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「輝ける灯台」――レックサムがストライカーの契約解除を発表。ライアン・レイノルズとロブ・マックが伝説のポール・マリンに別れを告げた。
レックサムの象徴に捧げるハリウッド流トリビュート
レックサムの共同オーナーたちは、マリンが5年間在籍した北ウェールズを去ると正式に発表され、感極まった追悼の言葉を寄せた。ナショナルリーグからチャンピオンシップへの躍進を牽引したこのストライカーは、チームと地域社会を変えたと称賛された。
マクエルヘニー氏はインスタグラムにこう書き込んだ。「自分たちより大きな一部であるという信念ほど力強いものはない。それは意味と目的をもたらし、勝利も悲劇も深い感謝を生む。私たちは決して一人ではない。 つまずいたとき、すぐそばで手を差し伸べてくれる人々がいます。そして、先頭に立ち、私たちを導く輝かしい光となる特別な存在もいます。その輝きに届かなくても、彼らの存在だけで集団は想像以上の高みへ引き上げられます。彼らは私たちに『信じる力』を教えてくれるのです。 @paulmullin12、クラブとコミュニティの灯台になってくれてありがとう。可能性を示し、希望を植え付けてくれてありがとう。」
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レックサムの伝説を築く
マリンは2021年、ケンブリッジ・ユナイテッドからフリーで加入。リーグ2得点王直後の移籍は下部リーグに衝撃を与えた。172試合で110得点を挙げ、クラブ史上最多3度のシーズン最優秀選手に輝いた。通算得点9位を残して退団する。
レイノルズも退団に際しこう語った。「レックサムでの日々、ポールはピッチ内外で勇気と粘り強さ、人間性の模範を示した。どんなに苦しくても希望を失わなかった。味方にいるのは現実のスーパーマンで、試合終盤を奇跡に変える男だからだ。 彼はチームだけでなく町全体、そして世界中に希望を与えた。それこそがポールを『スーパー』たらしめる理由だ。@paulmullin12、君がレックサムと私たちをどれほど変えたか、理解していることを願っている。君が『不可能』を『可能』に変える姿を目の当たりにできたことを光栄に思うし、永遠に感謝している。そして、君が最も大切なもののために戦い続けることを、私は知っている。」
「これまで私がしてきたことを思うと……」
マリンはヒーロー視されていたが、在籍最後の18か月は苦難だった。手術を機に戦力外となり、2025-26シーズンはクラブを離れた。1月にウィガン・アスレティックでのプレーが早期終了した後、リーグ・ワンのブラッドフォード・シティに移籍し、シーズン終了までプレーした。
今年初めに彼は、レッド・ドラゴンズでの主役が突然終わったことを受け入れるのは難しかったと明かした。「この18か月は厳しかった。手術後に実績を積み重ねていただけに、突然の展開は予想外だった。すべてが終わり、受け入れるのは難しかったが、これがサッカーだ」と語った。 あの出来事は決して受け入れられない。とてもつらかったが、サッカーとはそういうものだ。前に進まなければならない」
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競馬場に残る不朽の遺産
マリンが最多得点を挙げた時期を率いたフィル・パーキンソン監督は、このストライカーの貢献を称えた。レックサムは3年連続昇格でチャンピオンシップへ到達。マリンは、その間チームに残った10人のうちの1人だった。
パーキンソン監督は「ポールには今後の活躍を願っている。今回の合意で、彼は時間をかけて最適なクラブを見つけられるだろう。過去5年間、数多くの記憶に残るゴールや瞬間を生み出した『マールズ』の役割は、レックサムFCの歴史で過小評価できない。彼はサポーターにいつまでも記憶され、敬愛される選手となるだろう」と語った。