けてくれてありがとう。」







